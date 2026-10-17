Người dùng Facebook đề nghị làm mẫu đo khoảng cách bằng mắt thường, Cục CSGT nói gì?

Trước đề nghị của người dân về việc làm mẫu ước lượng khoảng cách an toàn bằng mắt thường ở các tốc độ khác nhau, Cục CSGT lý giải những yếu tố người lái xe cần căn cứ để giữ khoảng cách, hạn chế nguy cơ va chạm trên cao tốc.

Liên quan đến bài viết “Thế nào là khoảng cách an toàn giữa 2 xe?” nhiều bạn đã đưa ra thắc mắc về việc giữ khoảng cách an toàn. Trong đó, người dùng Facebook "Nguyễn Huy" đặt ra yêu cầu với Cục CSGT: “Cục phải làm mẫu đo bằng mắt thường ở các tốc độ nêu trên để người dân còn thực hành theo chứ trên giấy dễ vẽ lắm”… Trước yêu cầu trên, Cục CSGT đã có phản hồi trên trang Facebook chính thức.

Phản hồi của Cục CSGT về yêu cầu của người dùng Facebook Nguyễn Huy. Ảnh chụp màn hình.

Theo phản hồi của Cục CSGT, việc giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe được nghiên cứu, tính toán trên cơ sở khoa học gắn giữa tốc độ, tình trạng mặt đường, hệ thống an toàn của xe, phản ứng của người lái xe.

Tuy nhiên, bên cạnh các con số quy định, việc giữ khoảng cách còn phụ thuộc vào ý thức, khả năng cảm nhận và kỹ năng của người lái xe. Mục đích là đưa ra một trị số cho thấy với tốc độ và khoảng cách đó, khi nhận ra nguy hiểm người lái xe phanh, giảm tốc độ thì không xảy ra va chạm.

Theo Cục CSGT, người điều khiển phương tiện cần chủ động cảm nhận được khoảng cách an toàn giữa hai xe gắn với tốc độ, điều kiện đường sá, mật độ phương tiện đang lưu thông trên đường.

"Người lái xe càng có kinh nghiệm, đạo đức, thì càng có kỹ năng giữ khoảng cách an toàn, tự ước lượng được khoảng cách của xe mình với xe liền trước. Đối với các tuyến đường (nhất là trên đường cao tốc) có các biển báo và vạch kẻ đường giới hạn về khoảng cách, thì mỗi khi xe qua, cũng là những thước đo để người lái xe kiểm chứng cảm nhận, ước lượng của mình về khoảng cách an toàn", Cục CSGT thông tin trên Facebook chính thức.

Cục CSGT cho biết cảnh sát không thể đo khoảng cách giữa các xe trong mọi tình huống lưu thông. Việc xử phạt hành vi không giữ khoảng cách an toàn được thực hiện tại những điểm có biển báo, vạch kẻ đường quy định khoảng cách an toàn kết hợp với hệ thống giám sát tốc độ về xe. Khi xảy ra tai nạn giao thông mà qua xác minh, điều tra của lực lượng chức năng xác định người lái xe không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe để gây ra tai nạn giao thông.

"Lực lượng CSGT không mong muốn xử phạt đối với hành vi không giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe. Tuy nhiên, lái xe nghĩ gì khi cứ điều khiển phương tiện bám sát vào đuôi xe liền trước, để khi gặp tình huống xe trước đột ngột giảm tốc độ hoặc phanh thì dẫn đến tai nạn, thậm chí là tai nạn liên hoàn giữa nhiều xe với nhau", Cục CSGT thông tin.

Cục CSGT cho biết ở Việt Nam, theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, người lái xe và người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chấp hành quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn tối thiểu với xe chạy liền trước cùng làn đường hoặc phần đường.

Thông tư 38/2024/TT-BGTVT quy định, khi chạy dưới 60 km/h, người lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe phía trước, căn cứ vào mật độ phương tiện và tình hình giao thông thực tế.

Ở các mức tốc độ cao hơn, khoảng cách an toàn tối thiểu được quy định cụ thể: 35 m khi chạy ở tốc độ 60 km/h; 55 m khi chạy trên 60 km/h đến 80 km/h; 70 m khi chạy trên 80 km/h đến 100 km/h và 100 m khi chạy trên 100 km/h đến 120 km/h.

Cục CSGT nói về cách ước lượng khoảng cách an toàn giữa hai xe. Ảnh: Cục CSGT.

Trong điều kiện thời tiết bất lợi như mưa, sương mù, mặt đường trơn trượt, đường quanh co, đèo dốc hoặc tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải chủ động tăng khoảng cách an toàn so với mức ghi trên biển báo hoặc mức quy định tương ứng với tốc độ.

Khoảng cách an toàn là cự ly tối thiểu giữa xe phía sau và xe chạy liền trước cùng làn đường, bảo đảm tránh va chạm khi xe phía trước đột ngột giảm tốc độ hoặc dừng lại.

Theo Cục CSGT, khoảng cách an toàn luôn gắn liền với tốc độ di chuyển. Các nghiên cứu khoa học được cơ quan này dẫn lại, trong đó có khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và chương trình Zero Vision của Thụy Điển, cho thấy trong điều kiện mặt đường khô ráo, tiêu chuẩn, khi xe chạy ở tốc độ 100 km/h, người lái cần khoảng cách 80 m để dừng xe an toàn nếu phát hiện nguy hiểm và thực hiện phanh sau khoảng 1 giây. Với tốc độ 90 km/h, khoảng cách này là 70 m; ở tốc độ 80 km/h là 60 m.

Sau hơn 16 giờ đăng tải trên Facebook, phản hồi của Cục CSGT thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận.