Kỳ tích phẫu thuật: Bác sĩ Trung Quốc “nuôi” tai người trên bàn chân rồi ghép lại thành công

Tai của bệnh nhân bị đứt lìa trong một tai nạn công nghiệp và chỉ vài tháng sau đã được các bác sĩ ghép trở lại thành công lên da đầu.

Các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc đã thực hiện ca mổ đầu tiên trên thế giới: tạm thời ghép một chiếc tai bị đứt lìa lên bàn chân của bệnh nhân, trước khi đưa nó trở lại đúng vị trí ban đầu.

Theo tài khoản tin tức y khoa Yixue Jie (Med-J) đăng tải hôm đầu tuần này, chiếc tai của một phụ nữ đã bị xé rời hoàn toàn trong một tai nạn lao động xảy ra vào tháng 4, tai nạn này đồng thời khiến một phần lớn da đầu của cô bị lột khỏi hộp sọ.

Ông Khâu Thần Cường, Phó giám đốc khoa vi phẫu tại Bệnh viện tỉnh Sơn Đông ở thành phố Tế Nam, cho biết bệnh nhân bị thương do máy móc hạng nặng và tình trạng chấn thương ban đầu đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Da đầu, cổ và da mặt của bệnh nhân bị xé rách và “vỡ thành nhiều mảnh”, trong khi chiếc tai bị “cắt lìa hoàn toàn cùng với da đầu”.

Ngay khi bệnh nhân được đưa tới bệnh viện, ê kíp phẫu thuật vi phẫu tay – chân – tái tạo đã lập tức cố gắng khôi phục da đầu bằng các phương pháp tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mức độ tổn thương nghiêm trọng của mô da đầu và hệ thống mạch máu khiến nỗ lực này thất bại.

Điều đó đồng nghĩa với việc các bác sĩ chưa thể ghép lại tai cho đến khi mô sọ hồi phục, buộc họ phải tìm cách duy trì sự sống cho phần tai trong thời gian chờ đợi.

Cuối cùng, nhóm của ông Khâu quyết định ghép tạm phần tai lên mu bàn chân của bệnh nhân, mở đầu cho một quá trình hồi phục và tái tạo kéo dài nhiều tháng.

Theo ông Khâu, quyết định này được đưa ra vì các động mạch và tĩnh mạch ở bàn chân có kích thước và mức độ tương thích cao với mạch máu của tai. Da và mô mềm ở bàn chân cũng có độ mỏng tương tự da đầu, giúp giảm thiểu điều chỉnh sau khi cấy ghép.

Đây là một thủ thuật cực kỳ phức tạp, chưa từng có tiền lệ hay ca thành công nào được ghi nhận trước đó.

Bước đầu tiên – ghép tai lên bàn chân – kéo dài khoảng 10 giờ. Một trong những thách thức lớn nhất là hệ mạch máu của tai vô cùng nhỏ, chỉ khoảng 0,2–0,3 mm đường kính, đòi hỏi kỹ năng vi phẫu ở trình độ rất cao và kinh nghiệm dày dạn, ông Khâu cho biết.

Năm ngày sau ca mổ, ê kíp lại đối mặt với một tình huống nguy kịch khác khi hiện tượng tắc nghẽn hồi lưu tĩnh mạch khiến máu không thể lưu thông bình thường, làm phần tai chuyển sang màu tím đen.

Để cứu phần tai, các bác sĩ buộc phải áp dụng phương pháp rút máu thủ công cực kỳ tốn công, thực hiện khoảng 500 lần trong suốt 5 ngày.

Song song với đó, ê kíp đã tái tạo da đầu cho bệnh nhân bằng cách ghép da lấy từ vùng bụng lên đầu.

Hơn 5 tháng sau, khi vùng da đầu và cổ đã lành, tình trạng sưng nề giảm hẳn và các vết mổ ở tai cũng như bàn chân đã khép kín hoàn toàn, đội ngũ y tế mới có thể đưa chiếc tai trở lại vị trí ban đầu.

Vào tháng 10, nhóm bác sĩ do ông Khâu dẫn đầu đã thực hiện thành công ca ghép kéo dài 6 giờ, lập nên một cột mốc chưa từng có trong y học thế giới.

Bệnh nhân, chỉ được xác định với họ Tôn, hiện đã xuất viện. Chức năng mô và gương mặt của cô phần lớn đã hồi phục. Trong thời gian tới, cô chỉ cần thực hiện thêm một số ca tiểu phẫu, bao gồm tái tạo lông mày bị mất và giảm sẹo ở bàn chân.

Theo SCMP