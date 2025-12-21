Con dấu 600 năm tuổi hé lộ biểu tượng của vị thánh gắn với kỵ binh Ba Lan thời Trung Cổ

Một con dấu bằng đồng thau 600 năm tuổi khắc hình Thánh Catherine vừa được phát hiện tại Ba Lan, hé lộ vai trò biểu tượng tôn giáo và quân sự gắn với kỵ binh Braniewo trong trận Grunwald lịch sử.

Thánh Catherine thành Alexandria, vị thánh bảo trợ của một nhà thờ ở vùng Braniewo (Ba Lan), từng giữ vai trò then chốt như một biểu tượng tinh thần chung cho cả giáo hội lẫn một đơn vị kỵ binh có lịch sử hàng thế kỷ.

Một phát hiện gần đây trên cánh đồng của một nông dân Ba Lan – một con dấu bằng đồng thau có niên đại khoảng 600 năm, khắc hình Thánh Catherine – đã làm nổi bật tầm quan trọng đặc biệt ấy. Hiện vật này được xác định là con dấu của nhà thờ, theo thông cáo đã được dịch của công ty khảo cổ tư nhân Pogotowie Archeologiczne, và được định niên vào thế kỷ 14.

Con dấu được bảo quản trong tình trạng đáng kinh ngạc. Một mặt phẳng khắc hình Thánh Catherine chiếm vị trí trung tâm, với hình ảnh bà cầm một thanh kiếm và một vòng tròn – những biểu tượng gắn liền với cái chết tử vì đạo của bà. Bao quanh hình khắc là dòng chữ Gothic, trong khi mặt sau có gờ nổi và một lỗ nhỏ, cho phép con dấu được buộc hoặc treo vào một vật khác.

Ông Tomasz Kaluski, Đại học Silesia, người đã nghiên cứu hiện vật, cho biết đây là một phát hiện đặc biệt thú vị bởi các con dấu giáo xứ thời Trung Cổ hiếm khi còn được bảo tồn. Ông nhấn mạnh rằng con dấu này không thuộc về một linh mục hay một ngôi làng riêng lẻ, mà được sử dụng cho toàn bộ giáo xứ, và vì vậy mang giá trị lịch sử rất lớn.

Hình ảnh Thánh Catherine đội vương miện trên con dấu trùng khớp với hình tượng trong bức tranh nổi tiếng “Trận Grunwald” của họa sĩ Jan Matejko. Bức tranh khắc họa cảnh quân đội Ba Lan và Litva chiến đấu sát cánh chống lại Dòng Hiệp sĩ Teutonic – một dòng tu quân sự gốc Trung Đông – trong trận chiến mà các sử gia coi là bước ngoặt quyết định, chặn đứng đà bành trướng của dòng tu này.

Các nhà sử học tin rằng hình ảnh Thánh Catherine trên con dấu cũng từng được các chiến binh vùng Braniewo sử dụng trên cờ hiệu trong chính trận Grunwald.

“Hãy thử hình dung cuộc sống ở Braniewo thế kỷ 14, khi nơi đây là thủ phủ của Warmia”, ông Adrian Klos, đồng sáng lập Pogotowie Archeologiczne, đơn vị thu hồi con dấu, cho biết. “Con dấu này được sử dụng bởi Tòa Giám mục Braniewo, nơi đã cử lực lượng kỵ binh riêng tham chiến trong trận Grunwald năm 1410, trận đánh được bất tử hóa trong bức tranh nổi tiếng của Matejko”.

Tuy nhiên, việc vì sao một con dấu giáo xứ từ thế kỷ 14 lại xuất hiện trên một cánh đồng ngẫu nhiên vẫn là điều hoàn toàn bí ẩn.

“Chúng tôi chỉ biết rằng con dấu được tìm thấy trong một luống cày ở Iózefów, gần Braniewo”, nhà khảo cổ học Robert Wyrostkiewicz cho hay. “Nó có thể đã bị bỏ lại, bị chôn giấu hoặc bị đánh rơi. Không có bối cảnh khảo cổ học cụ thể thì không thể xác định được”.

Hiện nay, Bảo tàng Braniewo đã trưng bày hiện vật này tại sảnh chính và coi đây là “một trong những hiện vật quan trọng nhất của bảo tàng”.

Theo PM