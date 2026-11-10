Theo thị giá cổ phiếu Masan khi chốt phiên 10/11, số cổ phiếu trong tay con gái tỷ phú Nguyễn Đăng Quang có giá trị hơn 600 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (Mã: MSN) vừa thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ là bà Nguyễn Yến Linh (con gái của Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang cùng với bà Nguyễn Hoàng Yến - người đang ngồi ghế Thành viên HĐQT của tập đoàn).

Cụ thể, bà Nguyễn Yến Linh vừa đăng ký bán toàn bộ gần 8,5 triệu cổ phiếu MSN. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức thoả thuận vào ngày 13/11/2026. Mục đích nhằm thu xếp vốn đầu tư vào dự án kinh doanh cá nhân.

Chốt phiên 10/11 với giá 72.600 đồng/cp, số cổ phiếu trong tay bà Yến Linh có giá trị thị trường hơn 600 tỷ đồng. Nếu bán thành công, bà Yến Linh sẽ không còn là cổ đông của Masan.

Cổ phiếu MSN có xu hướng đi lên từ tháng 8/2026, tăng khoảng 16% từ vùng 62.000 đồng/cp lên 72.600 đồng/cp chốt phiên 10/11.

Theo bản công bố thông tin, bà Linh cùng với bố mẹ đang nắm giữ tổng cộng gần 59,4 triệu cổ phiếu MSN, tương đương 3,91% vốn công ty.

Trong đó, bà Nguyễn Hoàng Yến nắm nhiều nhất với 3,35% vốn. Còn Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang sở hữu chỉ 18 cổ phiếu.

Giao dịch bán sạch cổ phiếu MSN của con gái Yến Linh sẽ đưa tổng tỷ lệ của gia đình vị tỷ phú này từ 3,91% về 3,35% vốn.

Thực tế, phần lớn sở hữu của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang tại Masan thông qua 2 pháp nhân liên quan là CTCP Masan (nắm 25,29% vốn Masan) và Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương (nắm 12,88% vốn Masan).

Ông Quang hiện đang là một trong 8 tỷ phú USD của Việt Nam. Theo cập nhật tại tối 10/11, vị doanh nhân sở hữu khối tài sản 1,1 tỷ USD, xếp thứ 3.221 trên toàn cầu và đứng thứ 8 tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu khối tài sản 1,1 tỷ USD theo cập nhật Forbes tối 10/11. Ảnh: Forbes.

Việc con gái tỷ phú Nguyễn Đăng Quang muốn bán sạch cổ phiếu của Masan diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh quý III/2026 của tập đoàn khởi sắc. Masan ghi nhận doanh thu thuần đạt 36.981 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (lợi nhuận ròng) đạt 3.671 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Masan đạt 89.118 tỷ đồng, tăng 52,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 8.042 tỷ đồng, gấp 3,1 lần cùng kỳ 2025.

Theo Masan, kết quả này được thúc đẩy bởi sự cải thiện hoạt động của các đơn vị thành viên, đặc biệt là Masan High-Tech Materials (Mã: MSR) trong bối cảnh giá vonfram tăng mạnh, cùng với tăng trưởng từ các mảng tiêu dùng và bán lẻ.

Mới đây, ngày 9/11, Masan đã ký MOU với Tập đoàn Sojitz (Nhật Bản). Sojitz dự kiến mua 5% cổ phần MSR và phân phối các sản phẩm vonfram, florit của MSR tại Nhật Bản.

Bên cạnh kết quả tích cực từ Masan High-Tech Materials, các đơn vị tiêu dùng và bán lẻ của Masan cũng ghi nhận tăng trưởng doanh thu đi cùng cải thiện lợi nhuận.

Tại WinCommerce, đơn vị vận hành chuỗi WinMart và WinMart+, doanh thu quý III/2026 đạt 12.775 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng 86%, đạt 325 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 9, WinCommerce vận hành 5.486 cửa hàng, tăng ròng 894 cửa hàng từ đầu năm. Doanh thu tại các cửa hàng hiện hữu vẫn tăng khoảng 7%, cho thấy tăng trưởng không chỉ đến từ việc mở thêm điểm bán.

Đáng chú ý, tỷ suất lợi nhuận sau thuế của WinCommerce đạt khoảng 2,5% trong quý III, phản ánh khả năng sinh lời đang cải thiện khi mạng lưới tiếp tục mở rộng.

Ở Masan Consumer, doanh thu quý III đạt 8.743 tỷ đồng, tăng 16,3% so với cùng kỳ, mức tăng trưởng theo quý nhanh nhất trong ba năm. Lợi nhuận ròng tăng 14%, với đóng góp từ các ngành hàng chủ lực như gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống đóng chai.

Thông qua nền tảng Retail Supreme, Masan Consumer cũng tập trung đưa nhiều sản phẩm hơn vào mỗi điểm bán, thay vì chỉ mở rộng số lượng cửa hàng được tiếp cận. Trong quý III, số điểm bán kinh doanh từ 6 ngành hàng trở lên tăng từ khoảng 43.000 lên 57.000.

Tại Masan MEATLife, mảng thịt chế biến tiếp tục tăng trưởng trên 30% và lần đầu chiếm hơn 40% doanh thu. Theo Ban Điều hành, nhóm sản phẩm này có tỷ suất lợi nhuận gộp cao khoảng hai lần so với thịt tươi, tạo dư địa cải thiện khả năng sinh lời trong thời gian tới.