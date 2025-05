Dừng tổ chức biểu diễn 10.500 drone ánh sáng tại TP.HCM

Do buổi biểu diễn drone tối 30/4 bị nhiễu sóng khiến nhiều drone bị rơi, chương trình trình diễn 10.500 drone ánh sáng tối 1/5 bị hủy để đảm bảo an toàn.

Sáng 1/5, ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM xác nhận với Viettimes, chương trình biểu diễn drone ánh sáng tối cùng ngày bị hủy để đảm bảo an toàn. Lý do chương trình biểu diễn đêm 30/4, nhiều drone bị rơi xuống khu vực người dân đang theo dõi do bị nhiễu sóng.

Nhiều drone rơi tại chương trình biểu diễn tối 30/4 do nhiễu sóng. Video: Người dân cung cấp.

Chương trình biểu diễn drone ánh sáng quy mô 10.500 drone tại TP.HCM dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhằm xác lập kỷ lục Guinness thế giới số lượng drone trình diễn nhiều nhất tại một thời điểm. Theo tìm hiểu của Viettimes, đơn vị dàn dựng cho sự kiện trình diễn drone quy mô 10.500 con là công ty Damora, Trung Quốc. Đây là công ty công nghệ cao có trụ sở tại Thâm Quyến chuyên nghiên cứu, phát triển và sản xuất các hệ thống điều khiển thông minh, trong đó có lĩnh vực drone (thiết bị bay không người lái) và biểu diễn ánh sáng bằng drone.

Trước đó, hồi đầu năm nay tại Hà Nội, chương trình trình diễn mừng năm mới 2025 dùng drone ánh sáng cũng bị dừng do sự cố kỹ thuật và ảnh hưởng thời tiết.

Theo TS Đặng Xuân Ba, Giám đốc Trung tâm Robot thông minh, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, với số lượng trên 10.000 drone nên quy mô và không gian trình diễn sẽ lớn hơn. Do đó khoảng cách giữa các drone sẽ gần nhau hơn, có thể dưới 3 m. Vì vậy tín hiệu định vị GPS cần đảm bảo độ chính xác cao để drone hoạt động đúng vị trí.

“Do drone hoạt động trên một quỹ đạo được lập trình sẵn nên tín hiệu GPS cần đủ mạnh. Muốn làm được việc này, đường truyền internet không dây, cụ thể là công nghệ 4G hoặc 5G cần được trang bị với băng thông mạnh và ổn định để drone vận hành chính xác

Theo TS Đặng Xuân Ba, thực tế không chỉ các drone biểu diễn ánh sáng mà nhiều drone cỡ lớn khác cơ chế đảm bảo an toàn luôn là “tự hủy”, tức drone mặc định sẽ rơi xuống tại vị trí bay khi gặp sự cố. Bởi với trường hợp người quản lý không kiểm soát được drone do sự cố, thiết bị bay này có thể bay xa và rất nguy hiểm cho con người. “Do đó cơ chế tự hủy luôn là ưu tiên trong an toàn hoạt động của drone”, TS Ba nói.