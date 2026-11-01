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Triều Tiên tuyên bố thử nghiệm thành công đầu đạn chùm, có thể đánh bao phủ diện tích 13 ha

Thu Thủy
Thu Thủy

Triều Tiên cho biết hôm 31/10 đã thử nghiệm thành công đầu đạn chùm có thể bao phủ khu vực mục tiêu rộng khoảng 12–13 ha, đồng thời dự kiến trang bị loại vũ khí này cho các đơn vị quân đội trước cuối năm nay.  

tên lửa phóng thử nghiệm rời bệ phóng. Ảnh: KCNA.
tên lửa phóng thử nghiệm rời bệ phóng. Ảnh: KCNA.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 1/11 đưa tin, Tổng cục Tên lửa nước này hôm 31/10 đã tiến hành thử nghiệm đầu đạn chùm dành cho tên lửa đạn đạo chiến thuật, nhằm đánh giá khả năng ứng dụng trong thực chiến và sức công phá của loại vũ khí mới.

Theo tuyên bố của Triều Tiên, đầu đạn chùm “Tiêu chuẩn 2” (Standard Type 2) có khả năng tấn công với mật độ cao trên một khu vực mục tiêu rộng khoảng 12–13 ha, tương đương 120.000–130.000 m². Triều Tiên dự kiến hoàn tất việc trang bị các loại đầu đạn chùm cho quân đội trước cuối năm nay, để các đơn vị lựa chọn tùy theo yêu cầu tác chiến.

Ông Kim Jong-sik trực tiếp chỉ đạo thử nghiệm

Theo KCNA, được hãng thông tấn Yonhap dẫn lại, cuộc thử nghiệm ngày 31/10 do ông Kim Jong-sik, Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Phó trưởng ban thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp chỉ đạo.

Cơ quan nghiên cứu thuộc Tổng cục Tên lửa Triều Tiên tuyên bố kết quả thử nghiệm xác nhận đầu đạn chùm “Tiêu chuẩn 2” có thể đánh trúng với mật độ cao trên khu vực rộng khoảng 12–13 ha.

Một quan chức Tổng cục Tên lửa cho biết đầu đạn chùm được chia thành bốn loại theo mục đích sử dụng. Tuy nhiên, phía Triều Tiên chưa công bố cụ thể tính năng của từng loại. Quân đội nước này dự kiến sẽ được trang bị các loại đầu đạn để lựa chọn căn cứ vào mục tiêu và yêu cầu của từng nhiệm vụ tác chiến.

Triều Tiên mô tả cuộc thử nghiệm lần này là hoạt động nghiên cứu, phát triển thường kỳ nhằm nâng cao sức mạnh của hệ thống tác chiến.

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Các hình ảnh về vụ phóng thử do KCNA công bố. Ảnh: Yonhap.

Triều Tiên từng thử nghiệm vũ khí tương tự hồi tháng 4

Đầu đạn chùm chứa nhiều quả đạn con. Khi được kích hoạt, các đạn con phân tán trên một khu vực rộng, cho phép tấn công đồng thời nhiều mục tiêu.

Hồi tháng 4 năm nay, Triều Tiên cũng tuyên bố thử nghiệm tên lửa đạn đạo chiến thuật “Hwasong-11Ra” trang bị đầu đạn chùm. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un cùng với con gái Kim Ju-ae khi đó trực tiếp thị sát cuộc thử nghiệm.

Theo Reuters, trong vài tuần gần đây, Triều Tiên liên tiếp tiến hành các vụ phóng thử tên lửa và tổ chức triển lãm máy bay không người lái (UAV). Giới phân tích nhận định những hoạt động này có thể nằm trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội Triều Tiên.

Triều Tiên cũng đã điều quân hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tại Ukraine, qua đó có cơ hội tiếp cận kinh nghiệm tác chiến trong chiến tranh hiện đại.

Hôm 29/10, đúng thời điểm Thủ tướng Đức Friedrich Merz thăm Hàn Quốc và tham dự hội nghị thượng đỉnh, Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía Đông ra vùng biển ngoài khơi.

Những thông số về sức công phá và diện tích bao phủ của đầu đạn chùm “Tiêu chuẩn 2” hiện vẫn là công bố từ phía Triều Tiên, chưa có xác nhận độc lập.

Theo Singtao

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Từ khóa:

#Triều Tiên #Đầu đạn chùm

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