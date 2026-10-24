Đảng viên làm kinh tế: Bài học Trung Quốc về ranh giới quyền lực và lợi ích tư

Chủ trương cởi trói tư duy cho đảng viên làm kinh tế kết hợp với kiểm soát chặt chẽ quyền lực công của Trung Quốc mang lại nhiều bài học giá trị. Việc phân định rạch ròi trách nhiệm cùng sự hỗ trợ của công nghệ AI chính là chìa khóa then chốt.

LTS: Quy định số 224-QĐ/TW ngày 14/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về đảng viên tham gia hoạt động đầu tư, kinh doanh (Quy định 224), thay thế Quy định số 15-QĐ/TW năm 2006 về đảng viên làm kinh tế tư nhân (Quy định 15), đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong tư duy quản lý hoạt động kinh tế của đảng viên. Quy định mới hướng tới mở rộng quyền đầu tư, kinh doanh hợp pháp, đồng thời đặt ra những yêu cầu chặt chẽ về kiểm soát xung đột lợi ích, ngăn chặn việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn và nguồn lực công để trục lợi. Việc đưa quy định vào thực tiễn đặt ra yêu cầu phân định rõ quyền kinh doanh của đảng viên với trách nhiệm kiểm soát quyền lực công, bảo đảm tính minh bạch và liêm chính. Đâu là những ranh giới cần được xác lập, cơ chế nào có thể ngăn ngừa lợi ích nhóm và làm thế nào để chính sách thực sự khơi thông nguồn lực kinh tế tư nhân? Mời bạn đón đọc tuyến bài Đột phá mới đảng viên làm kinh tế. Bài 1: Hàng rào kỹ thuật nào cho đảng viên quan chức làm kinh tế? Bài 2: Quản trị số là “chìa khóa” giám sát, bảo vệ đảng viên làm kinh tế chân chính Bài 3: Khuyến khích đảng viên làm giàu nhưng phải giữ vững liêm chính

Từ tư duy “đảng viên không được buôn bán” đến thể chế hóa quyền kinh doanh

Một bước ngoặt lý luận quan trọng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời kỳ cải cách mở cửa là việc tái định hình tư duy về mối quan hệ giữa tư cách đảng viên, quyền lực công và hoạt động kinh tế tư nhân. Tại Đại hội XVI (2002), thuyết “Ba đại diện” chính thức mở đường cho các chủ doanh nghiệp tư nhân gia nhập Đảng. Quyết định lịch sử này xóa bỏ định kiến kéo dài nhiều thập kỷ, thừa nhận kinh doanh và tạo ra của cải chính đáng cho xã hội là hình thức đóng góp trực tiếp cho sự phát triển của sức sản xuất.

Trung Quốc tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng và xung đột lợi ích trong hoạt động kinh doanh. Ảnh minh họa/AI hỗ trợ.

Tuy nhiên, việc cởi trói tư duy lập tức đặt ra bài toán quản trị khổng lồ: Làm sao khuyến khích làm kinh tế mà không biến chiếc áo đảng viên và thẩm quyền công thành công cụ trục lợi? Đảng Cộng sản Trung Quốc giải bài toán này bằng việc phân định hai vách ngăn đối lập rõ rệt:

Đối với đảng viên thường và doanh nhân tư nhân gia nhập Đảng: Bắc Kinh áp dụng cơ chế bảo vệ và khuyến khích tối đa. Họ được tự do đầu tư, tích lũy tài sản theo Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và Luật Hợp đồng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đảng quản lý họ thông qua tổ chức đảng trong doanh nghiệp để tuyên truyền đường lối, giám sát tuân thủ pháp luật và bảo vệ người lao động, tuyệt đối không can thiệp vào quyết định đầu tư hay hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày.

Đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: Đảng thiết lập hệ thống quy định kỷ luật cực kỳ nghiêm ngặt nhằm dựng "vách ngăn chống cháy" giữa quyền lực công và lợi ích tư. Sự phân định này giúp Trung Quốc vừa huy động được nguồn lực tài chính, năng lực quản trị khổng lồ của khu vực kinh tế tư nhân, vừa giữ vững kỷ cương trong bộ máy công quyền, triệt tiêu nguy cơ thâu tóm tài sản của các nhóm tư bản thân hữu.

