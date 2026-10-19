Công an tìm người bị hại vụ Nguyễn Thị Hương quảng cáo sản phẩm Loramen

Công an Hà Nội tìm những người từng mua, sử dụng sản phẩm Loramen do Nguyễn Thị Hương, biệt danh "cô giáo Hương" quảng cáo, để phục vụ điều tra vụ án Lừa dối khách hàng.

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thông báo tìm người bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú, liên quan các hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, phát hành trái phép hóa đơn và lừa dối khách hàng.

Nguyễn Thị Hương từng quảng cáo sản phẩm Loramen. Ảnh: Công an Hà Nội.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Lê Văn Phú (tức Phú Lê), Lã Thúy Kiều (vợ Phú Lê) và 2 bị can khác.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hương, người được biết đến với tên "cô giáo Hương Loramen" và Vũ Hải Long (chồng Hương) về tội Lừa dối khách hàng.

Theo Công an Hà Nội, quá trình điều tra mở rộng xác định Vũ Hải Long và Nguyễn Thị Hương đã hợp tác với vợ chồng Phú Lê trong việc sản xuất, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm Loramen thông qua Công ty TNHH Thương mại và Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Theo cơ quan điều tra, mặc dù biết rõ sản phẩm Loramen không có công dụng tăng cường khả năng sinh lý, kéo dài thời gian quan hệ tình dục như nội dung quảng cáo, các đối tượng vẫn xây dựng kịch bản, sản xuất và đăng tải nhiều video trên mạng xã hội nhằm thổi phồng công dụng sản phẩm để thu hút khách hàng.

Kết quả xác minh từ các cơ quan chức năng cho thấy Loramen chỉ là sản phẩm hỗ trợ khử mùi, ngăn ngừa nấm ngứa và vi khuẩn, không có tác dụng điều trị bệnh hoặc cải thiện sinh lý như quảng cáo.

Từ tháng 11/2024 đến tháng 4/2026, doanh thu bán lẻ sản phẩm Loramen đạt hơn 11,6 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã ghi nhận lời khai của nhiều khách hàng, xác định sản phẩm không mang lại hiệu quả như nội dung quảng cáo.

Để phục vụ quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội đề nghị những khách hàng từng mua, sử dụng các sản phẩm nêu trên liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

Đặc biệt, cơ quan điều tra đề nghị người bị hại cung cấp bản sao các bài viết, nội dung quảng cáo liên quan đến các sản phẩm để phục vụ việc xác minh, thu thập chứng cứ.

Người có thông tin liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (Phòng Cảnh sát hình sự - PC02), địa chỉ số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội, hoặc điều tra viên Nguyễn Xuân Ngọc qua số điện thoại 0947.235.813.