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Giá vàng thế giới hôm nay 11/11 quay đầu giảm hơn 110 USD/ounce

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 11/11 giảm khoảng 111 USD/ounce so với sáng 10/11, xuống 4.035 USD/ounce, quy đổi khoảng 125,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm hơn 110 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 11/11 giao dịch ở mức 4.035 USD/ounce, giảm 111 USD/ounce so với mức 4.146 USD/ounce sáng 10/11. Kim loại quý quay đầu giảm mạnh sau phiên tăng trước đó, lùi xa ngưỡng 4.100 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.790 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 3 triệu đồng/lượng so với mức 128,5 triệu đồng/lượng của sáng 10/11.

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Giá vàng thế giới sáng 11/11 giảm xuống 4.035 USD/ounce, thấp hơn khoảng 111 USD/ounce so với sáng 10/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 3.934 USD/ounce, kim loại quý hiện cao hơn khoảng 101 USD/ounce, tương đương 2,6%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 60 USD/ounce, tương đương 1,45%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của giá vàng thế giới chưa thực sự ổn định. Sau khi vượt mốc 4.100 USD/ounce, kim loại quý nhanh chóng chịu áp lực bán và lùi về vùng 4.035 USD/ounce. Biên độ biến động lớn trong những phiên gần đây cho thấy tâm lý thị trường vẫn thận trọng, trong khi ngưỡng 4.000 USD/ounce tiếp tục là mốc đáng chú ý trong ngắn hạn.

Giá vàng trong nước sáng 11/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 11/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 137,9-140,9 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 136,8-140,9 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,1 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 136,7-140,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 137-141 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 136,8-140,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 141 triệu đồng/lượng, cao hơn Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng và cao hơn SJC 300.000 đồng/lượng.

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