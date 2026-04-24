Quy chế Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - VDA 2026

Từ năm 1945 đến nay, Việt Nam có 11 người đứng đầu Chính phủ, gồm 10 Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và 1 Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
Chính phủ khóa mới vừa được kiện toàn gồm Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng 6 phó thủ tướng và các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ.
Trước khi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Trần Đức Thắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương (cũ), Phó Tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường.
Trước khi giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031, ông Nguyễn Văn Thắng từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại ngân hàng và lãnh đạo các địa phương, sau đó giữ chức bộ trưởng các bộ Giao thông vận tải, Tài chính.
Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang là một trong 6 Phó thủ tướng nhiệm kỳ mới 2026-2031.
Trước khi được Quốc hội khóa XVI phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Gia Túc từng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo tại Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định (cũ) và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương, thay ông Lê Minh Hưng vừa được bầu làm Thủ tướng.
Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu ông Lê Minh Hưng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương giữ chức Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, sáng 7/4, Tổng bí thư Tô Lâm đã được 100% đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là lần thứ hai ông đảm nhận cương vị Chủ tịch nước.
Kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 ghi nhận nhiều con số đáng chú ý, từ số lượng cử tri đi bầu, số lượng ứng cử viên, đơn vị bầu cử đến tỷ lệ nữ, người trẻ, trình độ người ứng cử.
Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV gồm 10 Ủy viên Bộ Chính trị và 3 Ủy viên Trung ương Đảng. Tạp chí điện tử VietTimes trân trọng giới thiệu chân dung 13 Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.
Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất bầu Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII Trần Cẩm Tú tiếp tục giữ chức Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV.
Sáng 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.
Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.
Theo Quyết định số 190-QĐ/TW, sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bước tiếp theo của quy trình bầu Bộ Chính trị sẽ được tiến hành.
Bảng giá đất Hà Nội năm 2026 cho thấy sự khác biệt rõ giữa khu vực nội thành và các vùng ngoại thành, đồng thời phản ánh xu hướng đầu tư ra các khu vực ven đô.
Trước khi được bầu là Chủ tịch HĐND TP Hà Nội, bà Phùng Thị Hồng Hà từng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.
Chiều 10/11, Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều 7/11, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Trước khi được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Duy Ngọc từng kinh qua các chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.