Dấu ấn nửa đầu 2025 của Masterise Homes: Khẳng định vị thế và tầm vóc quốc tế

Đây chính là bước tiến vững chắc của Masterise trên hành trình khẳng định tầm vóc, năng lực và vị thế nhà phát triển bất động sản đẳng cấp quốc tế.

Vị thế của Masterise Homes trên bản đồ bất động sản hàng hiệu Việt Nam và quốc tế

Với vị thế nhà phát triển bất động sản hàng hiệu đẳng cấp quốc tế, thông qua các dự án đã tạo được tiếng vang, Masterise Homes đã và đang tiếp tục khẳng định tầm nhìn chiến lược dài hạn và sự cam kết với chuẩn mực toàn cầu. Từ những không gian sống hàng hiệu đến những công trình biểu tượng giàu bản sắc trong khu vực châu Á, Masterise Homes chứng tỏ năng lực vượt trội khi hợp tác cùng những tên tuổi uy tín hàng đầu và dày dặn kinh nghiệm trên thế giới.

Ngay đầu năm 2025, Masterise Homes mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế khi “bắt tay” với Christie's International Real Estate (CIRE) – mạng lưới phân phối bất động sản cao cấp toàn cầu với hơn 30 năm kinh nghiệm. Sự kiện hợp tác chiến lược này đánh dấu toàn bộ danh mục bất động sản hạng sang và siêu sang của Masterise Homes được niêm yết lên mạng lưới toàn cầu của CIRE, bao gồm các dự án biểu tượng như Grand Marina, Saigon, The Rivus, SOHO và The Global City. Các dự án này được niêm yết trên mạng lưới của CIRE nhờ đáp ứng xuất sắc các tiêu chí toàn cầu khắt khe về tiềm năng thị trường, vị trí, uy tín của các thương hiệu liên kết phát triển sản phẩm, thiết kế và chất lượng, tiện ích, dịch vụ và tính độc quyền.

Việc CIRE gia nhập thị trường và chọn Masterise Homes là một trong những đối tác chiến lược đầu tiên tại Việt Nam không chỉ khẳng định tiềm năng dài hạn và sức hấp dẫn của bất động sản Việt Nam mà còn bảo chứng cho năng lực quốc tế, chất lượng và giá trị bất động sản được công nhận trên toàn cầu của Masterise Homes.

Hợp tác chiến lược giữa Masterise Homes và S&S CIRE mở ra cơ hội để giới tinh hoa toàn cầu tiếp cận những tuyệt tác BĐS tại Việt Nam.

Sự hợp tác giữa Masterise Homes và S&S Christie’s International Real Estate (S&S CIRE) đánh dấu bước tiến góp phần đưa Việt Nam vươn lên trở thành điểm đến mới trên bản đồ BĐS hạng sang và siêu sang toàn cầu. Bởi lẽ, sưu tập bất động sản hạng sang không còn là sở thích đơn thuần, mà phản ánh phong cách sống, gu đầu tư và vị thế xã hội của giới thượng lưu. Bằng tầm nhìn chiến lược và năng lực đẳng cấp quốc tế, Masterise Homes cam kết mang đến những sản phẩm có giá trị đặc biệt, giới thiệu những tài sản uy tín thế giới đến khách hàng toàn cầu.

Chinh phục những giải thưởng mang tầm khu vực

Chính tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển bất động sản khác biệt của Masterise Homes đã tạo nền tảng vững chắc cho các dự án lớn ghi dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế.

Tháng 5/2025, khu đô thị The Global City của Masterise Homes đã xuất sắc giành hai giải thưởng quan trọng tại International Property Awards 2025–2026 – khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Dự án được vinh danh là “Khu phức hợp tốt nhất Việt Nam” và “Quy hoạch tổng thể tốt nhất Việt Nam”, khẳng định vị thế trung tâm mới của TP. Hồ Chí Minh với chức năng tích hợp toàn diện từ sống, làm việc, giải trí đến kết nối cộng đồng.

The Global City của Masterise Homes được vinh danh với hai giải thưởng tại IPA 2025-2026

Nối tiếp thành công này, Masterise Homes tiếp tục được vinh danh với hai giải thưởng lớn tại Asia Architecture Design Awards 2025 (AADA 2025). Đây là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực, tôn vinh các công trình kiến trúc và thiết kế nội thất xuất sắc tại châu Á, dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt về sáng tạo, bền vững và tác động tích cực đến cộng đồng. Trong hàng trăm dự án từ các quốc gia, The Centric và The Rivus của Masterise Homes đã thuyết phục hội đồng giám khảo bởi kiến trúc độc đáo với tiêu chuẩn toàn cầu nhưng vẫn thấm đẫm chiều sâu văn hóa bản địa.

