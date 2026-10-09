Việt Nam - Lào đặt mục tiêu đưa thương mại lên 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD

Việt Nam và Lào nhất trí xây dựng lộ trình, xác định các lĩnh vực ưu tiên nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 5 tỷ USD, hướng tới 10 tỷ USD mỗi năm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào, chiều 8/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại trụ sở Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tại cuộc hội kiến, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Chính phủ trong triển khai các thỏa thuận cấp cao và những kết quả đạt được trong hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục - đào tạo và hợp tác giữa các địa phương; đồng thời ghi nhận nỗ lực của hai bên trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hợp tác song phương.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chia sẻ một số kết quả nổi bật của Việt Nam trong phát triển kinh tế - xã hội; nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực xử lý đồng bộ các vấn đề về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn lực, đội ngũ cán bộ và phương thức lãnh đạo, quản trị, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng lực tự chủ, sức chống chịu của nền kinh tế. Thủ tướng cũng thông tin về một số nội dung trọng tâm của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith chúc mừng những thành tựu mọi mặt Việt Nam đạt được thời gian qua. Ảnh: VGP.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá quan hệ chính trị giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua tiếp tục được củng cố, ngày càng gắn bó và tin cậy; các trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh, đối ngoại tiếp tục được tăng cường; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư có những chuyển biến tích cực; hợp tác giữa các ban, bộ, ngành, địa phương ngày càng đi vào chiều sâu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất trong quan hệ hợp tác, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy các dự án, lĩnh vực hợp tác trọng điểm, tạo chuyển biến thực chất và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định chính sách nhất quán và ưu tiên cao nhất của mỗi nước dành cho việc gìn giữ, vun đắp quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào; nhấn mạnh đây là mối quan hệ anh em đặc biệt, gắn bó lâu dài giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng xây dựng và chia sẻ các cơ hội phát triển.

Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng Lào giữ gìn, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau mối quan hệ thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc; coi đây là nhiệm vụ chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với an ninh và phát triển của mỗi nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí triển khai hiệu quả các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương; tăng cường kết nối hai nền kinh tế thông qua thúc đẩy kết nối thương mại, đầu tư, năng lượng, hạ tầng, logistics, khoa học và công nghệ; đồng thời đẩy mạnh hợp tác văn hóa, giáo dục - đào tạo, giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương, qua đó tăng cường gắn kết và hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Hai bên cũng nhất trí sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong "Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào" để kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977), cũng như nhiều sự kiện quan trọng khác giữa hai Đảng, hai Nhà nước trong năm 2027.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến nhanh, phức tạp; đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Việt Nam sẽ xây tặng Lào hai trường học trị giá 2 triệu USD

Cùng ngày, Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng hội đàm với Thủ tướng Saleumxay Kommasith.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng thống nhất tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người, buôn lậu và tội phạm công nghệ cao, đồng thời quản lý và bảo vệ biên giới, đẩy mạnh hợp tác trong một số lĩnh vực mới như công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng.

Về kinh tế, hai bên đánh giá hợp tác đầu tư tiếp tục là điểm sáng trong quan hệ song phương. Việt Nam hiện có khoảng 300 dự án đầu tư tại Lào với tổng vốn đăng ký khoảng 7 tỷ USD, đưa Lào trở thành điểm đến đầu tư số một của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo lãnh đạo Chính phủ Việt Nam - Lào, hai bên cần nỗ lực tạo đột phá, nâng cao tính bổ trợ và kết nối giữa hai nền kinh tế, đồng thời khuyến khích hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao thúc đẩy kết nối giao thông, hạ tầng, logistics và cửa khẩu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Saleumxay Kommasith. Ảnh: VGP.

Hai Thủ tướng nhất trí phối hợp xây dựng lộ trình và các danh mục ưu tiên cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 5 tỷ USD và hướng tới mục tiêu 10 tỷ USD/năm trong thời gian tới.

Thẳng thắn trao đổi về một số tồn tại và vướng mắc trong hợp tác kinh tế giữa hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn, phối hợp tháo gỡ các vấn đề về cơ chế, thủ tục và nâng cao hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp hai nước.

Về giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào đào tạo cán bộ, chuyên gia và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Hai bên đánh giá cao dự án Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam, coi đây là công trình có ý nghĩa biểu tượng, góp phần kết nối tri thức và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào cho các thế hệ tương lai.

Nhân dịp này, Thủ tướng Lê Minh Hưng công bố Việt Nam sẽ xây tặng nhân dân tỉnh Houaphanh và tỉnh Champasak của Lào hai ngôi trường với tổng trị giá 2 triệu USD, nhằm hỗ trợ, đóng góp vào sự nghiệp giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Lào.

Tại hội đàm, hai Thủ tướng cũng trao đổi về các biện pháp tăng cường, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực khác khoa học và công nghệ, giao thông vận tải, năng lượng, khai khoáng…

Trao đổi sâu rộng về tình hình khu vực và quốc tế, hai Thủ tướng nhất trí hai bên tăng cường chia sẻ thông tin, tham vấn về các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh, ổn định và phát triển của mỗi nước.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại ASEAN, Liên hợp quốc, các cơ chế tiểu vùng Mê Công và các cơ chế đa phương khác mà hai nước là thành viên.

Ngay sau hội đàm, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác trên các lĩnh vực và cùng dự lễ bàn giao dự án Trung tâm dữ liệu và căn cước công dân, lễ khởi động dự án Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt Nam.



