Công bố Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” năm 2026

Tham dự buổi lễ có ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Trương Thành Trung, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình; ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO).

Đây là năm thứ hai chương trình được tổ chức. Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” mùa đầu tiên năm 2025 đã ghi nhận khoảng 300 hồ sơ, nhân vật được giới thiệu; 150 gương mặt được lựa chọn và 15 cá nhân được vinh danh. Các nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực, vùng miền, với những công việc và hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có điểm chung là tinh thần trách nhiệm và mong muốn đóng góp cho cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Cao Xuân Thạo, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, Chương trình “Vinh danh Người truyền lửa” mang ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc, góp phần cổ vũ phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy tinh thần cống hiến và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, ông Thạo khẳng định những hành động thiết thực, những nỗ lực bền bỉ vì cộng đồng chính là nền tảng để lan tỏa các giá trị tốt đẹp, truyền cảm hứng và khơi dậy tinh thần trách nhiệm trong xã hội.

Ông Trương Thành Trung, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, Trưởng Ban Tổ chức chương trình nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát hiện, ghi nhận và lan tỏa những đóng góp thiết thực cho cộng đồng, nhất là những giá trị được tạo dựng từ sự bền bỉ, tận tâm và tinh thần trách nhiệm của mỗi cá nhân.

Theo Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết, sức mạnh của cộng đồng và những chuyển biến tích cực của đất nước được bồi đắp từ sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, từ những sáng kiến xuất phát từ thực tiễn đến những việc làm bình dị, bền bỉ vì lợi ích chung. Mỗi cá nhân có thể đóng góp theo một cách khác nhau, nhưng khi những nỗ lực ấy được kết nối, trân trọng và nhân rộng sẽ tạo nên nguồn sức mạnh to lớn, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa người với người và bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vì vậy, việc phát hiện, tôn vinh những đóng góp thiết thực không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với mỗi cá nhân, mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức cộng đồng và khát vọng cống hiến trong xã hội.

Thực hiện nghi thức bấm bút công bố Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa” quốc gia 2026. Ảnh: Minh Châu.

Ông Lester Tan, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO), cho biết: “Điều luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi ở Việt Nam chính là tinh thần không ngừng vươn lên của người Việt. Đó là ý chí bền bỉ, tinh thần gắn kết cộng đồng, cùng sự sáng tạo, ham học hỏi và sẵn sàng thích ứng, thử nghiệm những cách làm mới. Ngày nay, tinh thần ấy đang được thể hiện dưới nhiều hình thức đa dạng, đặc biệt khi thế hệ trẻ mang đến những ý tưởng và cách tiếp cận mới để tạo ra những thay đổi tích cực. SABECO mong muốn chung tay nhân rộng những giá trị tốt đẹp, khuyến khích tinh thần sẻ chia và đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.

MTTQ Việt Nam 34 tỉnh, thành phố trên cả nước sẽ đề cử, giới thiệu những cá nhân có đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Hoạt động đề cử sẽ diễn ra từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2026, tập trung vào sáu lĩnh vực đóng góp trọng tâm gồm: “Lối sống cân bằng và sức khỏe cộng đồng”, “Giáo dục - đào tạo nghề”, “Phát triển cộng đồng”, “Khoa học - công nghệ vì cộng đồng”, “Phát triển bền vững môi trường” và “Văn hóa - nghệ thuật vì cộng đồng”.

Từ danh sách đề cử, 150 “người truyền lửa” sẽ được lựa chọn vào vòng bình chọn công khai, đưa những câu chuyện và đóng góp của họ đến với đông đảo công chúng trên cả nước. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích người dân tham gia, giải thưởng năm nay sẽ bổ sung hình thức bình chọn qua tin nhắn SMS, bên cạnh hình thức bình chọn trên trang thông tin chính thức của giải thưởng. 15 "gương mặt truyền lửa" nổi bật sẽ được lựa chọn thông qua cơ chế đánh giá gồm 70% từ Hội đồng thẩm định, cùng 30% từ kết quả bình chọn của công chúng.