Sau nhiều năm chật vật, công ty bất động sản chuyển hướng sang buôn vải, giày dép

Việc rẽ hướng sang một ngành nghề, khác hoàn toàn với mảng bất động sản đang theo đuổi đặt trong bối cảnh Thuduc House những năm qua đã trải qua nhiều biến động lớn, đỉnh điểm nhất là vụ việc liên quan đến hoàn thuế VAT kéo dài 5 năm.

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, Mã: TDH) vừa thông qua chủ trương thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thuduc House.

Công ty vừa thành lập dự kiến có vốn điều lệ 5 tỷ đồng, hoàn toàn do Thuduc House sở hữu 100%. Vốn góp được thực hiện bằng tiền từ nguồn của công ty, trụ sở đặt tại phường Bình Trưng, TP.HCM.

Đơn vị này đăng ký 31 ngành, nghề kinh doanh, trong đó bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép làm hoạt động chính. Đây là ngành hoàn toàn mới so với lĩnh vực bất động sản vốn gắn liền với hoạt động truyền thống của Thuduc House.

Tại ngày 30/09/2026, Thuduc House có 3 công ty con trực tiếp và một công ty con gián tiếp. Trong đó, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Lộc Phúc An đang tạm thời ngưng hoạt động.

Việc mở thêm hướng sang một ngành nghề, khác hoàn toàn với mảng bất động sản đang theo đuổi đặt trong bối cảnh Thuduc House những năm qua đã trải qua nhiều biến động lớn, từ vụ việc liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT), những khoản lỗ kéo dài, áp lực tài chính, đến khó khăn trong triển khai dự án và tái cơ cấu hoạt động.

Khó khăn nghiêm trọng nhất của Thuduc House bắt nguồn từ vụ án liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng (VAT) trong lĩnh vực kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017–2019.

Theo hồ sơ vụ án, doanh nghiệp có liên quan đến đường dây buôn lậu linh kiện điện tử do Trịnh Tiến Dũng cầm đầu. Số tiền hoàn thuế VAT hơn 365 tỷ đồng trở thành tâm điểm của vụ việc.

Cuối năm 2020 và đầu năm 2021, cơ quan thuế ban hành các quyết định truy thu, xử phạt và yêu cầu khắc phục hậu quả với tổng số tiền hơn 451 tỷ đồng, bao gồm tiền thuế và tiền chậm nộp.

Đến tháng 3/2021, Thuduc House bị cưỡng chế ngừng sử dụng 16.508 hóa đơn. Các biện pháp quản lý thuế và hạn chế giao dịch tài sản khiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại.

Đáng chú ý, diễn biến pháp lý sau đó có sự thay đổi. Trong bản án hình sự phúc thẩm, Thuduc House được xác định là bị hại liên quan đến hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Vụ việc hoàn thuế VAT kéo dài dẫn tới các biện pháp cưỡng chế thuế như dừng làm thủ tục hải quan với hàng xuất nhập khẩu, ngừng sử dụng hóa đơn và phong tỏa tài khoản ngân hàng. Những biện pháp này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thực hiện các giao dịch thương mại và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến quá trình phục hồi của Thuduc House gặp nhiều trở ngại, dù doanh nghiệp đã có những bước đi nhằm giải quyết các tồn đọng pháp lý.

Bên cạnh vấn đề pháp lý, hoạt động kinh doanh cốt lõi của Thuduc House cũng chịu ảnh hưởng từ sự trầm lắng của thị trường bất động sản và những vướng mắc pháp lý tại các dự án.

Năm 2021, doanh nghiệp lỗ sau thuế 890 tỷ đồng, năm 2022 có lãi mỏng 8 tỷ, sau đó liên tiếp 2023 và 2024 lỗ lần lượt 63 tỷ và 305 tỷ. Tính đến hết tháng 9/2026, công ty vẫn còn ghi nhận lỗ lũy kế hơn 937 tỷ đồng, ăn mòn vốn chủ sở hữu từ 1.126 tỷ về còn 190 tỷ.

Nguồn: Báo cáo tài chính.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, Thuduc House ghi nhận doanh thu thuần 45 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp giảm xuống hơn 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong kỳ doanh nghiệp còn thu về gần 1,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 17% so với cùng kỳ. Trong khi đó, khoản thu nhập khác giảm mạnh từ 97 tỷ đồng xuống còn gần 1,3 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Thuduc House báo lỗ ròng gần 3 tỷ đồng trong quý III/2026, trong khi cùng kỳ năm trước vẫn báo lãi hơn 84 tỷ đồng.

Theo giải trình của Thuduc House, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mức nền lợi nhuận cao của năm trước, khi công ty ghi nhận khoản thu nhập lớn từ việc thắng kiện vụ tranh chấp dân sự với thuế TP. HCM.

Công ty lý giải mức lãi cao của quý III năm ngoái chủ yếu đến từ khoản thu nhập ghi nhận sau khi thắng kiện trong vụ tranh chấp dân sự với Thuế TP.HCM.

Trong quý này, lợi nhuận tại công ty con cũng giảm khi đơn vị tập trung hoàn thiện hệ thống quản lý và mở rộng thị phần. Mặc dù làm phát sinh chi phí trong ngắn hạn, hoạt động này được công ty kỳ vọng sẽ sớm mang lại nguồn lợi nhuận ổn định trong các kỳ tiếp theo.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Thuduc House mang về doanh thu thuần hơn 135 tỷ đồng, tăng 121% so với 9 tháng đầu năm 2025; lỗ ròng sau thuế gần 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 103,3 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Thuduc House giảm nhẹ so với đầu năm, xuống còn gần 679 tỷ đồng; tổng nợ phải trả giảm từ 504 tỷ đồng xuống gần 488 tỷ đồng.

Cổ phiếu TDH vẫn nằm trong diện cảnh báo. Kết phiên 10/11, mã này giao dịch ở mức 2.550 đồng/cổ phiếu, giảm 41% so với đầu năm.