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Giá vàng hôm nay 12/11: Vàng thế giới tiếp tục giảm, "thủng mốc" 4.000 USD/ounce

Minh Quân
Minh Quân

Giá vàng thế giới sáng 12/11 giảm khoảng 54 USD/ounce so với sáng 11/11, xuống 3.981 USD/ounce, quy đổi khoảng 124 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới giảm xuống dưới 4.000 USD/ounce

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 12/11 giao dịch ở mức 3.981 USD/ounce, giảm khoảng 54 USD/ounce so với mức 4.035 USD/ounce của sáng 11/11. Sau 2 phiên giảm liên tiếp, giá kim loại quý rơi xuống dưới ngưỡng 4.000 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá 25.840 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 124 triệu đồng/lượng, thấp hơn khoảng 1,5 triệu đồng/lượng so với mức 125,5 triệu đồng/lượng của sáng 11/11.

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Giá vàng thế giới sáng 12/11 giảm xuống 3.981 USD/ounce, thấp hơn khoảng 54 USD/ounce so với sáng 11/11. Ảnh: Bloomberg.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức khoảng 4.069 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 88 USD/ounce, tương đương 2,2%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm khoảng 130 USD/ounce, tương đương 3,15%.

Diễn biến này cho thấy áp lực bán tiếp tục gia tăng trên thị trường vàng thế giới. Sau khi phục hồi lên trên mốc 4.100 USD/ounce vào đầu tuần, kim loại quý nhanh chóng quay đầu giảm và hiện thấp hơn ngưỡng 4.000 USD/ounce khoảng 19 USD.

Việc đánh mất mốc giá này cho thấy đà phục hồi ngắn hạn chưa bền vững, trong khi nguy cơ giá tiếp tục điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Giá vàng trong nước sáng 12/11

Trước giờ mở cửa phiên giao dịch sáng 12/11, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI đang được niêm yết ở mức 137-140 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 135,5-140 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng miếng tại SJC và DOJI cùng ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 135,8-139,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 135,5-139,5 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng ở mức 4 triệu đồng/lượng. SJC có giá bán vàng nhẫn cao nhất trong nhóm khảo sát, ở mức 139,8 triệu đồng/lượng, cao hơn DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng 300.000 đồng/lượng.

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