Đại diện Masterise Homes nhận 2 giải thưởng danh giá tại AADA 2025

Điển hình cho tầm nhìn kiến tạo biểu tượng, The Centric đã xuất sắc nhận giải thưởng Thiết kế ý tưởng kiến trúc tốt nhất Châu Á 2025 (2025 Asia’s Best Conceptual Architecture Design). Dự án tổ hợp thương mại, giải trí, văn hóa quy mô hơn 7,2 ha này tọa lạc tại trung tâm hành chính mới Thủy Nguyên, Hải Phòng với thiết kế kiến trúc & cảnh quan mang đậm “tinh thần bản địa” hòa quyện cùng hơi thở thời đại, thể hiện khát vọng vươn tầm của một Hải Phòng năng động, giàu bản sắc.

The Centric được vinh danh tại AADA 2025 nhờ ý tưởng kiến trúc độc đáo và giàu cảm hứng bản địa

Trong khi đó, khu dinh thự hàng hiệu The Rivus được vinh danh tại AADA với giải thưởng Thiết kế kiến trúc Nhà ở xuất sắc nhất châu Á 2025 (2025 Asia’s Best Residential Arichitecture Design). Được thiết kế theo triết lý Haute Couture, mỗi dinh thự tại The Rivus là một tác phẩm thủ công được “may đo” riêng cho phong cách sống tinh tế của từng gia chủ với mặt tiền hướng sông tuyệt đẹp. Mọi chi tiết, từ các vật liệu cao cấp đến đường nét tinh xảo, đều được chọn lựa và tuân thủ ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Elie Saab, tạo nên vẻ đẹp vượt thời gian cho mỗi dinh thự.

Quy hoạch tổng thể của dự án hài hòa với thiên nhiên, thế đất "thủy bao" và "minh đường tụ thủy" với mặt tiền trực diện sông Đồng Nai và sông Tắc rộng lớn, thoáng đãng, được xem là biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc dồi dào. Chính sự kết hợp hoàn hảo giữa địa thế đẹp và phong cách thiết kế độc bản đã đưa The Rivus trở thành một biểu tượng của sự độc quyền và đẳng cấp. Hiện, chỉ có vỏn vẹn 500 dinh thự dưới tên Elie Saab được kiến tạo trên toàn cầu, dành cho những chủ nhân thời thượng và đẳng cấp bậc nhất, trong đó Việt Nam sở hữu 121 căn tại The Rivus.

The Rivus là kiệt tác kiến trúc độc bản, dành riêng cho những cá nhân có tầm ảnh hưởng trong giới tinh hoa

Đặc biệt, những dinh thự tại The Rivus còn nổi bật hơn khi là phiên bản duy nhất được chạm khắc logo biểu tượng Elie Saab ngay tại cổng vào, bảo chứng đẳng cấp cho những dinh thự “hàng hiệu” đúng chuẩn của nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Dấu ấn biểu tượng này không chỉ làm nên giá trị độc bản, mà còn khiến các dinh thự trở thành “phiên bản giới hạn” đúng nghĩa về cả chất lẫn lượng, mang đến cơ hội sở hữu hiếm có cho chủ nhân. Đây cũng không đơn thuần là nơi để ở, mà là một di sản trường tồn qua thời gian, phản ánh gu thẩm mỹ và vị thế chủ nhân một cách sâu sắc.

Có thể nói, những dấu ấn rực rỡ trong nửa đầu năm 2025, từ chuỗi giải thưởng danh giá đến từng cột mốc hợp tác chiến lược, là minh chứng sống động cho năng lực và tầm vóc quốc tế của Masterise Homes. Với vị thế tiên phong trong phân khúc bất động sản hàng hiệu, sở hữu danh mục bất động sản hàng hiệu lớn nhất Đông Nam Á, Masterise Homes kiên định theo đuổi việc kiến tạo không gian sống chuẩn mực quốc tế, góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại và khẳng định tên tuổi Việt Nam trên bản đồ bất động sản hạng sang và siêu sang trên thế giới.