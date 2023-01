Không quân Iraq tấn công phá hủy các điểm ẩn nấp của IS

Theo tuyên bố của IQAF, các máy bay chiến đấu đã tấn công vào các vị trí ẩn náu của IS bằng bom dẫn đường chính xác, phá hủy hoàn toàn cả 2 vị trí. Một số tay súng khủng bố, đang trú ẩn trong vị trí này đã bị tiêu diệt.

Đây là cuộc không kích đầu tiên của IQAF vào IS trong năm 2023. Giai đoạn cuối năm, lực lượng không quân thực hiện nhiều cuộc không kích vào các vị trí ẩn nấp của IS và các vị trí ẩn náu của trên khắp đất nước.

Trong khoảng thời gian từ ngày 28 đến 30 tháng 12 , F-16 của IQAF và máy bay chống nổi dậy AC-208 Combat Caravan tiêu diệt 13 tay súng IS, phía đông tỉnh Diyala. Các cuộc không kích vào vị trí của khủng bố gây nhiều thương vong, phá hủy nhiều vũ khí.

Năm 2022, IQAF tăng cường phối hợp với các cơ quan tình báo địa phương, làm tăng cường các cuộc không kích trên những vùng xa xôi ở phía tây, phía bắc và phía đông Iraq.

Lực lượng an ninh, tình báo và quân đội Iraq đã phát triển các chiến thuật chống khủng bố đến mức cao, có thể chiến đấu chống IS trên mọi vùng của đất nước, không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào từ Liên minh Quân sự do Mỹ lãnh đạo.

Theo South Front