Từ các đại án biến tướng tài chính đến bước chuyển siết chặt kỷ luật

Khi Trung Quốc mở rộng hành lang cho đảng viên tham gia vào các lĩnh vực tài chính phức tạp như thị trường chứng khoán, trái phiếu, bất động sản thương mại và tiền kỹ thuật số (crypto), nền kinh tế ghi nhận sự bùng nổ nguồn lực nhưng đồng thời cũng đối mặt với những hệ lụy chưa từng có.

Việc thiếu vắng các hàng rào kiểm soát tương thích ở giai đoạn đầu đã tạo ra những “vùng xám” thể chế để một bộ phận cán bộ lãnh đạo biến tướng hành vi làm kinh tế thành các đại án tham nhũng, thao túng thị trường ở quy mô khổng lồ.

Hàng loạt đại án tại Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước, Bộ Năng lượng, hay các vụ án rúng động trong hệ thống tài chính - ngân hàng như Evergrande (Hằng Đại), Huarong (Hoa Dung) đã phơi bày công thức chung của sự tha hóa.

Các cuộc điều tra của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI) cho thấy các đối tượng - cán bộ đảng viên không còn nhận hối lộ bằng tiền mặt truyền thống, mà chuyển sang sử dụng thông tin quy hoạch nội bộ để đầu cơ, thành lập công ty “vỏ bọc” do người thân đứng tên để thâu tóm đất công với giá rẻ, hoặc nhận “quyền mua cổ phiếu nội bộ”.

Trong lĩnh vực tài chính và tiền kỹ thuật số, nhiều đảng viên là quan chức đã lợi dụng tính ẩn danh của công nghệ blockchain và các sàn giao dịch xuyên biên giới để rửa tiền, tẩu tán nguồn vốn tham nhũng ra nước ngoài dưới dạng cổ phần ẩn danh.

Sự kết hợp giữa quyền lực công và các công cụ tài chính hiện đại đã tạo ra các tập đoàn "tư bản thân hữu" thâu tóm nguồn lực quốc gia, đe dọa trực tiếp đến an toàn tài chính và sự ổn định chính trị.

Nhìn thấu nguy cơ này, Đảng Cộng sản Trung Quốc không chọn giải pháp thụ động là “không quản được thì cấm”, mà tiến hành đợt cải cách kỷ luật sâu rộng nhằm khoanh vùng rủi ro và định danh chính xác các hành vi vi phạm mới:

Một là sửa toàn diện Quy định Kỷ luật Đảng: Bổ sung riêng các điều khoản cấm đảng viên là cán bộ lãnh đạo mua bán cổ phiếu dựa trên thông tin nội bộ (insider trading), cấm sở hữu cổ phần ẩn danh, cấm thành lập quỹ đầu tư vỏ bọc hoặc tham gia giao dịch tiền kỹ thuật số phi pháp. Mọi hành vi dùng người thân đứng tên sở hữu bất động sản hay cổ phần nhằm tẩu tán tài sản đều bị coi là vi phạm kỷ luật nghiêm trọng và bị xử lý hình sự.

Hai là cấm triệt để tiền ảo và siết chặt đầu tư công: Ban hành lệnh cấm toàn diện đối với các hoạt động phát hành tiền ảo (ICO) và giao dịch tiền kỹ thuật số trên toàn lãnh thổ để triệt tiêu công cụ rửa tiền ẩn danh; đồng thời áp dụng cơ chế "ba đường ranh giới đỏ" và minh bạch hóa cơ sở dữ liệu đất đai, cấm cán bộ lãnh đạo địa phương can thiệp vào quá trình đấu giá đất hay giao dự án cho công ty của thân nhân.

Công tác phòng, chống tham nhũng là một trọng tâm trong quản trị của Trung Quốc dưới thời Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Trong ảnh, Tổng bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trình bày báo cáo chính trị tại phiên khai mạc Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022. Nguồn: Tân Hoa Xã.

Bước tiến nghệ thuật quản trị bằng công nghệ, AI

Để hiện thực hóa nguyên tắc kiểm soát xung đột lợi ích sau hàng loạt đại án, CCDI kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước đã thiết lập hệ thống quy phạm kỷ luật vô cùng cụ thể, định lượng rõ ràng từng hành vi cấm cho từng nhóm đối tượng tại Chương 8 của "Quy định Kỷ luật Đảng":

Phân định giữa đảng viên thường và cán bộ lãnh đạo, quản lý

Trong khi đảng viên thường được tự do đầu tư kinh doanh, mua bán cổ phiếu, bất động sản hợp pháp, thì cán bộ lãnh đạo bị nghiêm cấm tuyệt đối việc thành lập doanh nghiệp, sở hữu cổ phần công ty chưa niêm yết, hoặc giao dịch tài chính dựa trên thông tin nội bộ. Họ không được phép đứng tên hoặc thông qua người khác để kinh doanh trong phạm vi địa bàn, lĩnh vực trực tiếp phụ trách.

