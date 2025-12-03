Ứng dụng AI và dữ liệu thời gian thực, doanh nghiệp xây dựng giảm 70% chi phí văn phòng

Công nghệ số trở thành động lực phát triển mới cho Tây Bắc khi những mô hình chuyển đổi số thành công và hệ sinh thái Make in VietNam mở ra hướng phát triển bền vững cho những vùng khó khăn, tạo nền tảng để địa phương bứt phá trong kỷ nguyên số.

Ngày 3/12, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in VietNam trong phát triển kinh tế số và chuyển đổi số khu vực Tây Bắc.

Nền tảng số giải quyết điểm nghẽn của doanh nghiệp

Là đại diện doanh nghiệp điển hình chia sẻ về mô hình chuyển đổi số thành công tại hội thảo, ông Trần Đại Nghĩa, Tổng giám đốc Tập đoàn Xây dựng Minh Đức cho biết, những thay đổi của thị trường đang đặt doanh nghiệp trước yêu cầu phải thích ứng nhanh hơn.

Ông Trần Đại Nghĩa, Tổng giám đốc Minh Đức Group.

Ông Trần Đại Nghĩa cho biết trước khi chuyển đổi số, Minh Đức Group gặp nhiều hạn chế phổ biến trong ngành. Quy trình phê duyệt còn thủ công nên tốn nhiều thời gian và dễ phát sinh sai sót.

"Dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi, gây khó khăn cho việc truy cập và tổng hợp. Sự phối hợp giữa các bộ phận thiếu nhịp nhàng, thông tin không được truyền đạt kịp thời.

Chuỗi cung ứng vận hành rời rạc khiến tiến độ và chi phí khó kiểm soát. Những điểm nghẽn này làm chậm quá trình triển khai và ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả dự án”, Tổng giám đốc Minh Đức Group nói với VietTimes.

Trước những hạn chế cố hữu trong vận hành, Minh Đức Group ứng dụng một nền tảng make in Vietnam. Việc lựa chọn ứng dụng số xuất phát từ nhu cầu xây dựng một hệ thống quản trị đủ rộng và kết nối xuyên suốt giữa các bộ phận.

Minh Đức Group triển khai nền tảng số nhằm vận hành các hoạt động tài chính - kế toán, nhân sự, bán hàng và văn phòng trên cùng một hệ thống thống nhất, thay cho việc sử dụng nhiều công cụ rời rạc trước đây. Dữ liệu được liên thông theo thời gian thực, giúp giảm sai lệch, hạn chế thao tác thủ công và nâng cao rõ rệt tốc độ xử lý công việc.

Ông Nghĩa cho biết thêm, khả năng triển khai nhanh, chi phí hợp lý và tính dễ sử dụng là những yếu tố quan trọng với doanh nghiệp có nhiều phòng ban và công trường như Minh Đức Group.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương tham quan gian hàng sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam”.

Sau 2 năm triển khai, doanh nghiệp ghi nhận những chuyển biến tích cực. Thời gian phê duyệt được rút ngắn, quy trình minh bạch hơn và dữ liệu tập trung giúp lãnh đạo theo dõi tiến độ, chi phí theo thời gian thực. Việc số hóa quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng cũng góp phần giúp doanh nghiệp tăng 5% lượng khách hàng mới. Chi phí vận hành được tối ưu đáng kể, bao gồm giảm 70% chi phí văn phòng phẩm và tiết kiệm khoảng 216 triệu đồng/năm chi phí nhân sự kiểm soát...

Ngoài ra, các tính năng AI tích hợp cũng hỗ trợ tự động hóa nhiều nghiệp vụ lặp lại, cảnh báo rủi ro và cung cấp thông tin kịp thời cho quá trình ra quyết định, tính năng này đặc biệt hữu ích trong các dự án có tiến độ gấp hoặc yêu cầu kỹ thuật cao.

Những kết quả ban đầu khẳng định chuyển đổi số, khi được triển khai đúng hướng, có thể giúp doanh nghiệp cải thiện rõ rệt hiệu quả vận hành và năng lực cạnh tranh. Đây là lựa chọn mang tính chiến lược, giúp doanh nghiệp chủ động thích ứng trước những thay đổi nhanh của ngành xây dựng.

Công nghệ số mở đường phát triển kinh tế số Tây Bắc

Những năm gần đây, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số đã được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, tại các tỉnh Tây Bắc - nơi địa hình chia cắt, dân cư thưa, hạ tầng công nghệ còn hạn chế, nên việc triển khai công nghệ số gặp nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, việc đưa hệ sinh thái sản phẩm công nghệ số “Make in Viet Nam” đến gần hơn với chính quyền, doanh nghiệp và người dân vùng núi là nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh rằng công nghệ số và đổi mới sáng tạo sẽ là chìa khóa giúp Tây Bắc vượt qua hạn chế về địa lý, hạ tầng và nguồn lực.

Thứ trưởng nêu rõ, các giải pháp số do doanh nghiệp Việt Nam phát triển đang ngày càng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, có thể áp dụng dễ dàng cho sản xuất nông nghiệp, logistics, du lịch, quản lý đô thị và cả giáo dục - y tế.

Thứ trưởng khẳng định Bộ KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tỉnh trong việc triển khai các mô hình chuyển đổi số thành công, thúc đẩy ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, nền tảng số trong phát triển kinh tế – xã hội.

Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông trao tặng 20 bộ thiết bị STEM nhằm hỗ trợ các trường học trong tỉnh nâng cao năng lực trải nghiệm khoa học.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Nguyễn Minh Phú cho biết tỉnh đang ưu tiên mạnh mẽ việc áp dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào mọi lĩnh vực phát triển. Điện Biên đã hình thành nhiều mô hình nông nghiệp thông minh và du lịch số, đồng thời củng cố hạ tầng CNTT để phục vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh.

Ông đánh giá sự kiện là cơ hội để Điện Biên kết nối với các doanh nghiệp công nghệ; đồng thời tạo nền tảng để các tỉnh Tây Bắc xây dựng mạng lưới hợp tác trong lĩnh vực kinh tế số, vốn được xem là động lực quan trọng cho phát triển bền vững ở những vùng còn nhiều khó khăn.