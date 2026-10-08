Trung ương thông qua nhiều nghị quyết, quy định quan trọng

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo báo chí ngày làm việc thứ tư và bế mạc Hội nghị Trung ương 4.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã xem xét, thảo luận và thông qua nhiều văn kiện quan trọng.



Các nội dung được thông qua còn có nghị quyết về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; cán bộ và công tác cán bộ; Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh; Đề án Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài.

Trung ương cũng thông qua đề cương chi tiết báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930-2030), định hướng lãnh đạo phát triển đất nước giai đoạn 2030-2130; đề cương tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước và đề cương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng.

Hội nghị Trung ương 4 bàn về công tác cán bộ

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất bổ sung nhiều ý kiến có giá trị để tiếp tục hoàn thiện 2 dự thảo Đề cương theo các định hướng lớn: Đánh giá toàn diện, khách quan, khoa học quá trình 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, làm rõ những thành tựu vĩ đại, ý nghĩa lịch sử, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, kinh nghiệm và các vấn đề đặt ra. Khẳng định vai trò lịch sử, năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

Đúc kết, bổ sung và làm sâu sắc các mối quan hệ lớn, các bài học lớn mang tính quy luật của cách mạng Việt Nam; xác định đường lối lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới.

Xác định tầm nhìn, định hướng lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) theo hướng củng cố niềm tin, niềm tự hào, ý chí tự lực, tự cường, năng lực tự chủ chiến lược, khơi dậy khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất định hướng nghiên cứu những vấn đề nền tảng và con đường phát triển lâu dài của đất nước; nhất trí cao thông qua nội dung các văn kiện của Hội nghị Trung ương lần này.

Đồng thời, Ban Chấp hành Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tăng cường đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, phát huy những kết quả quan trọng, toàn diện đã đạt được, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ và an ninh quốc gia; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra cho năm 2026 và các năm tiếp theo; lấy lợi ích và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.