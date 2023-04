Đạn lượn thông minh Lancet-3 tiếp tục vô hiệu hóa hàng loạt vũ khí trang bị quân đội Ukraine

Từ ngày 10 đến ngày 12/4, truyền thông mạng xã hội tiếp tục đăng những video, ghi lại hàng loạt cuộc tấn công bằng đạn lượn thông minh, UAV tự sát Lancet-3. Những cuộc tấn công chính xác đã phá hủy 2 pháo xe kéo 155 mm M777 do Mỹ sản xuất, 1 pháo phản lực BM-21 Grad do Liên Xô sản xuất, 1 pháo phản lực RM-70 do Tiệp Khắc sản xuất, 1 pháo tự hành Krab 155 mm do Ba Lan sản xuất và 1 xe phóng tên lửa phòng không tầm trung Buk-M1.

Những cuộc tấn công liên tiếp bằng đạn Lancet-3, phá hủy, phá hỏng vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh của quân đội Ukraine cho thấy, chiến thuật tiểu tổ UAV trinh sát – tấn công đã mang lại hiệu quả cao, loại khỏi vòng chiến hàng loạt vũ khí, trang bị của quân đội Ukraine đồng thời chứng minh được vị thế hàng đầu của các UAV trong chiến tranh hiện đại.

Theo South Front