Doji tung đặc quyền ''khủng'' tại triển lãm trang sức Shining Show Đà Nẵng

Không chỉ mang tới Đà Nẵng triển lãm trang sức, đá quý quy mô lớn - Shining Show, với hàng ngàn sản phẩm tinh tuyển, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI còn giới thiệu hành trình mua sắm và trải nghiệm độc đáo, cùng ưu đãi độc quyền cho khách hàng tham dự.

Là chuỗi triển lãm quy mô lớn được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, Shining Show của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, không chỉ mở ra không gian trưng bày đẳng cấp với hàng ngàn thiết kế tinh xảo, mà còn giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm và lựa chọn những tuyệt tác trang sức yêu thích. Sau dấu ấn thành công tại Hải Phòng vào cuối năm 2025, hành trình ấy tiếp tục được nối dài ở Đà Nẵng vào ngày 28 - 29/3 tại Khách sạn Hilton, nơi khách tham quan không chỉ được đắm mình trong thế giới của những bộ sưu tập chế tác công phu, mà còn tận hưởng loạt đặc quyền ưu đãi “khủng” - chỉ được áp dụng duy nhất trong triển lãm.

Shining Show mang đến trải nghiệm không gian trang sức đẳng cấp cho những tâm hồn yêu cái đẹp đất Đà Thành.

Trong bối cảnh nhu cầu trang sức cưới gia tăng, DOJI cũng hứa hẹn tạo nên “cơn sốt” tại Shining Show khi mở bán 51 cặp nhẫn cưới kim cương tự nhiên với mức giá chỉ 7,9 triệu đồng/cặp. Mức giá này được kỳ vọng không chỉ là ưu đãi chiếm trọn “spotlight”, bởi với chất liệu kim cương tự nhiên thường có mức giá 10 triệu/chiếc nhẫn, mà còn là món quà tri ân thiết thực nhất dành riêng cho các cặp đôi thành phố biển trong mùa cưới năm nay.

DOJI mang đến 51 cặp nhẫn cưới kim cương tự nhiên dành riêng cho các đôi uyên ương Đà Nẵng.

Đặc biệt, con số 51 càng mang ý nghĩa tri ân khi gắn liền với 51 năm phát triển của thành phố Đà Nẵng - biểu trưng cho hành trình vươn mình mạnh mẽ, không ngừng đổi mới của thành phố biển. Qua đó, mỗi cặp nhẫn không chỉ là tín vật tình yêu, mà còn gửi gắm lời chúc cho một khởi đầu trọn vẹn.

Shining Show hội tụ những dòng sản phẩm chủ lực đẳng cấp.

Bên cạnh trang sức cưới, các BST trang sức vàng 24K và trang sức kim cương – hai dòng sản phẩm chủ lực của DOJI - cũng góp mặt nổi bật tại triển lãm. Trang sức kim cương chinh phục khách hàng bởi vẻ đẹp lấp lánh, kiêu sa. Những viên kim cương tự nhiên được kết tinh trong những thiết kế đa dạng, từ tối giản đến cầu kỳ, giúp tôn vinh trọn vẹn khí chất và phong cách riêng biệt của chủ nhân. Trong khi đó, trang sức vàng 24K lại phá vỡ mọi định kiến về vàng ta truyền thống bằng ngôn ngữ thiết kế hiện đại và công nghệ 3D/5D tinh xảo. Mỗi món trang sức không chỉ mang đậm giá trị tích lũy, ý nghĩa phong thủy thịnh vượng mà còn là phụ kiện thời trang đầy sức hút. Khi mua sắm trang sức tại Shining Show, khách hàng sẽ nhận được ưu đãi đặc quyền lên tới 35%.

DOJI dành tặng tín đồ thời trang “cơn mưa” ưu đãi và quà tặng giá trị.

Không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm và tận hưởng đặc quyền ưu đãi, DOJI còn mang đến nhiều quà tặng giá trị để dành tặng khách hàng tham gia Shining Show: cơ hội trúng xe máy Piaggio Liberty thời thượng, vàng 999.9 Kim Mã Phát Lộc - biểu tượng của sự thịnh vượng và sung túc, lì xì Tài Lộc thay lời chúc cho khởi đầu hanh thông.

Những đặc quyền này không chỉ gia tăng giá trị mua sắm mà còn góp phần mang đến trải nghiệm trọn vẹn - nơi khách hàng không chỉ lựa chọn được món trang sức ưng ý mà còn tận hưởng cảm giác được trân trọng và ưu ái trong từng khoảnh khắc.

Với sự đầu tư bài bản và quy mô ấn tượng, Shining Show Đà Nẵng được kỳ vọng vượt xa khuôn khổ của một triển lãm trang sức để trở thành một điểm chạm phong cách sống. Đây là nơi hội tụ của những tâm hồn yêu cái đẹp, nơi cập nhật những xu hướng thẩm mỹ đương đại và là điểm đến lý tưởng để tìm kiếm những món quà ý nghĩa dành tặng bản thân hay những người trân quý.