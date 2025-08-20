Công an TP Hà Nội đã thông báo phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Có khoảng 100 tuyến đường, từ vành đai 3 trở vào bị cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện đi vào từ 21/8.

Cập nhật: Trưa 20/8, Công an Hà Nội thông báo điều chỉnh thời gian cấm đường ngày 21/8 để phục vụ tổng hợp luyện lần 1 diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9. Theo đó, thời gian cấm, tạm cấm và hạn chế phương tiện: Từ 11h30 ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8, sớm hơn 5 tiếng 30 phút so với thông báo trước (từ 17h ngày 21/8 đến 3h ngày 22/8).