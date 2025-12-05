Chớp ưu đãi vàng sở hữu The Komorebi - chốn sống chuẩn Nhật mang giá trị di sản

Giữa lòng thành phố đảo Vinhomes Royal Island (Hải Phòng), khu biệt thự chuẩn Nhật The Komorebi mang đến một chốn sống đủ đầy và bền vững để trở thành di sản trao truyền qua nhiều thế hệ.

Loạt ưu đãi chồng ưu đãi vừa được chủ đầu tư tung ra đang giúp khách hàng dễ dàng chạm tới chốn sống an yên hiếm có này.

Chọn một nơi để sống, chọn một di sản để trao truyền

Buổi sáng ngày nhận bàn giao nhà, anh Hoàng Văn Chương đứng thật lâu trước hiên biệt thự mới.

“Trước giờ tôi toàn mua để đầu tư, nhưng The Komorebi là nơi tôi muốn giữ lại cho con cháu. Ở đây, tôi tìm thấy một không gian sống mà không gì phải thêm, không gì muốn bỏ, mọi thứ đều rất đủ đầy và hài hòa”, doanh nhân 45 tuổi chia sẻ.

The Komorebi được thiết kế bởi huyền thoại kiến trúc Nhật Kengo Kuma

Câu chuyện của anh Chương không phải là cá biệt. Khi lựa chọn nơi an cư, con người thường tìm một điều vượt lên trên chỗ ở, đó là không gian nuôi dưỡng những gì quý giá nhất. Một ngôi nhà có thể ghi dấu tuổi thơ của con, tuổi già bình an của cha mẹ, hay đơn giản là nơi cả gia đình cùng chạm vào khoảnh khắc bình lặng giữa cuộc sống bộn bề. Chính những giá trị thầm lặng ấy tạo nên sức nặng của hai chữ “di sản”.

The Komorebi được kiến tạo để nâng niu những điều vô giá đó. Đây là khu biệt thự được kiến trúc sư huyền thoại Nhật Bản Kengo Kuma trực tiếp thiết kế. Bố cục biệt thự thoáng rộng, mặt tiền mở, khoảng hiên sâu, tầm nhìn trải dài về biển, vườn Nhật xuyên suốt hông nhà cùng các công viên đan cài khắp nội khu... Tất cả đều được nghiên cứu tỉ mỉ nhằm tạo ra một môi trường sống có thể đồng hành cùng sức khỏe và tinh thần cư dân suốt nhiều thập kỷ. Đây cũng là kiến trúc không lạc hậu theo thời gian, mà càng để lâu càng bộc lộ chiều sâu.

Trong không gian xanh an lành và rộng mở của The Komorebi, trẻ nhỏ lớn lên giữa ánh nắng xuyên qua tán lá, đạp xe vui đùa dưới hàng cây, ngắm hồ cá Koi trong vắt - một tuổi thơ hiếm có giữa lòng đô thị. Ông bà có không gian để dưỡng sinh, thiền định, tận hưởng onsen bốn mùa ngay trong nội khu với Ikigai Wellness Center. Người trưởng thành tái tạo năng lượng mỗi ngày bằng những buổi trà đạo dưới hiên, tản bộ giữa công viên xanh mát đạt đủ điểm tiền chứng chỉ SITEs - một trong những tiêu chuẩn cao nhất thế giới về thiết kế không gian bền vững, hay khoảnh khắc ngắm nhìn hoàng hôn “rơi” xuống mặt biển sau nhà.

The Komorebi không chỉ mang đến một chuẩn sống wellness đích thực mà còn tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ. Đó là lý do nhiều khách hàng đến đây không đơn thuần là tìm một căn nhà để ở, mà tìm một di sản bình yên để trao lại cho con cháu, để hạnh phúc gia đình bén rễ và lớn lên cùng thời gian.

Cư dân không giấu được sự hài lòng với không gian sống tại The Komorebi

Nhẹ gánh tài chính, mở lối an cư dài lâu tại The Komorebi

Là chốn sống mang giá trị di sản, The Komorebi nay mở rộng cơ hội tiếp cận cho nhiều gia đình qua loạt ưu đãi và chính sách sở hữu linh hoạt.

Khách hàng chỉ cần 15% giá trị để ký hợp đồng và chính thức sở hữu biệt thự The Komorebi. Đây là mức vốn đầu vào thấp vượt trội trong phân khúc biệt thự ven sông, ven biển, đặc biệt với các sản phẩm mang tính di sản nhờ pháp lý lâu dài. Phần còn lại, khách hàng hoàn toàn linh hoạt: thanh toán theo tiến độ giãn rộng hoặc vay ngân hàng tới 70% với lãi suất hỗ trợ.

Chọn thanh toán bằng vốn tự có, người mua được nhận chiết khấu lên đến 10% giá bán nếu thanh toán sớm trong 15 ngày, giúp tiết kiệm một khoản đáng kể trên tổng giá trị biệt thự.

Gia chủ nếu về ở sớm để tận hưởng trọn vẹn phong cách sống wellness tại The Komorebi còn được hưởng thêm ưu đãi 10% cho 50 căn đầu tiên, áp dụng khi hoàn thiện cơ bản và đăng ký cư trú trong vòng 8 tháng kể từ ngày nhận bàn giao. Đây là chính sách đặc biệt ý nghĩa với các gia đình ưu tiên ổn định cuộc sống để đón năm mới 2026 trong một tổ ấm đẳng cấp.

Ikigai Wellness Center là trung tâm chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật lớn nhất miền Bắc

Để tối ưu trải nghiệm sống wellness - yếu tố cốt lõi làm nên giá trị khó nhân bản của The Komorebi, chủ đầu tư tặng gói sử dụng miễn phí trung tâm chăm sóc sức khỏe Ikigai Wellness Center trong vòng 5 năm, bao gồm: tắm khoáng onsen bốn mùa, xông hơi đá muối, thiền, yoga, trà đạo. Những liệu pháp chăm sóc sức khỏe giúp kéo dài thanh xuân và tuổi thọ của người Nhật sẽ trở thành một phần đời sống mỗi ngày của cư dân, thay vì chỉ xuất hiện trong các chuyến nghỉ dưỡng xa xỉ.

Tất cả những ưu đãi hấp dẫn này mang lại ba lợi ích rõ rệt cho khách hàng: giảm áp lực tài chính, đẩy nhanh tiến trình an cư ổn định cuộc sống, và gia tăng giá trị sống nhờ đặc quyền wellness hiếm có. Kết hợp cùng kiến trúc mang dấu ấn của bậc thầy Kengo Kuma, không gian xanh chuẩn quốc tế và vị thế độc bản trên thành phố đảo, The Komorebi trở thành lựa chọn xứng đáng để các gia đình gìn giữ như một di sản bình yên cho thế hệ mai sau.