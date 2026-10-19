Thay cha chèo lái Novaland, ông Bùi Cao Nhật Quân giúp doanh nghiệp lãi vượt kế hoạch

Novaland báo lãi sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng trong 9 tháng, vượt 50% kế hoạch năm đặt ra chỉ sau ba quý.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland - Mã: NVL) vừa công bố bản tin nhà đầu tư tháng 10/2026. Doanh nghiệp cho biết trong quý III, doanh thu thuần ước đạt hơn 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 1.100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần khoảng 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng.

Năm nay, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần 22.715 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.852 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp vượt 50% kế hoạch lợi nhuận chỉ sau ba quý.

Nguồn: Novaland.

Cập nhật tiến độ các dự án, Novaland cho biết tính đến ngày 30/9, các dự án do Novaland đầu tư và phát triển đã ghi nhận 218 căn mở bán mới, 1.318 căn được bàn giao và 1.387 sổ hồng được cấp.

Tại khu vực trung tâm TP.HCM, tại dự án Grand Manhattan, Novaland đang đẩy nhanh hoàn thiện 3 tháp, mặt tiền đường Cô Giang - Cô Bắc, cảnh quan và hạ tầng. Công viên rộng 4.200m², hồ bơi tầng 7 và hầm để xe gần 730 chỗ cũng đang được hoàn thiện. Dự án dự kiến bàn giao trong quý IV/2026.

Tại dự án Victoria Village có hơn 920 căn hộ đã được bàn giao tính đến cuối tháng 9 và tiếp tục đẩy mạnh bàn giao trong tháng 10, đóng góp chính vào doanh thu từ quý III.

Theo Novaland, dự án Tropic Riverside sẽ được hưởng lợi khi các công trình hạ tầng giao thông khu vực đang được triển khai. Đoạn trên cao của đường Vành đai 3 TP.HCM dự kiến thông xe vào tháng 11/2026, giúp tăng cường kết nối nhanh đến sân bay quốc tế Long Thành.

Cập nhật Park Avenue, doanh nghiệp cho biết dự án đang triển khai thi công, từng bước hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Aqua City sắp mở bán lại

Về Aqua City, doanh nghiệp cho biết dự án dự kiến mở bán trở lại từ ngày 31/10/2026. Các phân khu tiếp tục đồng loạt tăng tốc thi công, hoàn thiện và bàn giao sản phẩm

Trong đó, River Park 1 dự kiến hoàn thành hạ tầng (tháng 10/2026) và clubhouse (tháng 12/2026), nhà ở đang được hoàn thiện và lần lượt bàn giao từ cuối năm 2026.

River Park 2, hạ tầng tiếp tục tăng tốc; nhiều nhà phố, shophouse đang hoàn thiện và tiếp tục bàn giao từ tháng 11/2026.

Ever Green 1 & 2, nhiều nhà phố, biệt thự và shophouse đang hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao. Cảnh quan và tiện ích tiếp tục hoàn thiện.

Đảo Phượng Hoàng, tiếp tục triển khai hạ tầng, thi công mỏng và kết cấu tại Phoenix North và Phoenix South.

Dự án Aqua City của Novaland. Ảnh: NVL.

Ngoài Aqua City, Novaland cũng cập nhật tiến độ tại các dự án ở TP.HCM, Bình Thuận và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tại NovaWorld Phan Thiết, Novotel Phan Thiết hướng đến vận hành trong quý I/2027. Các dự án Royal Mansions và VIP Ocean Villa cũng đang dần hoàn thiện.

Tại NovaWorld Hồ Tràm, Happy Beach Villas tiếp tục đón thêm cư dân mới. Hạ tầng kết nối liên vùng tiếp tục được cải thiện nhờ các tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành và Bến Lức - Long Thành đang được dồn lực thi công.