Cận cảnh dự án New City, nơi hàng trăm khách hàng bị thu tiền chênh mua nhà ở xã hội

Khoảng 80 tỷ đồng tiền chênh được thu như thế nào?

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, tại tòa A3 thuộc dự án New City, ông Lương Song Hào, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, và Lê Thị Thu Trang, Giám đốc Sàn Mangala, đã chỉ đạo nhân viên thu tiền chênh ngoài hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội của khách hàng.

Khoản tiền này được thể hiện dưới nhiều hình thức như giấy “Đăng ký đặt quyền thuê/mua căn hộ”, “Hợp đồng tư vấn hồ sơ” và phiếu thu có đóng dấu của Sàn Mangala. Theo thỏa thuận, tiền chênh sẽ được khấu trừ vào tiền mua, thuê mua căn hộ theo hợp đồng với chủ đầu tư.

Tuy nhiên, khi chuẩn bị ký hợp đồng với chủ đầu tư, khách hàng được yêu cầu nộp lại các phiếu thu và vẫn phải thanh toán đầy đủ tiền căn hộ. Khoản tiền chênh đã nộp cho Sàn Mangala không được khấu trừ như thỏa thuận ban đầu.

Cơ quan điều tra xác định nhân viên hướng dẫn khách hàng nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân của Giám đốc, kế toán Sàn Mangala, sau đó chuyển lại cho Lương Song Hào. Khoản tiền này được để ngoài sổ sách kế toán, báo cáo thuế.

Vũ Ngọc Vinh, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long, được giao xác định mức tiền chênh dựa trên giá nhà ở thương mại trong khu vực, giá nhà ở xã hội tại các dự án khác, vị trí, tiện ích dự án và nhu cầu từng thời điểm. Mức tiền sau đó được trình Bùi Thúy Quỳnh, Tổng giám đốc công ty, và Lương Song Hào phê duyệt.

Công an Hà Nội xác định tổng số tiền chênh được thu của gần 300 khách hàng khoảng 80 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 4 bị can về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, gồm Lương Song Hào, Bùi Thúy Quỳnh, Vũ Ngọc Vinh và Lê Thị Thu Trang.