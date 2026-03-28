Bệnh viện hơn 1.400 tỷ đồng hiện đại bậc nhất phía Đông Hà Nội trong mắt bệnh nhân

“Thủ tục nhanh gọn, không phải chờ lâu”, “Được chăm sóc tận tình từ những chi tiết nhỏ nhất”, “Cảm giác an tâm, nhẹ nhõm ngay từ khi bước vào”… là cảm nhận của nhiều người khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2.

Từ một nơi vốn gắn liền với áp lực và mệt mỏi, bệnh viện giờ đây dần trở thành không gian chữa lành, nơi người bệnh không chỉ được điều trị về thể chất, mà còn được nâng đỡ về tinh thần.

10 năm trước, bà Nguyễn Thị Tình gặp tai nạn nghiêm trọng và đã trải qua 8 lần phẫu thuật ghép xương, nẹp vis tại nhiều cơ sở y tế. Với bà, bệnh viện luôn gắn liền với áp lực, mệt mỏi và cảnh đông đúc kéo dài. Tuy nhiên, trải nghiệm ấy đã thay đổi khi bà điều trị tại Vinmec.

Đầu năm 2025, bà được ThS.BSNT Võ Sỹ Quyền Năng phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối bằng khối titan tại Bệnh viện Vinmec Times City. Sau phẫu thuật, để thuận tiện cho việc theo dõi lâu dài và phục hồi chức năng, bà được chuyển sang Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 - cơ sở mới vận hành gần nơi bà sinh sống hơn.

“Tôi bất ngờ vì thủ tục rất nhanh gọn, vừa đến là được hướng dẫn tập ngay trong buổi sáng. Các bạn kỹ thuật viên luôn theo sát và hỗ trợ rất tận tình, giúp tôi yên tâm hơn trong quá trình hồi phục. Chỉ cần như vậy, tôi đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác nặng nề do bệnh tật cũng vơi đi”, bà Tình chia sẻ.

Chỉ sau những buổi tập đầu tiên với phác đồ do BS.CKII Nguyễn Văn Vĩ - Trưởng khoa Phục hồi chức năng - xây dựng, khớp gối của bà đã bớt cứng, linh hoạt hơn và gập - duỗi dễ dàng hơn trước. Từ chỗ phải ngồi xe lăn, bà dần đi lại bằng nạng, từng bước quay lại sinh hoạt gần như bình thường.

Bệnh nhân Nguyễn Hà Phan (17 tuổi) được chẩn đoán chấn thương khớp gối trái và đứt dây chằng chéo trước trong một lần chơi bóng ở trường. Sau khi tìm hiểu và biết Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - Y học thể thao Vinmec từng điều trị thành công cho nhiều cầu thủ nổi tiếng, chị Vân - mẹ bệnh nhân - quyết định đưa con đến Vinmec Ocean Park 2 chữa trị.

Ca phẫu thuật tái tạo dây chằng cho Phan do GS.TS.BS Trần Trung Dũng - Chuyên gia đầu ngành về Chấn thương chỉnh hình, Tổng Giám đốc Hệ thống Y tế Vinmec - cùng ThS.BS Tô Đông Kha - Bác sĩ Y học thể thao, Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Cơ xương khớp Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 - trực tiếp thực hiện. Bệnh viện sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại với định hướng phát triển mũi nhọn Chấn thương chỉnh hình - Cơ xương khớp.

Trong suốt quá trình từ trước, trong và sau mổ, đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng luôn sát sao, thường xuyên hỏi han, chăm sóc tỉ mỉ, giúp người bệnh giảm bớt lo lắng, ổn định tinh thần và góp phần nâng cao hiệu quả điều trị.

Sức khỏe của Phan phục hồi tốt, các chỉ số ổn định và không ghi nhận biến chứng sau mổ. “Khi bị chấn thương, em gần như không đi lại được nên sinh hoạt rất bất tiện. Nhưng khi vào viện, em thấy các bác sĩ và anh chị điều dưỡng rất thân thiện, chăm sóc tận tình nên em cảm thấy yên tâm hơn, không còn lo lắng gì nữa”, Phan chia sẻ.

Chị Bùi Thị Dung cũng vừa trải qua ca phẫu thuật nội soi tạo hình sụn chêm tại Vinmec Ocean Park 2. Trước đó, chị bị rách phức tạp sụn chêm ngoài gối trái dạng quai xách. “Tôi không cảm thấy lo lắng chút nào vì được phẫu thuật với các giáo sư, bác sĩ đầu ngành. Các bạn điều dưỡng luôn bên cạnh, giải thích cặn kẽ để tôi yên tâm”, chị chia sẻ.

Tại khoa Nhi - Sơ sinh, một bé gái 2 tuổi được ThS.BS Hoàng Thị Mai thăm khám, đánh giá nguy cơ tay chân miệng. Việc thăm khám cho bệnh nhi nhỏ tuổi vốn gặp nhiều khó khăn do trẻ dễ sợ hãi, không hợp tác. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chuyên môn cùng sự nhẹ nhàng, tâm lý của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, bé nhanh chóng ổn định và phối hợp tốt.

Không chỉ phục vụ người bệnh trong nước, Vinmec Ocean Park 2 còn đón nhiều bệnh nhân nước ngoài. Chị Archana Patili (người gốc Ý) đến tư vấn kiểm tra sức khỏe tổng quát với TS.BS Nguyễn Văn Hưng - Trưởng khoa Khám bệnh & Nội khoa. Chị chia sẻ: “Mọi người đều thân thiện và nhiệt tình. Bệnh viện sạch sẽ, trang thiết bị hiện đại và các thủ tục cũng rất nhanh gọn. Tôi hoàn toàn không có cảm giác lạc lõng dù là người nước ngoài”.

Với quy mô đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng, Vinmec Ocean Park 2 là một trong những bệnh viện tiên phong phát triển mô hình tích hợp điều trị - phục hồi - an dưỡng tại Việt Nam, chuyển từ “chữa bệnh đơn thuần” sang “chăm sóc toàn diện”.

Bệnh viện được đầu tư đồng bộ hệ thống thiết bị chẩn đoán hình ảnh hiện đại, hướng tới sàng lọc sớm và điều trị chính xác. Nổi bật là hệ thống MRI 3.0 Tesla MAGNETOM Vida XT (Siemens Healthineers, Đức) lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, CT 512 lát cắt (GE Healthcare, Mỹ)… hỗ trợ bác sĩ tầm soát và chẩn đoán chính xác hơn.

GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 - cho biết, bên cạnh đội ngũ giáo sư, bác sĩ đầu ngành và hệ thống trang thiết bị y khoa hiện đại, bệnh viện đặc biệt chú trọng phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới nâng tầm trải nghiệm khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Theo ông, một môi trường thân thiện, đội ngũ tận tâm và quy trình rõ ràng là những yếu tố quan trọng giúp người bệnh cảm thấy an tâm, từ đó hợp tác tốt hơn trong quá trình điều trị.

“Chúng tôi coi trải nghiệm người bệnh là một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển. Từ thiết kế không gian, cách tổ chức luồng khám, đến phong cách phục vụ - mọi chi tiết đều hướng tới mục tiêu chung: Để mỗi người bệnh đều cảm thấy được chăm sóc trọn vẹn và tử tế”, GS. Đoàn Quốc H