Theo Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh của vợ/chồng, con và vợ/chồng của con cán bộ lãnh đạo được Trung Quốc ban hành năm 2022, hoạt động kinh doanh của người thân cán bộ lãnh đạo thuộc diện áp dụng được quản lý theo các giới hạn khác nhau tùy cấp bậc và lĩnh vực công tác; cấp bậc càng cao, yêu cầu càng nghiêm ngặt. Cán bộ phải kê khai trung thực hoạt động kinh doanh của vợ/chồng, con và vợ/chồng của con. Nếu phát hiện người thân kinh doanh trái quy định, cơ quan có thẩm quyền có thể yêu cầu người thân rút khỏi hoạt động kinh doanh hoặc yêu cầu cán bộ thôi chức vụ hiện tại, chấp nhận điều chỉnh chức vụ; việc xử lý cụ thể tùy thuộc quy định áp dụng và trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, Điều 105 trong Quy định về kỷ luật, xử lý kỷ luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc sửa đổi năm 2023 đề cập việc cán bộ lãnh đạo sau khi rời chức vụ hoặc nghỉ hưu nhận việc trái quy định tại doanh nghiệp, tổ chức trung gian thuộc phạm vi từng quản lý hoặc có liên quan trực tiếp đến công việc cũ, cũng như tham gia các hoạt động sinh lợi liên quan. Điều 106 quy định về hành vi lợi dụng quyền hạn hoặc ảnh hưởng từ chức vụ cũ để mưu lợi cho hoạt động kinh doanh của người thân và những người có quan hệ lợi ích liên quan.

Phân định giữa đảng viên đứng đầu doanh nghiệp nhà nước (SOE) và doanh nghiệp Tư nhân (DNTN)

Cán bộ lãnh đạo SOE được xếp vào ngạch cán bộ công quyền, chịu sự quản lý của Ban Tổ chức Trung ương hoặc SASAC. Chuẩn mực tối cao đối với họ là bảo toàn, phát triển vốn công và tính giải trình minh bạch; bị nghiêm cấm chuyển giao cơ hội kinh doanh của SOE cho công ty gia đình, cấm mua bán tài sản công giá rẻ hoặc chỉ định thầu cho công ty "sân sau".

Ngược lại, đối với đảng viên làm chủ DNTN, Đảng tôn trọng quyền tự chủ kinh doanh bằng tài sản cá nhân. Chuẩn mực dành cho họ là tuân thủ pháp luật, kinh doanh liêm chính, nộp thuế đầy đủ và bảo vệ người lao động; Đảng không can thiệp vào quản trị nội bộ mà chỉ nghiêm cấm việc lợi dụng danh nghĩa tổ chức Đảng để tranh thủ ưu đãi phi pháp.

Ứng dụng AI và Big Data trong giám sát xung đột lợi ích

Đặc biệt, bước đột phá lớn nhất của Trung Quốc trong công tác phòng chống tham nhũng thời gian gần đây là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và điện toán đám mây vào hệ thống giám sát tài sản. CCDI đã đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng phân tích hành vi chuyên sâu và kết nối dữ liệu diện rộng để kiểm soát chặt chẽ các nguồn lợi ích.

Hệ thống này liên thông dữ liệu thời gian thực giữa ngân hàng, cơ quan thuế, quản lý thị trường, cơ sở dữ liệu bất động sản, hải quan, các sàn giao dịch chứng khoán và dữ liệu đất đai.

Bằng các thuật toán AI học máy (Machine Learning) và phân tích đồ thị mạng lưới, hệ thống tự động quét và dựng bản đồ mối quan hệ sở hữu chéo, chủ sở hữu hưởng lợi ẩn danh và các dòng tiền phức tạp của thân nhân cán bộ lãnh đạo. Hệ thống tự động phát hiện các dấu hiệu bất thường (xem ảnh).

Việc chuyển từ kiểm tra thủ công, thụ động sang giám sát diện rộng bằng AI không chỉ giúp phát hiện sớm các nguy cơ xung đột lợi ích mà còn triệt tiêu dư địa nhũng nhiễu, bao che, giúp bộ máy kỷ luật vận hành chính xác, khách quan và không có vùng cấm.