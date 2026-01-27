Cảnh báo khẩn về loạt sữa trẻ em nghi nhiễm độc tố

Độc tố cereulide do vi khuẩn Bacillus cereus sinh ra có thể gây ngộ độc cấp, tổn thương gan nặng ở trẻ nhỏ. Bộ Y tế yêu cầu thu hồi, ngừng kinh doanh các sản phẩm này trên mọi nền tảng.

Tối 27/1, Cục An toàn thực phẩm (ATTP) Bộ Y tế đã phát đi cảnh báo khẩn về việc một số sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ nhỏ nghi nhiễm độc tố cereulide - một loại độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus tạo ra, có độc tính cao, bền với nhiệt, không bị phá hủy hoàn toàn khi đun nóng thông thường và có thể gây ngộ độc cấp tính nghiêm trọng.

Trao đổi với VietTimes, ông Chu Quốc Thịnh, quyền Cục trưởng Cục ATTP, cho biết cảnh báo được đưa ra căn cứ theo thông báo thu hồi sản phẩm của Cơ quan ATTP Hồng Kông và Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Australia New Zealand sau khi xác định một số lô sữa công thức có nguy cơ nhiễm cereulide, tiềm ẩn rủi ro đặc biệt lớn đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, nhóm đối tượng có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Các sản phẩm nằm trong diện cảnh báo gồm:

Babybio Optima 1 do Công ty Vitagermine sản xuất, các lô 894408 hộp 800 gram hạn dùng 9/7/2027; lô 900035 hộp 800 gram hạn dùng 12/8/2027; lô 900932 hộp 400 gram hạn dùng 18/8/2027.

Alula Gold Reflux lô 8000003387 hộp 900 gram hạn dùng 17/3/2027 và Alula Colic & Constipation lô 8000003407 hộp 850 gram hạn dùng 17/3/2027 do Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất.

Các sản phẩm nằm trong diện cảnh báo

Độc tố cereulide nguy hiểm như thế nào?

Theo ông Thịnh, Cereulide là độc tố gây nôn, được sinh ra bởi một số chủng Bacillus cereus trong quá trình vi khuẩn phát triển trong thực phẩm. Điểm đáng lo ngại là cereulide có tính bền nhiệt cao, không bị phá hủy hoàn toàn khi đun sôi, tiệt trùng thông thường và cũng khó bị phân hủy bởi enzym tiêu hóa.

Sau khi ăn phải thực phẩm chứa cereulide, triệu chứng thường xuất hiện nhanh trong vài giờ, gồm nôn dữ dội, buồn nôn, đau bụng, mệt lả. Ở trẻ nhỏ, tình trạng mất nước và rối loạn điện giải có thể diễn tiến rất nhanh. Một số nghiên cứu quốc tế ghi nhận cereulide có thể gây tổn thương gan cấp, suy gan tối cấp trong những trường hợp nhiễm độc nặng.

Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ là nhóm nguy cơ cao nhất vì cân nặng thấp, chức năng gan thận chưa hoàn chỉnh, khả năng bù trừ kém. Chỉ một lượng độc tố không lớn cũng có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng hơn nhiều so với người lớn. Chính vì vậy, việc một sản phẩm sữa bị nghi nhiễm cereulide được đánh giá là sự cố an toàn thực phẩm đặc biệt nghiêm trọng.

Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Cục ATTP yêu cầu Sở Y tế, Sở ATTP và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các địa phương khẩn trương rà soát hồ sơ đăng ký bản công bố, tự công bố đối với các sản phẩm nêu trên; chủ động làm việc với doanh nghiệp đứng tên công bố sản phẩm, nếu có, yêu cầu thông báo ngay cho hệ thống phân phối và người tiêu dùng ngừng sử dụng các lô sữa thuộc diện cảnh báo và thu hồi ngay.

Cục ATTP yêu cầu doanh nghiệp báo cáo chi tiết số lượng đã nhập khẩu, số lượng đã bán ra thị trường, số lượng còn tồn và đề xuất biện pháp xử lý đối với từng lô sản phẩm và báo cáo về Cục ATTP trước ngày 31/1.

Một trong 5 sản phẩm sữa bị cảnh báo nhiễm độc

Đề nghị gỡ quảng cáo trên sàn thương mại điện tử

Bên cạnh cảnh báo chuyên môn, ông Chu Quốc Thịnh cho biết Cục ATTP đã gửi văn bản đến Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương) thông báo về việc Cục ATTP đã phát hiện các sản phẩm cảnh báo trên đang được quảng cáo và kinh doanh trên một số sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, Ausmart.

https://shopee.vn/search?keyword=babybio%20optima%201

https://www.lazada.vn/catalog/?q=Babybio%20Optima%201%20

https://ausmart.vn/search?query=Alula+Gold+Reflux&type=product

Vì thế, Cục ATTP đề nghị Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thông báo cho các sàn thương mại điện tử, trang website bán hàng của gian hàng kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phối hợp với chủ gian hàng, các nhà phân phối yêu cầu ngừng kinh doanh các lô sản phẩm nêu trên nếu có lưu hành tại Việt Nam, gỡ bỏ các thông tin đối với sản phẩm kém chất lượng và xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Cục ATTP cũng đề nghị Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ VHTTDL) thông báo việc Cục đã phát hiện các sản phẩm thực phẩm công thức Babybio Optima 1 do công ty Vitagermine sản xuất và sản phẩm thực phẩm công thức Alula Colic & Constipation do công ty Sanulac Nutritionals Australia Pty Ltd sản xuất đang được quảng cáo và kinh doanh trên nền tảng xã hội (tiktok) tại địa chỉ:

https://www.tiktok.com/@pp.store8888/video/7574253758507502866?q=Baby%20bio%20optima%201&t=1769494767179. https://www.tiktok.com/@georgiar10/video/7598359156977929479?q=Alula%20Colic%20%26%20Constipation&t=1769494992780

Để tăng cường công tác quản lý việc kinh doanh thực phẩm trên nền tảng xã hội, Cục ATTP đề nghị Cục gỡ bỏ địa chỉ tiktok nêu trên và xử lý theo quy định.

Cục ATTP cũng yêu cầu Công ty TNHH Shopee, Lazada Việt Nam và Công ty TNHH Ausmart ngừng ngay việc kinh doanh, gỡ bỏ thông tin về sản phẩm thực phẩm đã được cảnh báo là có độc và báo cáo kết quả về Cục.

Phụ huynh được khuyến cáo kiểm tra kỹ tên sản phẩm, số lô, hạn dùng. Nếu trẻ đã sử dụng các lô sữa nêu trên và có biểu hiện nôn nhiều, mệt bất thường, lơ mơ, cần đưa đến cơ sở y tế ngay và cung cấp thông tin sản phẩm để được xử trí kịp thời.