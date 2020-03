Cập nhật nhanh tình hình lúc 11h00 ngày 23/3: 193 quốc gia có dịch, gần 5.000 y bác sĩ Italy nhiễm bệnh, Thủ tướng Đức Merkel phải cách ly!

Italy báo động: gần 5.000 nhân viên y tế đã bị nhiễm COVID-19

Chính phủ Italy công bố, ngày Chủ nhật (22/3) đã có thêm 5.560 trường hợp nhiễm bệnh mới được xác nhận, tổng số bệnh nhân đã tăng lên 59.138, số người chết tăng thêm 651 lên 5.476. Điều nghiêm trọng là có tới 4.826 nhân viên y tế ở Italy đã bị nhiễm virus Corona mới, chiếm 9% tổng số người bị nhiễm COVID-19. Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Italy đã quyết định làm chậm sản xuất công nghiệp trên cả nước. Lombardy, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất đã đưa ra các quy định hạn chế chi tiết hơn cho việc cư dân ra ngoài, bao gồm cấm các môn thể thao ngoài trời và hạn chế dắt chó đi dạo.

Liên đoàn bác sĩ phẫu thuật và nha sĩ quốc gia Italy (National Federation of surgers and Dentists) đã công bố số liệu các bác sĩ bị nhiễm và chết vì COVID-19 kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Báo cáo cho biết 18 y, bác sĩ đã chết kể từ ngày 11/3, trong đó 15 người ở vùng Lombardy (Bologna), khu vực bị ảnh hưởng dịch bệnh nặng nhất.

Trang bị phòng hộ kém đã khiến gần 5 ngàn thày thuốc Italy bị nhiễm bệnh (Ảnh: Đông Phương).



Trong số các bác sĩ đã chết, Marcelo Natali, 57 tuổi, đã qua đời vào hôm 18/3. Bác sĩ Natali là người đã chỉ trích mạnh mẽ phản ứng ban đầu của chính phủ Italy đối với dịch bệnh, gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu hụt vật tư y tế. Một bác sĩ khác đã chết là Fortrani, 67 tuổi, qua đời hôm 19/3. Fortrani đã làm việc tại một viện dưỡng lão địa phương, nơi nhiều người già ở đó đã bị nhiễm virus Corona mới.

Do nhiều người dân ở khu vực Bologna vẫn đi ra đường, chính phủ đã công bố các chỉ dẫn rõ ràng hơn vào ngày 22/3, quy định các chủ sở hữu chó chỉ được dắt chó đi dạo cách căn hộ của họ trong vòng 200 mét và cấm tất cả các hoạt động thể thao ngoài trời. Chính phủ tuyên bố không phải vì hoạt động gây nên mối đe dọa, mà vì nhiều người lạm dụng quyền tự do đi lại.

Thủ tướng Đức Merkel đã phải cách ly tại nhà do tiếp xúc gần với bác sĩ riêng bị nhiễm bệnh (Ảnh: DPA).



Bác sĩ riêng nhiễm bệnh, Thủ tướng Đức Merkel phải cách ly

Người phát ngôn của chính phủ Đức Seibert tối ngày 22/3 cho các phóng viên biết, Thủ tướng Angela Dorothea Merkel đã bắt đầu phải cách ly tại nhà vì một bác sĩ mà từng tiếp xúc đã được chẩn đoán bị nhiễm virus Corona mới.

Ông Seibert cho biết, bà Merkel đã được thông báo về vụ việc sau cuộc gặp với các phóng viên vào tối ngày 22/3. Chiều ngày 20/3, người bác sĩ đã tiêm vắc-xin phòng viêm phổi cho bà; người này hiện đã được chẩn đoán COVID-19.

Ông Seibert cho biết bà Merkel sẽ phải trải qua nhiều cuộc xét nghiệm trong vài ngày tới, nhưng bà vẫn sẽ tiếp tục điều hành công việc trong thời gian cách ly tại nhà.

