Hơn 2,5 triệu ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng

Từ ngày 15/10-6/11, các địa phương, đơn vị trên cả nước tổ chức nghiêm túc việc lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Từ 15/10 đến 4/11, việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng được các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương triển khai nghiêm túc, khẩn trương, đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã triển khai việc lấy ý kiến góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng đang được triển khai đồng bộ và rộng khắp. Tổng số lượng ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng (qua hội nghị, hội thảo, toạ đàm; thông qua ứng dụng VneID, qua hệ thống thư, báo và qua hệ thống trực tuyến của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương) là: 2.501.265 ý kiến.

Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng: 1.169.638 ý kiến góp ý

Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam: 792.533 ý kiến góp ý.

Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng: 538.572 ý kiến góp ý.

Ý kiến khác (về bố cục, hình thức…) có 522 ý kiến góp ý.

Kết quả cho thấy các ý kiến cơ bản thống nhất cao với dự thảo và cho rằng, dự thảo các văn kiện đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng chất lượng, bố cục rõ ràng, đánh giá sát, đúng thực tế tình hình, có tính khái quát cao. Các báo cáo đã đánh giá đúng những thành tựu, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá và các giải pháp cho nhiệm kỳ tới.

Dư luận nhân dân đánh giá cao tinh thần đổi mới trong việc tích hợp 3 văn kiện quan trọng thành báo cáo chính trị, thể hiện tư duy đổi mới, khoa học, thiết thực; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ dàng nắm bắt toàn diện tình hình đất nước, kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thảo luận, đóng góp ý kiến, nâng cao chất lượng văn kiện trình Đại hội.

Nhiều ý kiến tập trung đóng góp vào những nhóm nội dung lớn, có chiều sâu và tính thực tiễn cao. Qua các ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện đã thể hiện niềm tin, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tinh thần đổi mới, khoa học và cầu thị trong quá trình chuẩn bị văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội 14 của Đảng, bảo đảm nhân dân được tiếp cận đầy đủ, có cơ sở tham gia góp ý. Mở rộng, đa dạng hóa hình thức lấy ý kiến, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài nước, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương sẽ tập trung tổng hợp khách quan, đầy đủ các ý kiến góp ý, chú trọng những đề xuất có giá trị lý luận, thực tiễn, sáng tạo, góp phần hoàn thiện tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, lan tỏa các ý kiến góp ý tiêu biểu.

Các địa phương chịu ảnh hưởng thiên tai cần linh hoạt điều chỉnh kế hoạch, kết hợp hình thức trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm an toàn, dân chủ, phát huy trí tuệ, tâm huyết nhân dân trong góp ý xây dựng văn kiện Đại hội 14.