Mỹ mở cuộc điều tra ô tô thông minh Trung Quốc, viện dẫn lý do an ninh quốc gia

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 29/2 thông báo rằng ông đã ra lệnh điều tra các công nghệ được sử dụng trong ô tô thông minh, chủ yếu từ Trung Quốc, vì các mối đe dọa an ninh quốc gia.

“Các phương tiện được kết nối đến từ Trung Quốc có thể thu thập dữ liệu nhạy cảm về công dân và cơ sở hạ tầng của chúng ta rồi gửi dữ liệu này về Trung Hoa”, ông Biden cho biết trong một tuyên bố. "Những phương tiện này có thể bị truy cập hoặc vô hiệu hóa từ xa".

Ông chỉ đạo Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo tiến hành điều tra những chiếc ô tô hiện đại được trang bị công cụ định vị, tính năng hỗ trợ người lái và khả năng sạc nhanh sử dụng công nghệ từ "các quốc gia đáng lo ngại".

Bộ Thương mại cho biết họ đang thực hiện "những biện pháp chưa từng có" và đang tìm kiếm ý kiến ​​từ ngành ô tô cũng như công chúng để phân tích những rủi ro liên quan, nhằm xây dựng các quy định có thể được đưa ra để quản lý lĩnh vực này.

Thông báo này được đưa ra trong năm bầu cử tổng thống Mỹ, khi cả hai ứng cử viên dẫn đầu – ông Biden và cựu Tổng thống Donald Trump – đều hy vọng giành được sự ủng hộ của giới công nhân tại các bang dao động (swing state) như Michigan, Ohio và Pennsylvania.

Hôm thứ Ba tuần này, chiến dịch tranh cử của ông Biden đã được nhắc nhở về nguy cơ để mất bang Michigan trong kỳ bầu cử tháng 11, khi một bộ phận đáng kể đảng viên Dân chủ chọn bỏ phiếu “không cam kết” trong cuộc bầu cử sơ bộ, thay vì lựa chọn bầu cho ông. Điều này được nhiều người coi là biểu hiện của sự thất vọng, chủ yếu là của cộng đồng người Mỹ gốc Arab trong bang, đối với lập trường kiên quyết ủng hộ Israel của ông Biden trong cuộc chiến ở Gaza hiện nay.

Trong khi đó, ông Trump đã tuyên bố sẽ hủy bỏ nhiều chính sách của ông Biden nhằm thúc đẩy xe điện (EV), nói rằng các chính sách của ông Biden sẽ khiến những người lao động hiện tại trong lĩnh vực ô tô bị mất việc làm.

Trong thông báo hôm 29/2, ông Biden cho biết, "Các chính sách của Trung Quốc có thể khiến xe của họ tràn ngập thị trường của chúng ta, gây rủi ro cho an ninh quốc gia của chúng ta. Tôi sẽ không để điều đó xảy ra trong tầm kiểm soát của mình".

Tổng thống cam kết “đảm bảo tương lai của ngành công nghiệp ô tô sẽ được tạo dựng tại Mỹ với lực lượng lao động Mỹ”.

Craig Singleton, chuyên gia cấp cao về Trung Quốc tại tổ chức tư vấn Foundation for Defense of Democracies, cho biết động thái này báo hiệu “một phản ứng muộn màng nhưng quan trọng đối với các mối đe dọa an ninh quốc gia đang diễn ra trong lĩnh vực thế hệ tiếp theo này”. Ông nói: Khi Trung Quốc tìm cách thống trị các công nghệ và chuỗi cung ứng trong tương lai, “mối đe dọa về khai thác dữ liệu nhạy cảm trên các phương tiện được kết nối ngày càng trở nên rõ ràng”. “Động thái của ông Biden nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải sớm giải quyết trực tiếp những lỗ hổng này”, ông nói thêm.

Cuộc điều tra sẽ tập trung vào các công nghệ được tích hợp vào xe ô tô chứ không chỉ riêng bản thân những chiếc xe đó. Đây không được coi là lệnh cấm hoàn toàn đối với xe thông minh của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Singleton cho biết làn sóng EV Trung Quốc dự kiến ​​sẽ đổ vào thị trường Mỹ sẽ đòi hỏi nước này phải hành động nhanh chóng, và chủ động tăng thuế đối với xe Trung Quốc là một lựa chọn nên được cân nhắc.

Thứ trưởng Bộ Thương mại Công nghiệp và An ninh Alan Estevez cho biết: "Mặc dù chúng ta được hưởng lợi rất nhiều từ việc chuyển đổi sang một thế giới kỹ thuật số và kết nối hơn, nhưng những kết nối đó lại tạo ra những con đường mới cho hoạt động gián điệp và phá hoại. Chúng ta phải luôn cảnh giác trong việc xác định và bảo vệ những lỗ hổng đó, bao gồm cả những lỗ hổng tiềm ẩn, những lỗ hổng hiện hữu trong các phương tiện được kết nối".

Một văn bản thông tin của Nhà Trắng lưu ý rằng các phương tiện được kết nối thu thập lượng lớn dữ liệu nhạy cảm về người lái và hành khách của họ; thường xuyên sử dụng máy ảnh và cảm biến của họ để ghi lại thông tin chi tiết về cơ sở hạ tầng của Mỹ; tương tác trực tiếp với cơ sở hạ tầng quan trọng; và có thể được điều khiển hoặc vô hiệu hóa từ xa.

Nhà Trắng cho biết các mối đe dọa mới có thể nảy sinh nếu một chính phủ nước ngoài có được quyền truy cập vào những loại dữ liệu này.

Theo Nikkei Asia