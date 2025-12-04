Thời điểm vàng để sở hữu bất động sản Vinhomes Royal Island trước khi mặt bằng giá bứt phá

Bến đỗ được nhiều người lựa chọn nhất vẫn là đô thị đảo nghỉ dưỡng Vinhomes Royal Island, nơi bộ tứ bảo chứng, gồm vị trí trung tâm mới, đô thị đã vận hành, hưởng giá trị nghỉ dưỡng và pháp lý lâu dài cùng hội tụ trong một sản phẩm.

Bộ tứ giá trị thật: Chất “vàng mười” trên đảo Vũ Yên

Mức độ quan tâm nhà, đất ở Hải Phòng cao nhất khu vực phía Bắc trong quý III/2025, tăng trưởng khoảng 50% so với đầu năm, theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn.

Trong bức tranh này, Vinhomes Royal Island giữ vững “ngôi vương” nhờ vị trí trung tâm đắc địa. Thời gian di chuyển tới trung tâm mới Thuỷ Nguyên chỉ khoảng 5 phút qua cầu Vũ Yên 1, tạo thành dải liền mạch với khu hành chính - thương mại sôi động bờ Bắc sông Cấm. Từ đảo qua cầu Hoàng Gia sang nội đô Hải Phòng cũng chỉ trong “một nốt nhạc”.

Trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vinhomes Royal Island còn sở hữu mạng lưới kết nối đa hướng tới các cực tăng trưởng quan trọng. Hành trình tới Quảng Ninh có hai lựa chọn: hoặc qua cầu Bạch Đằng để nhập vào tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, hoặc theo đường thủy trên dòng sông Cấm và Bạch Đằng. Sắp tới, cầu Ngô Quyền vắt qua sông Cấm sẽ mở lối trực tiếp lên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, rút ngắn đáng kể thời gian kết nối với Thủ đô.

Hạ tầng ngày càng hoàn thiện đang biến Vũ Yên thành tâm điểm vàng kết nối ở Hải Phòng

Một đô thị chỉ thực sự có giá trị khi sự sống và các hoạt động giao thương hiện diện. Với Vinhomes Royal Island, quá trình ấy diễn ra nhanh đến mức đáng kinh ngạc. Những khu nhà ở đầu tiên được bàn giao chỉ sau 6 tháng ra mắt. Nhiều tuyến phố, căn nhà đã sáng đèn. Cộng đồng cư dân tinh hoa ngày càng đông đảo. Đây là nhân tố giúp Vinhomes Royal Island duy trì được sức sống và thanh khoản vượt trội - điều mà ít dự án có thể làm được trong thời gian ngắn như vậy.

Giữa đảo xanh, cư dân không chỉ sở hữu một chốn an cư mà còn là kỳ nghỉ dưỡng suốt bốn mùa trong năm. Bởi cùng với bãi tắm biển riêng tư sau mỗi căn nhà, hệ sinh thái tiện ích 5 sao đã hiện diện: sân golf 36 hố quy mô hàng đầu Đông Nam Á, Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia, bến du thuyền cao cấp Royal Marina, TTTM Vincom Mega Mall, công viên giải trí VinWonders và Safari độc đáo bậc nhất miền Bắc… Thông qua trục đường Tương Lai - Hạnh Phúc, toàn bộ tiện ích được kết nối chỉ sau vài phút, tạo nên một đảo nghỉ dưỡng thượng lưu đúng nghĩa.

Quần thể tiện ích điểm nhấn đã dẫn lối hàng triệu cư dân và du khách tới đảo Vũ Yên

Tất cả các giá trị được nâng đỡ bởi nền tảng pháp lý dài hạn, tiến độ minh bạch và uy tín đã thành thước đo của Vinhomes. Các đối tác “bắt tay” triển khai từng khu cũng là những tên tuổi nổi danh thế giới, càng củng cố sự an tâm cho nhà đầu tư.

Nhờ “bộ tứ bảo chứng” hiếm có, giá trị của Vinhomes Royal Island được khẳng định qua nhịp sống sôi động hiện hữu mỗi ngày và niềm tin ngày càng vững chắc của thị trường.

Tương lai rộng mở chờ nhà đầu tư tiên phong

Thị trường đang bước vào giai đoạn sàng lọc mạnh, và chính những dự án sở hữu giá trị thật như Vinhomes Royal Island mới giữ được sức nóng bền vững. Khi giỏ hàng ngày càng khan hiếm, cơ hội tất yếu sẽ nghiêng về những nhà đầu tư hành động sớm.

Đầu tư vào Vinhomes Royal Island lúc này, khách hàng sẽ được hưởng mức giá tốt bậc nhất Hải Phòng, chỉ từ 78 - 125 triệu đồng/m2. Trong khi đó, trục Lê Thánh Tông bên kia sông Cấm đã thiết lập mặt bằng 180 - 200 triệu/m2 mặt đường và 110 - 130 triệu/m2 trong ngõ.

Nếu bảng giá đất mới từ 1/1/2026 được áp dụng, nhiều tuyến phố trung tâm như Hồng Bàng, Gia Viên, Lạch Tray hay Tô Hiệu có thể chạm ngưỡng 160 triệu/m2. Sự chênh lệch rõ rệt này cho thấy dư địa tăng giá của đảo Vũ Yên vẫn còn rất lớn.

Không chỉ hấp dẫn về giá, các chính sách bán hàng hiện tại cũng mở ra lợi thế kép cho khách mua. Việc hỗ trợ lãi suất tới 24 tháng giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu. Ưu đãi 17% khi về ở sớm biến lựa chọn an cư thành giá trị kinh tế rõ rệt. Ưu đãi 10,5% khi thanh toán sớm giúp tối ưu tổng chi phí mua vào. Quà tặng sân vườn lên đến 1,1 tỷ đồng giúp giá trị căn nhà tăng ngay khi hoàn tất giao dịch. Đây đều là các chính sách “chạm” đúng nhu cầu của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn.

Lựa chọn Vinhomes Royal Island thời điểm này, nhà đầu tư sẽ nắm trong tay tương lai rực rỡ

Khi những mảnh ghép cần và đủ đều hội tụ, Vinhomes Royal Island trở thành cơ hội hiếm có trong chu kỳ tăng mới: giá đang ở vùng hợp lý, nguồn cung khan hiếm, chính sách bán hàng hấp dẫn, tiềm năng tăng giá được kích hoạt bởi cả hạ tầng, tiện ích và kinh tế xã hội. Cơ hội này sẽ không lặp lại khi thành phố đảo bước vào giai đoạn hoàn thiện và một mặt bằng giá mới được xác lập.