Số người bị bệnh ở Mỹ đang tăng rất nhanh, nhiều thành phố đã bị phong tỏa (Ảnh: AP).



Mỹ: trong 18 giờ số ca bệnh tăng thêm 6.670

Theo hệ thống thống kê thời gian thực về dữ liệu COVID-19 do Đại học Johns Hopkins công bố, tính đến 18h giờ chiều EST (giờ miền Đông) ngày 22 /3, Mỹ đã có tổng cộng 32.717 trường hợp được xác nhận bị COVID-19, 409 người đã tử vong và 178 người đã được chữa khỏi. Trong vòng chưa đầy 18 giờ ngày 22/3, có 6.670 trường hợp mới được xác nhận. Hiện tại, Mỹ đứng thứ ba về số lượng các ca bệnh trên toàn thế giới, sau Trung Quốc và Italy.

Số trường hợp bị bệnh được xác nhận tại bang New York chiếm gần một nửa tổng số tại Mỹ, đã tới 15.777 ca vào ngày 22/3, với 3.463 người mới bị nhiễm trong một ngày. Thành phố New York chiếm 9.654 trường hợp, với 1.539 ca mới. Các tiểu bang khác có trên một hàng ngàn ca nhiễm có: 1.996 ở Washington, 1.914 ở New Jersey, 1.701 ở California, 1.049 ở Illinois và 1.035 ở Michigan.

Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio ngày 22/3 nói, thành phố New York đã trở thành tâm điểm của dịch bệnh quốc gia. Ông cảnh báo, trong 10 ngày tới, các thiết bị cần thiết như máy thở và mặt nạ phẫu thuật cho bệnh nhân COVID-19 trong bệnh viện nói chung sẽ bị thiếu hụt, nhưng chính phủ liên bang đã không có động thái gì, không huy động quân đội và không ra lệnh các nhà máy sản xuất thiết bị phòng hộ tối đa hóa năng lực sản xuất. Ông nói: “Nếu chúng tôi không có thêm các máy thở trong vòng mười ngày, sẽ có thêm nhiều người mất mạng”. Ông đề nghị Tổng thống Donald Trump ký lệnh huy động quân đội phân phối máy thở và ra lệnh cho các nhà máy sản xuất máy thở hoạt động với công suất tối đa.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ran Paul đã bị nhiễm COVID-19 (Ảnh: AP).



Trong một diễn biến liên quan, Thượng nghị sĩ liên bang Rand Paul đại diện bang Kentucky thông báo ông đã thử nghiệm dương tính với virus Corona mới, trở thành Thượng nghị sĩ Mỹ đầu tiên được xác nhận nhiễm COVID-19.

Ngoài ra. Đại sứ Mỹ tại Burkina Faso Andrew Young ngày 22/3 cũng tuyên bố ông đã bị dương tính với virus Corona mới. Andrew Young là đại sứ Mỹ đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh COVID-19.

Trung Quốc hôm qua có thêm 39 ca nhiễm bệnh mới, đều là người nhập cảnh

Trang web chính thức của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc sáng ngày 23/3 thông báo: từ 0h:00 đến 24 h00 ngày 22/3, Trung Quốc đã có 39 trường hợp mới được xác nhận bị nhiễm COVID-19 và 9 ca tử vong mới (đều ở Hồ Bắc), 47 trường hợp mới bị nghi nhiễm. Cùng ngày, có thêm 459 người đã được chữa khỏi xuất viện.

Hiện Trung Quốc có 5.120 người đang được điều trị (có 1749 trường hợp nghiêm trọng), 72.703 đã được chữa khỏi và xuất viện, 3.270 ca tử vong. Tổng cộng có tất cả 81.093 người được xác nhận nhiễm COVID-19, 688.993 người tiếp xúc gần với người bệnh, 10.701 người vẫn đang được theo dõi y tế.

Tổng hợp số liệu tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đến 11h ngày 23: