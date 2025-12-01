Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Khoa học - Công nghệ

Mobile Chuyển đổi số Internet Xe

Bước chuẩn bị quan trọng cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận

Anh Lê
Anh Lê
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc

Đoàn chuyên gia IAEA làm việc với Việt Nam về 19 nội dung hạ tầng điện hạt nhân nhằm đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân của Việt Nam. Đây là bước quan trọng trong lộ trình chuẩn bị cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu khai mạc Đợt làm việc đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam.
Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định phát biểu khai mạc Đợt làm việc đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam.

Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, ngày 1/12, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để đánh giá toàn diện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia tại Việt Nam (Intergrated Nuclear Infrastructure Review Mission – INIR Mission). Đây là buổi làm việc trong khuôn khổ đợt làm việc nhằm đánh giá tích hợp cơ sở hạ tầng điện hạt nhân ở Việt Nam, dự kiến diễn ra từ nay đến hết ngày 12/12.

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân đóng vai trò đầu mối phối hợp các bộ, ngành tham gia chương trình làm việc. Đây là hoạt động đặc biệt quan trọng trong lộ trình chuẩn bị triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các dự án tương tự trong tương lai.

Đoàn công tác INIR gồm 7 chuyên gia của IAEA, 3 chuyên gia quốc tế đến từ Anh, Braxin, Bungary và 1 quan sát viên của Ai Cập. Trong thời gian làm việc, đoàn sẽ trao đổi, đánh giá cùng đại diện nhiều bộ, ngành của Việt Nam như Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, EVN, PVN và UBND tỉnh Khánh Hòa.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định nhấn mạnh sự hỗ trợ kịp thời của IAEA có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam trong quá trình hoàn thiện cơ sở hạ tầng điện hạt nhân theo chuẩn quốc tế. Thứ trưởng khẳng định Bộ KH&CN sẽ tiếp tục chủ trì, điều phối và thúc đẩy các hoạt động phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân theo khuyến cáo của IAEA, đồng thời tăng cường hợp tác nhằm phát triển ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình.

Thứ trưởng cũng ghi nhận sự phối hợp tích cực của các bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương trong quá trình chuẩn bị Báo cáo tự đánh giá cùng các điều kiện phục vụ Đoàn công tác INIR, xem đây là yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm thành công của đợt đánh giá.

z7280793311068_bd6b4cf5a81ad8c84ed2394476ac8dae.jpg
Đợt làm việc là hoạt động đặc biệt quan trọng trong lộ trình chuẩn bị triển khai Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và các dự án tương tự trong tương lai.

Đại diện IAEA, ông Eric Mathet, Trưởng đoàn công tác, đánh giá đợt làm việc này là cột mốc quan trọng trong hành trình của Việt Nam hướng tới xây dựng một chương trình điện hạt nhân an toàn, bảo mật và bền vững. IAEA ghi nhận nỗ lực của Việt Nam trong việc chuẩn bị Báo cáo tự đánh giá và duy trì trao đổi thường xuyên giữa hai bên, đồng thời khuyến khích sự phối hợp cởi mở giữa các nhóm làm việc.

Theo hướng dẫn của IAEA, cơ sở hạ tầng điện hạt nhân bao gồm 19 nội dung then chốt, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, địa điểm, văn bản pháp luật đến nguồn lực kinh tế và con người. Với quốc gia mới bắt đầu như Việt Nam, quá trình phát triển hạ tầng phải trải qua ba giai đoạn với ba cột mốc tương ứng: sẵn sàng đưa ra quyết định chủ trương, sẵn sàng mời thầu dự án và sẵn sàng đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên.

Đợt công tác INIR tại Việt Nam lần này tập trung đánh giá toàn diện 19 nội dung theo Cột mốc số 2. Báo cáo tự đánh giá của Việt Nam đã được hoàn thành và gửi IAEA vào tháng 10/2025, thể hiện sự chuẩn bị nghiêm túc và chủ động.

Kết thúc đợt làm việc, Đoàn INIR sẽ gửi báo cáo tổng hợp cho Chính phủ Việt Nam, trong đó chỉ rõ những kết quả đạt được, các lĩnh vực cần tiếp tục hoàn thiện và đưa ra các khuyến cáo quan trọng. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để Việt Nam xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, bảo đảm các dự án trong tương lai được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, an toàn và đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế.

Từ khoá:

Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định bức xạ hạt nhân
Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn ĐBQH TP Hồ Chí Minh.

ĐBQH: Dữ liệu công phải là tài sản quốc gia

Đại biểu quốc hội Nguyễn Tâm Hùng đề nghị bổ sung điều khoản xác định rằng dữ liệu công là tài sản quốc gia và thúc đẩy việc mở, chia sẻ dữ liệu không thuộc danh mục bí mật Nhà nước. Dữ liệu cá nhân phải bảo mật.

4 “điểm nghẽn” cần gỡ ngay để kinh tế số tăng tốc

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14 4 “điểm nghẽn” cần gỡ ngay để kinh tế số tăng tốc

Kinh tế số bứt phá nhưng cũng đối mặt nhiều điểm nghẽn do thiếu nhân lực chất lượng cao, hạ tầng chưa theo kịp, doanh nghiệp nhỏ khó chuyển đổi số, phụ thuộc vào nền tảng ngoại. Gỡ được các nút thắt này, kinh tế số sẽ giữ đà tăng tốc.

Ngành thương mại điện tử chiếm hai phần ba tổng quy mô nền kinh tế số của Việt Nam, dự báo vượt mốc 25 tỷ USD vào năm 2025.

81% người Việt dùng AI hằng ngày, 96% tin tưởng tác nhân AI

Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ sẵn sàng AI với 81% người dùng tương tác AI hằng ngày và 96% người dùng bày tỏ mức độ tin tưởng cao với các tác nhân AI. Nền kinh tế số Việt Nam dự kiến đạt 39 tỷ USD năm 2025, theo e-Conomy SEA 2025.

Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi - Phó trưởng Phòng An ninh thông tin mạng, A05.

A05 lý giải vì sao cần luật hóa an ninh dữ liệu ngay lúc này

Trước bối cảnh lộ lọt dữ liệu bùng phát, việc luật hóa an ninh dữ liệu trở nên cấp bách để bảo vệ thông tin cá nhân, nâng cao trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, củng cố chủ quyền số và xây dựng không gian mạng an toàn, minh bạch.

Cuộc hackrathon Age of AInicorns hướng tới kết nối cộng đồng nhà phát triển ứng dụng tại Việt Nam.

Mở đường đua AI Age of AInicorns cho nhà phát triển Việt Nam

Cuộc hackrathon "Age of AInicorns" được xem như thước đo khả năng biến công nghệ thành giá trị thực, nơi thí sinh đối mặt loạt bài toán thực tiễn từ tài chính, y tế, giáo dục, truyền thông đến khu vực công, để chứng minh sức mạnh sáng tạo của AI

TS. Đặng Minh Tuấn, Phó chủ tịch SVP Tập đoàn công nghệ CMC, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng công Nghệ CMC.

“Không thể quản trị AI bằng đạo đức hay sandbox đơn lẻ”

Tốc độ phát triển quá nhanh của AI tạo ra những rủi ro vượt phạm vi điều chỉnh của luật hiện hành, đòi hỏi một đạo luật riêng đóng vai trò khung, xác lập nguyên tắc an toàn – giải trình – kiểm định và phân định rõ trách nhiệm của mọi chủ thể.