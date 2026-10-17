Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Gian lận đồng hồ điện, nước, cột đo xăng dầu phải bồi thường cho dân

Ngày 17/10, sau thời gian làm việc tại Hội trường, Quốc hội thảo luận tại Tổ cho ý kiến đối với Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi) và Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Tham gia thảo luận tại Tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu đóng góp nhiều ý kiến quan trọng đối với hai dự thảo luật.

Đánh giá tổng thể về các dự án luật, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh đây là những lĩnh vực có tốc độ phát triển rất nhanh trong thời gian qua, nhiều quy định pháp luật hiện hành đã không còn đáp ứng kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Việc sửa đổi các luật này là rất cần thiết, song phải được nghiên cứu hết sức kỹ lưỡng, tổng thể nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là lĩnh vực chuyên môn sâu nhưng tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và năng lực phát triển của đất nước. Sai lệch về đo lường không chỉ gây thiệt hại kinh tế, làm mất uy tín doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến các quyết định pháp lý quan trọng về hình sự, dân sự và sinh mạng con người.

Nhấn mạnh các định hướng lớn cho ngành đo lường, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu việc hoàn thiện luật cần tập trung phát triển năng lực đo lường phục vụ tự chủ kinh tế và làm chủ công nghệ.

Đối với nguồn lực ngân sách đầu tư cho hệ thống tiêu chuẩn đo lường và hạ tầng số, cần làm rõ thứ tự ưu tiên, khả năng dùng chung và hiệu quả đầu tư để tránh lãng phí. Đồng thời, quản lý nhà nước về đo lường cần chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên căn cứ rủi ro và trách nhiệm rõ ràng, thúc đẩy chuyển đổi số và tái sử dụng dữ liệu nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Nhấn mạnh đến việc bảo vệ quyền lợi người dân, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ khi phát hiện sai lệch, gian lận đo lường như đồng hồ điện, nước, cột đo xăng dầu hay thiết bị y tế, phải xác định rõ thời gian, phạm vi và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả cho người dân chứ không chỉ dừng lại ở xử phạt hành chính.

Phát biểu về Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, hoạt động bưu chính ngày nay đã vượt xa phạm vi truyền thống, trở thành hạ tầng thiết yếu của nền kinh tế số, gắn liền với thương mại điện tử, giao nhận số và logistics.

Do đó, việc hoàn thiện luật phải mở rộng không gian phát triển, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, phân định rõ ranh giới giữa bưu chính với vận tải và thương mại điện tử, đồng thời đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển từ cấp phép sang đăng ký gắn với giám sát thực chất.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng lưu ý việc sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước trong cung ứng dịch vụ công ích và đặt quyền lợi người sử dụng ở vị trí trung tâm. Doanh nghiệp giao kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với sự cố bưu gửi, đồng thời cần có cơ chế quản lý phù hợp đối với lực lượng giao hàng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và quy định bồi thường thuận tiện, minh bạch.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi trong xây dựng pháp luật: Thước đo thành công của luật là hàng hóa được lưu thông thuận lợi hơn, doanh nghiệp giảm được chi phí, người dân ở mọi vùng miền được phục vụ tốt hơn, quyền lợi được bảo đảm chắc chắn hơn và giá dịch vụ ngày càng rẻ hơn.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định xu hướng chung của toàn bộ nền kinh tế là phải giảm chi phí và nâng cao chất lượng phục vụ, không thể để chi phí tăng tùy tiện.

Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng 17/10 tại Nhà Quốc hội và dự kiến bế mạc vào ngày 21/11. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung và chia thành 2 đợt. Đợt 1, từ ngày 17/10-14/11; Đợt 2, từ ngày 20-21/11 (dự phòng bế mạc ngày 23/11). Kỳ họp dự kiến kéo dài 28 ngày, trong đó Quốc hội bố trí họp 6 ngày thứ Bảy, 1 ngày Chủ nhật. Về công tác lập pháp, tại kỳ họp này, Quốc hội xem xét 47 dự án luật, nghị quyết (xem xét, thông qua 43 dự án; cho ý kiến 4 dự án). Cùng với công tác lập pháp, Quốc hội xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách. Về công tác giám sát và một số nội dung quan trọng khác, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI; các báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, Đặc biệt tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn và xem xét, quyết định nội dung khác thuộc thẩm quyền.

Theo TTXVN