Đà Nẵng khởi động dự án hơn 11.000 tỷ đồng mở rộng nhà ga T1

Dự án cải tạo, mở rộng nhà ga T1 có tổng mức đầu tư 11.282 tỷ đồng, nâng công suất lên 14 triệu hành khách/năm, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào tháng 8/2029.

Chiều 27/8, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức Lễ công bố triển khai Dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay – giai đoạn 1 tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Đây là hai dự án quan trọng trong kế hoạch đầu tư, nâng cấp đồng bộ Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, hướng tới nâng cao năng lực khai thác, chất lượng phục vụ hành khách và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng không, du lịch và giao thương của thành phố trong giai đoạn tới.

Theo đó, dự án có tổng mức đầu tư 11.282 tỷ đồng, trong đó riêng phần công trình cải tạo, mở rộng nhà ga có giá trị hơn 9.936 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn hợp pháp của ACV. Sau khi hoàn thành, Nhà ga hành khách T1 sẽ được nâng công suất lên 14 triệu hành khách/năm, gồm khoảng 10 triệu khách quốc nội và 4 triệu khách quốc tế.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao quyết định chấp thuận đầu tư dự án cho đại diện ACV. Ảnh XM.

Dự án còn đầu tư đồng bộ các hạng mục phụ trợ như cầu cạn, nhà kỹ thuật, nhà để xe cao tầng kết hợp dịch vụ thương mại, hệ thống giao thông, bãi đỗ xe, xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật liên quan.

Theo kế hoạch, dự án khởi công tháng 8/2027; phần mở rộng nhà ga dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác tháng 1/2029, trong khi toàn bộ phần cải tạo nhà ga hiện hữu hoàn thành tháng 8/2029.

Cùng với dự án mở rộng Nhà ga hành khách T1, ACV triển khai Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay – giai đoạn 1, nhằm góp phần tăng năng lực tiếp nhận tàu bay, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành khai thác, đặc biệt trong các giai đoạn cao điểm, đồng thời tạo thêm dư địa đáp ứng nhu cầu tăng trưởng chuyến bay tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong thời gian tới.

Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12/2026, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong tháng 7/2027.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV cho biết việc triển khai dự án Cải tạo, mở rộng Nhà ga hành khách T1 và Dự án Mở rộng sân đỗ máy bay – giai đoạn 1 là bước đi quan trọng trong kế hoạch đầu tư, nâng cấp đồng bộ hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng và nâng cao chất lượng phục vụ hành khách.

Thông qua các dự án này, ACV tiếp tục cam kết đầu tư đồng bộ, nâng cao năng lực khai thác Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng góp phần tăng cường năng lực kết nối, thúc đẩy du lịch, thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế – xã hội của Đà Nẵng và khu vực miền Trung.

Ông Nguyễn Đức Hùng, quyền Tổng giám đốc ACV. Ảnh XM.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng ghi nhận nỗ lực của ACV, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng trong thời gian qua. Để dự án sớm đi vào vận hành, đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công đảm bảo thi công đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và đảm bảo hoạt động bình thường của cảng hàng không.

Cùng với đầu tư hạ tầng, ACV cũng chính thức khai trương Dịch vụ thông tin chuyến bay trên ứng dụng Danang Smart City sau thời gian thử nghiệm.

ACV công bố đưa Dịch vụ thông tin chuyến bay lên ứng dụng Danang Smart City. Ảnh XM.

Dịch vụ được triển khai trên cơ sở kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu sân bay AODB của Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng với nền tảng đô thị thông minh của thành phố, giúp người dân và du khách thuận tiện tra cứu, cập nhật thông tin chuyến bay trên một nền tảng số thống nhất. Đây không chỉ là một tiện ích mới dành cho hành khách mà còn mở ra khả năng kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu giữa sân bay và đô thị, tạo nền tảng phát triển các dịch vụ số trong lĩnh vực du lịch, giao thông và các hoạt động liên quan.