Bệnh viện Tâm Anh khai trương “siêu” phòng khám đa khoa lớn và hiện đại bậc nhất Thủ đô

PKĐK Tâm Anh Cầu Giấy có tổng diện tích 17.000m2, 28 chuyên khoa, 200 phòng khám và phòng chức năng, gần một nghìn chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế, phục vụ khám, chữa bệnh, cấp cứu, chuyên sâu, toàn diện cho khoảng 3.000 khách mỗi ngày.

Phát biểu tại lễ khai trương, TS.BS Dương Huy Lương, Phó cục trưởng Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế, đánh giá Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy giúp người dân Thủ đô và các tỉnh lân cận có thêm lựa chọn dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến cuối. Ông kỳ vọng hệ thống Tâm Anh là nhân tố quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch y tế, phục vụ không chỉ người dân trong nước mà còn chuyên gia, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy là cơ sở thứ năm trong Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trên toàn quốc. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tọa lạc tại số 265 Cầu Giấy, khu cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô - nơi tập trung nhiều khu đô thị, trung tâm hành chính và kinh tế sầm uất như Cầu Giấy, Mỹ Đình, Văn Quán, An Khánh…, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy ra đời như một điểm nhấn mới trong chiến lược mang y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận.

Với các chuyên khoa mũi nhọn như Cấp cứu tổng hợp - đột quỵ, Nội tổng hợp - Khám sức khỏe tổng quát, Hỗ trợ sinh sản (IVF), Sản Phụ khoa, Nhi, Tiêu hóa, Tim mạch, Thần kinh, Mắt Công nghệ cao, Cơ xương khớp, Chấn thương chỉnh hình, Nội tiết - Đái tháo đường, Giảm cân, Da liễu - Thẩm mỹ Da, Nội thận - Lọc máu…, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy được kỳ vọng giảm tải gánh nặng cho y tế công, góp phần chăm sóc sức khỏe cao cấp, hiệu quả, an toàn cho người dân, hướng tới hiện thực hóa các chiến lược của Nghị quyết 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

“Siêu” Phòng khám Đa khoa Tâm Anh tại Cầu Giấy, quy mô lớn và hiện đại bậc nhất Thủ đô

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa, Tổng giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, với dịch vụ khám chữa bệnh chuyên nghiệp đã được hoàn thiện từ gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, sẽ góp phần cùng ngành y tế thực hiện nhiệm vụ tăng cường chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, “từ sớm, từ xa bằng công nghệ cao”, mang y tế chất lượng cao đến từng người dân.

Nằm giữa trung tâm Thủ đô, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy có vị trí thuận tiện ngay lối lên ga Chùa Hà, giúp người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao.

Phòng khám quy tụ đội ngũ nhân sự “hùng hậu” về cả số lượng và chất lượng, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều Giáo sư, Phó giáo sư từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, trung ương như Việt Đức, Bạch Mai, 108, Nhi Trung ương… Đặc biệt, nhiều chuyên gia đang giữ vai trò chủ chốt tại các Hội Y khoa quốc gia, như TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu, Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước, Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng, Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào học Việt Nam, ThS Trần Văn Dần, Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam…

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy hội tụ đông đảo đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi, giàu kinh nghiệm, tận tâm vì người bệnh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Nhiều máy móc, thiết bị mới trên thế giới được đưa vào ứng dụng như hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới nhất của GE Healthcare (Mỹ) đang được nhiều trung tâm hàng đầu thế giới sử dụng chuyên biệt cho lĩnh vực sản phụ khoa. Hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT (Đan Mạch) giúp phát hiện sớm rối loạn tiền đình, chóng mặt, mất thăng bằng thông qua việc ghi lại chuyển động mắt và phản xạ đầu - mắt.

Người bệnh được nội soi tiêu hóa bằng "siêu máy" hiện đại bậc nhất thế giới Olympus Evis với công nghệ 4K giúp truy tìm những tổn thương siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy

TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Giám đốc chuyên môn Phòng khám Tâm Anh Cầu Giấy, cho hay mô hình đa chuyên khoa phối hợp, trong đó có nhiều chuyên khoa sâu, lĩnh vực khó là điểm đặc biệt của cơ sở mới này.

“Chúng tôi triển khai gần như đầy đủ các danh mục kỹ thuật chuyên môn khám chữa bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh ban đầu, đảm bảo quy trình khám chữa bệnh khép kín - nhanh chóng - chính xác, mang lại trải nghiệm y tế toàn diện cho người bệnh”, bác sĩ Ngọc nói.

Cấp cứu đột quỵ là thế mạnh của hệ thống y tế Tâm Anh nên cũng được triển khai tại phòng khám. Nếu cần thiết, bệnh nhân được chuyển tuyến đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh điều trị chuyên sâu. Các chuyên khoa Sản, Nhi, Tai Mũi Họng và Nội tổng quát, Sản, Nhi, Tai Mũi Họng tổ chức khám ngoài giờ và cuối tuần để người dân dễ dàng tiếp cận dịch vụ sau giờ làm việc.

Bà Nguyễn Thị Sinh (67 tuổi) từ Thạch Thất thuận lợi di chuyển tới Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy bằng tàu điện trên cao. “Tôi bị loãng xương và viêm khớp dạng thấp, phải tái khám định kỳ ba tháng một lần. Từ nay, tôi sẽ chọn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy là nơi theo dõi và điều trị lâu dài”, bà Sinh nói. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Tâm Anh là hệ thống cơ sở y tế lớn với hệ sinh thái đa dạng, tạo dấu ấn trong phát triển chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh Việt Nam. Hệ thống hiện có 5 cơ sở khám chữa bệnh hiện đại, trong đó 2 cơ sở ở Hà Nội và 3 cơ sở ở TP HCM, khám chữa bệnh mỗi ngày hơn 6.000 lượt khách.

Hệ sinh thái này cũng đi đầu trong hình thành và xây dựng quy chuẩn tiêm chủng ở Việt Nam với Hệ thống tiêm chủng VNVC hiện có 245 trung tâm trên cả nước. Những năm gần đây, Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) phát triển mạnh lĩnh vực hợp tác quốc tế với việc đăng cai nhiều hội nghị khoa học quốc tế, đưa thuốc và vaccine mới về thử nghiệm tại Việt Nam…