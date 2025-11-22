Drone mở đường tiếp tế vùng tâm lũ miền Trung - Tây Nguyên

Drone của nhà mạng mang nhu yếu phẩm đến người dân tại các khu vực cần cứu trợ. Riêng trong ngày 22/11, drone đã thực hiện gần 300 chuyến bay, vận chuyển 2,66 tấn hàng hóa thiết yếu và bay gần 1.000 km để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ.

Drone "chạy" gần 1.000 km để tiếp sức cho người dân

Mưa lũ lịch sử bao vây miền Trung, gây mất điện diện rộng và chia cắt nghiêm trọng. Viettel đã kích hoạt các phương án ứng phó, huy động lực lượng để giữ vững thông tin liên lạc.

Theo thông tin từ Viettel Post, đơn vị nhanh chóng điều động 5 drone cùng đội ngũ kỹ sư công nghệ để khảo sát địa hình từ trên cao, xác định các điểm ngập sâu và những khu vực cần hỗ trợ khẩn cấp.

Ngày 22/11, lực lượng tiếp tục triển khai cứu trợ và vận chuyển nhu yếu phẩm đến những địa bàn nước xiết, xuồng và ca nô khó tiếp cận. Chỉ trong thời gian ngắn, gần 300 chuyến bay được thực hiện, mang theo 2,66 tấn hàng hóa thiết yếu, di chuyển tổng quãng đường gần 1.000 km để tiếp sức cho người dân.

Drone chở từng túi hàng lớn đi tiếp sức cho người dân. Nguồn video: Viettel.

Trong “giờ G”, Tổng công ty Mạng lưới Viettel (VTNet) huy động toàn lực bảo đảm thông tin liên lạc tại Trung Bộ, nhất là Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên. VTNet kích hoạt kịch bản ứng phó lũ, triển khai hơn 800 nhân sự, gồm 94 đội di động, 219 đội cố định băng rộng, 45 đội cơ điện, cùng các đội truyền dẫn tinh nhuệ. Đơn vị điều động 6.000 máy phát điện, 1.900 bình ắc quy, thiết bị vệ tinh, bộ đàm, xe phát sóng, flycam và drone vận tải hỗ trợ tiếp cận, duy trì liên lạc.

Các dữ liệu về kho vật tư, điểm trữ xăng dầu đều được cập nhật trên phần mềm Phòng chống thiên tai do Viettel phát triển, giúp chỉ huy có thể giám sát và điều hành tổng thể theo thời gian thực. Bên cạnh đó, Tập đoàn triển khai mô hình trạm gập kiểu Lego - các trạm phát sóng di động có thể lắp ráp nhanh và vận chuyển dễ dàng trong điều kiện khẩn cấp, phục vụ phục hồi thông tin ở khu vực bị cô lập.

VinaPhone tăng cường cứu hộ, không để vùng lũ mất liên lạc

VinaPhone hỗ trợ đặc biệt cho người dân vùng lũ từ ngày 22 đến 29/11/2025, tặng 100 phút gọi trong nước và 15 GB data trong 7 ngày, giúp người dân duy trì liên lạc khẩn cấp. Nhà mạng huy động lực lượng kỹ thuật trực 24/7, tăng cường phủ sóng, bổ sung nguồn điện và thiết bị dự phòng, đồng thời mở các điểm hỗ trợ sạc pin, sửa SIM, khôi phục kết nối. Tổng đài 18001091 hoạt động miễn phí, bảo đảm thông tin thông suốt.

VinaPhone đồng thời kích hoạt roaming 2 chiều với các nhà mạng khác tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai.

Tại Khánh Hòa - Tây Nguyên, mưa lũ lớn gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu vực, làm gián đoạn diện rộng hạ tầng viễn thông. Nhiều trạm mất điện, nhiều tuyến cáp quang bị đứt do sạt lở và nước xiết cuốn trôi. Riêng ở Đắk Lắk và Gia Lai, việc các hồ thủy điện xả lũ khiến đường bị phong tỏa, đội ứng cứu khó tiếp cận điểm sự cố.

Ngay khi nước tạm rút, các đội kỹ thuật VNPT tại Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa lập tức có mặt để khắc phục, có nơi phải đi bộ nhiều cây số giữa mưa lớn mới đến được vị trí hư hại. Hàng trăm cán bộ kỹ thuật và vật tư được tăng cường từ các địa bàn lân cận, cùng phương án ứng cứu 24/7, giúp duy trì liên lạc phục vụ chỉ đạo điều hành và kết nối cho người dân trong thời điểm khó khăn nhất.

Lực lượng kỹ thuật của VNPT đang nỗ lực chạy đua với nước lũ để đảm bảo mạng dịch vụ thông suốt.

VinaPhone đồng thời kích hoạt roaming 2 chiều với các nhà mạng khác tại Khánh Hòa, Đắk Lắk và Gia Lai nhằm giảm tải mạng lưới và bảo đảm liên lạc liên tục. Trong điều kiện mất điện kéo dài, các điểm giao dịch VNPT mở cửa hỗ trợ người dân sạc thiết bị, khôi phục kết nối và tạm trú an toàn giữa mưa lũ.

Trong hoàn cảnh mưa gió trắng trời và mất điện, các điểm giao dịch VNPT đã kịp thời mở rộng cửa đón tiếp bà con người dân đến tránh trú, sạc pin điện thoại và các thiết bị thông tin…

MobiFone ứng trực 24/7, huy động tối đa nhân lực

MobiFone cho biết đã tăng cường công tác phối hợp và cập nhật liên tục tình hình từ địa bàn, đồng thời điều động bổ sung nhân lực, thiết bị và phương tiện đến các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ.

Ngay từ đêm 19/11, các đội ứng cứu từ Trung tâm Mạng lưới MobiFone Miền Trung đã được triển khai hỗ trợ khẩn cấp cho Đài viễn thông Bình Định, nhanh chóng có mặt tại địa bàn để phối hợp cùng chính quyền địa phương xử lý sự cố.

MobiFone đang duy trì chế độ trực 24/7, huy động tối đa nhân lực và thiết bị.

Trong điều kiện thời tiết phức tạp, các kỹ sư MobiFone vẫn nỗ lực bám địa bàn, bằng mọi biện pháp giữ ổn định hoạt động các trạm còn vận hành, bảo đảm vùng phủ liên lạc phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Với những trạm bị cô lập nhưng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với an toàn và an ninh mạng lưới, MobiFone đã làm việc chặt chẽ với lực lượng Công an địa phương để xây dựng phương án tiếp cận an toàn, sớm nhất có thể, nhằm khôi phục thông tin trong thời gian nhanh nhất.

Các cán bộ kỹ thuật ứng cứu thông tin tại Gia Lai (Bình Định cũ)

Không chỉ tập trung cho công tác kỹ thuật, MobiFone còn triển khai hoạt động hỗ trợ khách hàng đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Nhằm chia sẻ khó khăn và giúp người dân duy trì kết nối trong thời điểm khẩn cấp, MobiFone dành tặng 30.000 đồng vào tài khoản KM3T, sử dụng cho dịch vụ gọi và nhắn tin nội – ngoại mạng trong 3 ngày. Chương trình áp dụng cho cả khách hàng đang roaming tại khu vực có mở dịch vụ, góp phần đảm bảo mọi người đều có thể giữ liên lạc với gia đình và cơ quan chức năng khi cần thiết.

Hiện toàn hệ thống MobiFone đang duy trì chế độ trực 24/7, huy động tối đa nhân lực và thiết bị, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống phát sinh.