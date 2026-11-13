Giá vàng thế giới hôm nay 13/11 tiếp tục lao dốc

Giá vàng thế giới giảm sâu dưới mốc 3.900 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 13/11 giao dịch ở mức 3.880 USD/ounce, giảm khoảng 101 USD/ounce so với mức 3.981 USD/ounce của sáng 12/11. Kim loại quý tiếp tục giảm mạnh trong phiên thứ 3 liên tiếp, xuống dưới ngưỡng 3.900 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.870 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 121 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3,2 triệu đồng/lượng so với mức 124,2 triệu đồng/lượng của sáng 12/11.

Giá vàng thế giới sáng 13/11 giảm xuống 3.880 USD/ounce, thấp hơn khoảng 101 USD/ounce so với sáng 12/11. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.066 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 186 USD/ounce, tương đương 4,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 94 USD/ounce, tương đương 2,3%.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán trên thị trường vàng thế giới tiếp tục gia tăng. Sau khi vượt mốc 4.100 USD/ounce vào đầu tuần, kim loại quý nhanh chóng đảo chiều và hiện đã giảm hơn 220 USD/ounce so với vùng giá này.

Việc mất ngưỡng 3.900 USD/ounce cho thấy xu hướng ngắn hạn đang suy yếu, trong khi biến động mạnh những phiên gần đây khiến khả năng phục hồi của giá vàng vẫn chưa rõ ràng.

Giá vàng trong nước sáng 13/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 13/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 136-139 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 134,7-139 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 134,8-138,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 134,5-138,5 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. SJC có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 138,8 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 100.000 đồng/lượng và cao hơn DOJI 300.000 đồng/lượng.