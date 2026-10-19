Loạt doanh nghiệp ngành thép báo tin vui quý III

Bức tranh kinh doanh ngành thép khởi sắc trong quý III/2026 khi loạt doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét của ngành.

CTCP Gang thép Thái Nguyên (Tisco - Mã: TIS) ghi nhận hơn 3.842 tỷ đồng doanh thu thuần đạt hơn, tăng hơn 39% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 2,4% lên 3,2%.

Sau khi trừ hết chi phí, Tisco báo lãi sau thuế hơn 4,4 tỷ đồng trong quý III, đảo chiều so với khoản lỗ 12 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần đạt 10.744 tỷ đồng, tăng 20%. Lợi nhuận sau thuế đạt 27,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 7 tỷ đồng.

Doanh thu thuần CTCP Thép Thủ Đức – Vnsteel (Mã: TDS) đạt gần 670 tỷ đồng trong quý III, tăng nhẹ so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt gần 22 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp tăng từ 2% lên 3,2%.

Trong kỳ, chi phí tài chính và bán hàng đều “đi lên”, trong khi chi quản lý doanh nghiệp được tiết giảm đáng kể so với cùng kỳ.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế tăng 80% lên gần 2,8 tỷ đồng, “chủ yếu nhờ cải thiện lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh, qua đó bù đắp phần suy giảm thu nhập tài chính và thu nhập khác, đồng thời phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh được cải thiện so với quý III/2025”, Thép Thủ Đức giải trình.

Tính chung ba quý đầu năm nay, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 2.019 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 14,7 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần mức 6,3 tỷ đồng cùng kỳ.

CTCP Thép Tấm lá Thống Nhất (Mã: TNS) công bố báo cáo tài chính quý III với kết quả kinh doanh đáng chú ý. Doanh thu thuần hơn 124 tỷ đồng, giảm 32%. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng giá vốn nhanh hơn doanh thu giúp lãi gộp đạt hơn 18 tỷ đồng, gấp gần 4 lần cùng kỳ.

Khấu trừ các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 9,5 lần, gấp gần 10 lần so với quý III/2025.

Trong giải trình gửi cơ quan chức năng, TNS đã điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo hướng tập trung vào các nhóm có biên lợi nhuận cao hơn, giúp giá vốn giảm nhanh hơn doanh thu. Bên cạnh đó, sản lượng sản xuất trong kỳ tăng 95% và sản lượng tiêu thụ tăng 96%, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác năng lực sản xuất.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của TNS đạt hơn 794 tỷ đồng, giảm 14%. Lãi sau thuế hơn 13 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ.

Mặc dù “vua thép” Hoà Phát chưa công bố báo cáo tài chính nhưng sản lượng sản xuất ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực.

Trong quý III, Hòa Phát ghi nhận sản lượng bán hàng HRC đạt hơn 2 triệu tấn, tăng 8% so với quý trước và 64% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thị trường xuất khẩu đóng góp 24,6% sản lượng, với sản phẩm HRC được xuất khẩu tới 26 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sản lượng thép xây dựng và thép cuộn chất lượng cao đạt hơn 1,3 triệu tấn, tăng 2% so với quý II và 26% so với cùng kỳ. Phôi thép đạt 383.000 tấn, tăng 42% so với quý trước. Đối với các sản phẩm thép hạ nguồn, tập đoàn cung cấp ra thị trường 228.000 tấn ống thép, 118.000 tấn tôn mạ và gần 64.500 tấn thép dự ứng lực trong quý III.

Hòa Phát ghi nhận sản lượng bán hàng HRC tăng cao trong quý III. Ảnh: HPG.

Xây dựng nội địa thúc đẩy tiêu thụ thép

Trong năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã giao khoảng 995.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, tăng 20% so với cùng kỳ. Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 17/9, Việt Nam đã giải ngân khoảng 540.600 tỷ đồng, đạt 53% kế hoạch đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng giao.

Bên cạnh đó, Chính phủ đang tăng cường phối hợp giữa các bộ, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, đảm bảo vốn đầu tư công được chuyển hóa thành các công trình hạ tầng hoàn thiện và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Điều này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tích cực cho nhu cầu vật liệu xây dựng, đặc biệt là thép, trong thời gian tới.

Ngoài ra, xây dựng nhà ở nhu cầu vẫn cao và cải cách pháp lý hỗ trợ đà tăng. Về mặt tích cực, ba luật quan trọng — Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 — đã chính thức có hiệu lực, tạo nền tảng pháp lý minh bạch và hỗ trợ hơn cho thị trường.

Chính phủ cũng đã ban hành nhiều chính sách và quy định nhằm tháo gỡ các vướng mắc pháp lý và thúc đẩy nguồn cung nhà ở. Tuy nhiên, trong bối cảnh lãi suất và giá một số vật liệu xây dựng gia tăng, nhu cầu xây dựng trong nước sẽ phần nào chịu áp lực.

Ngoài ra, theo Chứng khoán Phú Hưng, hai yếu tố khác thúc đẩy ngành thép trong quý III nhờ giá thép trong nước cải thiện mang lại lợi thế cho doanh nghiệp có chuỗi sản xuất tích hợp và phát triển sản xuất công nghiệp thúc đẩy nhu cầu HRC.