Giá vàng hôm nay 9/10: Vàng thế giới phục hồi

Giá vàng thế giới sáng 9/10 tăng khoảng 30 USD/ounce, lên 4.143 USD/ounce, quy đổi khoảng 130,4 triệu đồng/lượng, phục hồi sau phiên giảm mạnh trước đó.

Giá vàng thế giới phục hồi

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 9/10 giao dịch ở mức 4.143 USD/ounce, tăng khoảng 30 USD/ounce so với mức 4.113 USD/ounce ghi nhận sáng 8/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.100 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,4 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 600.000 đồng/lượng so với mức 129,8 triệu đồng/lượng của sáng 8/10.

Giá vàng thế giới sáng 9/10 tăng lên 4.143 USD/ounce, cao hơn khoảng 30 USD/ounce so với sáng 8/10. Ảnh: Getty.

So với một tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.183 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 40 USD/ounce, tương đương 1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 300 USD/ounce, tương đương 6,8%.

Giá vàng thế giới phục hồi sau phiên giảm mạnh, nhưng xu hướng ngắn hạn vẫn chịu tác động từ biến động của đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Khi đồng USD hoặc lợi suất tăng, vàng thường chịu sức ép do chi phí cơ hội nắm giữ tài sản không sinh lãi cao hơn.

Trong những phiên tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và dữ liệu kinh tế Mỹ để đánh giá triển vọng lãi suất. Nếu kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao, giá vàng có thể gặp khó khăn trong việc duy trì đà phục hồi.

Giá vàng trong nước sáng 9/10

Trước giờ mở phiên giao dịch sáng 9/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 140-143 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,6-143 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,5-142,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,6-142,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, DOJI ở mức 4 triệu đồng/lượng và Bảo Tín Minh Châu ở mức 3,9 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC và Bảo Tín Minh Châu 500.000 đồng/lượng.