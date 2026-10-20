Giá vàng hôm nay 20/10 giảm mạnh

Giá vàng thế giới quay đầu giảm mạnh

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 20/10 giao dịch ở mức 4.134,54 USD/ounce, giảm khoảng 52 USD/ounce so với mức 4.186,5 USD/ounce của sáng 19/10.

Kim loại quý quay đầu giảm mạnh sau 3 phiên sáng phục hồi liên tiếp, đánh mất phần lớn mức tăng ghi nhận trong những ngày trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá 26.100 đồng/USD của Vietcombank sáng nay, giá vàng thế giới tương đương khoảng 130,1 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng so với mức 131,6 triệu đồng/lượng của sáng 19/10.

Giá vàng thế giới sáng 20/10 giảm xuống 4.134 USD/ounce, thấp hơn khoảng 52 USD/ounce so với sáng 19/10. Ảnh: Getty.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.168 USD/ounce vào sáng 13/10, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 33 USD/ounce, tương đương 0,8%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 185,49 USD/ounce, tương đương 4,27%.

Diễn biến này cho thấy đà phục hồi của giá vàng thế giới chưa được duy trì. Sau khi tăng lên gần 4.190 USD/ounce, kim loại quý nhanh chóng quay đầu giảm và trở lại dưới mốc 4.140 USD/ounce. Giá liên tục biến động mạnh theo cả hai chiều trong những phiên gần đây, cho thấy xu hướng ngắn hạn vẫn chưa ổn định.

Giá vàng trong nước sáng 20/10

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 20/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 140,1-143,1 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 138,8-143,1 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 139,3-142,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI niêm yết nhẫn tròn 9999 ở mức 139-143 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu ở mức 138,8-142,8 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. DOJI có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 143 triệu đồng/lượng, cao hơn SJC 700.000 đồng/lượng và cao hơn Bảo Tín Minh Châu 200.000 đồng/lượng.