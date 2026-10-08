Lộ diện kết quả kinh doanh quý III của Novaland, Nam A Bank, Digiworld

Kết quả kinh doanh do các doanh nghiệp công bố.

Thông tin từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Mã: GVR), hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm của đơn vị diễn ra trong bối cảnh thời tiết diễn biến bất lợi, bệnh hại trên vườn cây, thiếu lao động cạo mủ và thị trường có nhiều biến động.

Tuy vậy, tập đoàn vẫn đạt được kết quả tích cực. Doanh thu hợp nhất ước đạt 29.428 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ, hoàn thành 87% kế hoạch năm.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 6.818 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện gần 99% mục tiêu cả năm. Nếu tính riêng quý III, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn ước đạt 993 tỷ đồng, giảm khoảng 62% so với cùng kỳ năm 2025.

9 tháng đầu năm nay, Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã: NAB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Như vậy, ước tính trong quý III, nhà băng lãi khoảng 1.542 tỷ đồng.

Theo Nam A Bank, tỷ lệ nợ xấu (trước CIC) tính đến ngày 30/9 giảm xuống quanh mức 1,5%, giảm mạnh 1,1 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ nợ nhóm 2 cũng được kiểm soát ở mức 0,6%. Trong khi đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng 12,6 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) ngân hàng đạt 11,3%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với cuối năm 2025 và vượt xa mức tối thiểu 8%.

Tổng tài sản của ngân hàng tiệm cận mốc 465.000 tỷ đồng. Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2025.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex - Mã: VGT) ước đạt 15.501 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 1.470 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ.

Trong đó, may tiếp tục là ngành đóng góp lợi nhuận lớn nhất cho Vinatex với doanh thu 5.853 tỷ đồng, lãi trước thuế 679 tỷ đồng. Còn ngành sợi ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với doanh thu ngành đạt 6.661 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 381 tỷ đồng, tăng 168% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Như vậy, ước tính trong quý III, doanh thu Vinatex khoảng 6.000 tỷ đồng và 538 tỷ đồng lãi trước thuế.

CTCP Thế giới số (Digiworld - Mã: DGW) ước tính doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 26.500 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ và hoàn thành khoảng 84% kế hoạch năm. Con số này tương đương hơn 1 tỷ USD, bằng mức doanh thu Digiworld ghi nhận trong cả năm 2025.

Doanh thu quý III của Digiworld. Nguồn: Digiworld.

Trong quý III, doanh thu công ty đạt 10.757 tỷ đồng, tăng 46% và là mức cao nhất theo quý của doanh nghiệp do doanh thu các ngành hàng của Digiworld đều tăng so với cùng kỳ.

Nhóm thiết bị văn phòng đạt khoảng 3.033 tỷ đồng, tăng 101%. Ngành hàng điện thoại thông minh đóng góp 2.771 tỷ đồng doanh thu, tăng 42%.

Nhóm laptop và máy tính bảng đạt doanh thu 3.834 tỷ đồng, tăng hơn 20%. Ngành hàng điện gia dụng tăng 22%, trong khi hàng tiêu dùng tăng 32% so với cùng kỳ.

Theo số liệu dự kiến, doanh thu thuần hợp nhất quý III/2026 của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã: NVL) đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng khoảng 200% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần dự kiến đạt hơn 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 2.800 tỷ đồng. Con số này tương đương khoảng 1,5 lần kế hoạch lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2026 thông qua.

Kết quả cải thiện trong bối cảnh hoạt động bàn giao được đẩy nhanh. Từ đầu năm, Novaland đã bàn giao hơn 1.000 sản phẩm, tập trung tại Victoria Village (hơn 800 căn hộ) và Aqua City. Doanh nghiệp cũng cho biết hơn 1.250 giấy chứng nhận (sổ hồng) đã được cấp tại các dự án.

Về pháp lý, cuối tháng 9, tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt giá đất cụ thể cho 8 phân khu thuộc cụm dự án Aqua City, tạo cơ sở xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi điều chỉnh quy hoạch. Trước đó, hàng nghìn căn nhà tại đây đã được cơ quan quản lý xây dựng xác nhận đủ điều kiện đưa vào kinh doanh.

Tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước lũy kế ước đạt 20.367 tỷ đồng.

Vượt qua những biến động của thị trường, Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase – Mã: BWE) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 9 tháng đầu năm.

Tổng doanh thu hợp nhất đạt 4.130 tỷ đồng, hoàn thành 76% kế hoạch năm. Đáng chú ý, doanh nghiệp còn hơn 36 tỷ đồng doanh thu chưa ghi nhận thuộc lĩnh vực xử lý nước thải từ tháng 6 đến tháng 9 và cổ tức đợt 2 từ CTCP Đầu tư Nước Tân Hiệp.

Trừ đi các chi phí, công ty báo lãi sau thuế hợp nhất 909 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Với kết quả trên, Biwase vượt 18% kế hoạch lợi nhuận năm chỉ sau ba quý.