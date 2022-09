Đài Loan phát triển hệ thống sử dụng UAV chống UAV Trung Quốc

Quyết định này được đưa ra sau khi lực lượng phòng vệ đảo này bắn hạ một UAV không xác định ngày 31/8 trên hòn đảo nhỏ gần đại lục.

Hệ thống phòng thủ chống UAV bằng UAV

Quyết định này trùng hợp với thỏa thuận vũ khí trị giá 1,1 tỉ USD mới nhất do Nhà Trắng công bố, nhưng không phải là một phần của dự án. Đài Loan sẽ chủ động phát triển hệ thống này.

Hệ thống phòng không bằng UAV điều khiển từ xa do Viện Khoa học và Công nghệ Quốc gia Chung-Shan (NCSIST), cơ quan nghiên cứu và phát triển quân sự lớn của hòn đảo, phát triển. NCSIST đã phát triển nhiều hệ thống khác như tên lửa phòng không Sky Bow và tên lửa chống hạm Hsiung Feng.

Những vũ khí mới mà chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chờ đợi sự chấp thuận của Quốc hội bao gồm 60 tên lửa chống hạm AGM-84L Harpoon Block II giá 355 triệu USD, 100 tên lửa không đối không chiến thuật AIM-9X Block II Sidewinder cho F-16 giá 85,6 triệu USD và 655,4 triệu USD cho việc gia hạn hợp đồng radar giám sát đường không.

Phát hiện và gây nhiễu chống UAV

Hệ thống chống sử dụng UAV chống UAV được thiết kế chủ yếu để phát hiện và gây nhiễu đánh chặn các UAV nhỏ.

Một video của NCSIST giới thiệu radar tìm kiếm của UAV phòng không có thể phát hiện một UAV xâm nhập và xác định chủng loại bằng camera và tần số vô tuyến điều khiển. Khi rõ ràng UAV xâm nhập là của đối phương, một hệ thống gây nhiễu điện tử sẽ làm mất điều khiển của UAV thù địch trước khi một UAV khác sẽ bắt giữ UAV xâm nhập bằng lưới.

Website chính thức của NCSIST cho biết, hệ thống này có thể được sử dụng để "phòng thủ an ninh, bảo vệ sân bay, bảo vệ và giám sát an ninh ven biển, bảo vệ an ninh biên giới, bảo vệ các cơ sở quan trọng, phát hiện sự cố và cứu hộ, bảo vệ chống tấn công khủng bố".

Cơ quan phòng vệ Đài Loan tuần trước thông báo đã hoàn thành kế hoạch thiết lập hệ thống phòng thủ từ xa "để đối phó với sự xâm nhập của các UAV dân sự". Cơ quan này có kế hoạch triển khai hệ thống UAV chống drone xâm nhập trong 4 năm tới tại tất cả các căn cứ, cảng và sân bay, trên 45 đảo ngoài khơi và các trại biệt lập, trên các núi cao, các trận địa tên lửa phòng không và các doanh trại lực lượng phản ứng nhanh quan trọng. Cơ quan này khẳng định: bất kỳ drone nào, xâm nhập vào những khu vực quan trọng sẽ được phát hiện, giám sát và phá hủy.

Cơ quan này đã ký một thỏa thuận với NCSIST vào tháng 5, sản xuất những hệ thống phòng thủ drone bằng UAV di động trên xe vận tải đầu tiên có trị giá 657 triệu USD, dự kiến sẽ lắp đặt và triển khai vào năm 2023, ưu tiên dành cho các đảo ngoài khơi để đối phó với "những mối đe dọa vùng xám".

Bị chỉ trích vì UAV xâm nhập

Ngày 31/8, Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết đã bắn hạ 1 UAV không xác định trên một đảo nhỏ ngoài khơi bờ biển Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên lực lượng quân sự Đài Loan bắn hạ một drone trên lãnh thổ do Đài Bắc kiểm soát.

Những vụ UAV dân sự xâm nhập thường xuyên trở thành một vấn đề đối với lực lượng vũ trang Đài Loan, ngày 29/8, nhà lãnh đạo Thái Anh Văn đã ra lệnh cho lực lượng phòng thủ thực hiện các biện pháp đối phó "cần thiết và mạnh mẽ", được hiểu là sự cho phép bắn hạ .

Tuần trước, một video ghi lại cảnh binh sĩ Đài Loan ném đá vào một UAV từ đại lục xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc và thu hút hàng triệu lượt xem, dấy lên cuộc tranh luận lớn cả hai bên eo biển. Đài Loan cho biết một UAV dân sự đã bay quanh một trạm bảo vệ ngày 16/8 trên Erdan, một đảo nhỏ gần bờ biển đại lục.

Người dùng mạng xã hội Đài Loan tuyên bố vụ việc là "sự sỉ nhục", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng: "UAV Trung Quốc thực hiện một chuyến bay trên lãnh thổ Trung Quốc" và không có gì để làm ầm ĩ.

Không quá khó để ngay cả những UAV dân sự rẻ tiền, đồ chơi cũng bay đến chuỗi đảo Quemoy, còn được gọi là Kinmen, điểm gần nhất cách đất liền chưa đầy 2 km (1,2 dặm). Ngày 30/8, một tài khoản mạng xã hội Weibo công bố một số video do drone ghi lại các trạm bảo vệ trên quần đảo Quemoy, tuyên bố các clip này được quay 2 ngày trước đó.

Bộ chỉ huy quân sự Quemoy cho biết, 4 UAV bay đến từ thành phố Hạ Môn vào ngày 30/8, 3 drone dân sự bay đến từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối ngày 31/8. Lính Đài Loan đã nổ súng nhưng các UAV tránh thoát và bay về Hạ Môn.

Lĩnh vực tấn công bằng UAV và đánh chặn UAV đang phát triển

Khi PLA tăng cường sự hiện diện trên vùng nước quanh Đài Loan, tần suất các chuyến bay UAV cũng gia tăng. Gần đây, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo phát hiện 1 UAV trinh sát và chiến đấu tầm trung tầm xa (MALE) TB-001 của Trung Quốc ở độ cao trung bình ngoài khơi bờ biển phía Đông Đài Loan.

Chiếc Twin-Tailed Scorpion (Bọ cạp đuôi kép) TB-001 có tốc độ tối đa hơn 300 km/h (186mph), trần bay 8.000 m, phạm vi hoạt động 3.000 km và thời gian bay liên tục là 35 giờ.

Nhiều quốc gia đang tập trung nghiên cứu và phát triển vào các biện pháp chống lại các UAV cánh cố định lớn, đóng vai trò quan trọng trong các cuộc chiến tranh hiện đại. Các biện pháp phổ biến bao gồm sử dụng khí tài chế áp điện tử mạnh, vũ khí năng lượng cao như laser hoặc vi ba, vũ khí động học và súng, tên lửa phòng không thông thường.

Một cách tiếp cận khác là sử dụng drone chống lại các drone. Coyote của Raytheon là một điển hình. Khi UAV bay gần UAV cánh cố định mục tiêu, drone hoặc kích nổ đầu đạn để tiêu diệt mục tiêu, hoặc lao vào phá hủy mà không kích nổ.