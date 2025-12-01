Bước chuẩn bị quan trọng cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Đoàn chuyên gia IAEA làm việc với Việt Nam về 19 nội dung hạ tầng điện hạt nhân nhằm đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Việt Nam. Đây là bước quan trọng trong lộ trình chuẩn bị cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 1/12, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia tại Việt Nam (Intergrated Nuclear Infrastructure Review Mission – INIR Mission). Đây là buổi làm việc trong khuôn khổ đợt làm việc nhằm đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam, dự kiến diễn ra từ nay đến hết ngày 12/12.

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đóng vai trò đầu mối phối hợp các bộ, ngành tham gia chương trình làm việc. Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng trong lộ trình chuẩn bị triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các dự án tương tự trong tương lai.

Đoàn công tác INIR gồm 7 chuyên gia của IAEA, 3 chuyên gia quốc tế đến từ Anh, Braxin, Bungary và 1 quan sát viên của Ai Cập. Trong thời gian làm việc, đoàn sẽ trao đổi, đánh giá cùng đại diện nhiều bộ, ngành của Việt Nam như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, EVN, PVN và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định nhấn mạnh sự hỗ trợ kịp thời của IAEA có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân theo chuẩn quốc tế. Thứ trưởng khẳng định Bộ KH&CN sẽ tiếp tục chủ trì, điều phối và thúc đẩy các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân theo khuyến cáo của IAEA, đồng thời tăng cường hợp tác nhằm phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Thứ trưởng cũng ghi nhận sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình chuẩn bị Báo cáo tự đánh giá cùng các điều kiện phục vụ Đoàn công tác INIR, xem đây là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm thành công của đợt đánh giá.

Đợt làm việc là hoạt động đặc biệt quan trọng trong lộ trình chuẩn bị triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các dự án tương tự trong tương lai.

Đại diện IAEA, ông Eric Mathet, Trưởng đoàn công tác, đánh giá đợt làm việc này là cột mốc quan trọng trong hành trình của Việt Nam hướng tới xây dựng một chương trình điện hạt nhân an toàn, bảo mật và bền vững. IAEA ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc chuẩn bị Báo cáo tự đánh giá và duy trì trao đổi thường xuyên giữa hai bên, đồng thời khuyến khích sự phối hợp cởi mở giữa các nhóm làm việc.

Theo hướng dẫn của IAEA, cơ sở hạ tầng điện hạt nhân bao gồm 19 nội dung then chốt, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm, văn bản pháp luật đến nguồn lực kinh tế và con người. Với quốc gia mới bắt đầu như Việt Nam, quá trình phát triển hạ tầng phải trải qua ba giai đoạn với ba cột mốc tương ứng: sẵn sàng đưa ra quyết định chủ trương, sẵn sàng mời thầu dự án và sẵn sàng đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Đợt công tác INIR tại Việt Nam lần này tập trung đánh giá toàn diện 19 nội dung theo Cột mốc số 2. Báo cáo tự đánh giá của Việt Nam đã được hoàn thành và gửi IAEA vào tháng 10/2025, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc và chủ động.