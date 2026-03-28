Bệnh viện hơn 1.400 tỷ đồng hiện đại bậc nhất phía Đông Hà Nội trong mắt bệnh nhân

“Thủ tục nhanh gọn, không phải chờ lâu”, “Được chăm sóc tận tình từ những chi tiết nhỏ nhất”, “Cảm giác an tâm, nhẹ nhõm ngay từ khi bước vào”… là cảm nhận của nhiều người khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2.
Từ một nơi vốn gắn liền với áp lực và mệt mỏi, bệnh viện giờ đây dần trở thành không gian chữa lành, nơi người bệnh không chỉ được điều trị về thể chất, mà còn được nâng đỡ về tinh thần.
Đầu năm 2025, bà được ThS.BSNT Võ Sỹ Quyền Năng phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối bằng khối titan tại Bệnh viện Vinmec Times City. Sau phẫu thuật, để thuận tiện cho việc theo dõi lâu dài và phục hồi chức năng, bà được chuyển sang Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 - cơ sở mới vận hành gần nơi bà sinh sống hơn.
Chỉ sau những buổi tập đầu tiên với phác đồ do BS.CKII Nguyễn Văn Vĩ - Trưởng khoa Phục hồi chức năng - xây dựng, khớp gối của bà đã bớt cứng, linh hoạt hơn và gập - duỗi dễ dàng hơn trước. Từ chỗ phải ngồi xe lăn, bà dần đi lại bằng nạng, từng bước quay lại sinh hoạt gần như bình thường.
GS.TS.BS Đoàn Quốc Hưng - Giám đốc Bệnh viện Vinmec Ocean Park 2 - cho biết, bên cạnh đội ngũ giáo sư, bác sĩ đầu ngành và hệ thống trang thiết bị y khoa hiện đại, bệnh viện đặc biệt chú trọng phát triển dịch vụ y tế chất lượng cao, hướng tới nâng tầm trải nghiệm khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Theo ông, một môi trường thân thiện, đội ngũ tận tâm và quy trình rõ ràng là những yếu tố quan trọng giúp người bệnh cảm thấy an tâm, từ đó hợp tác tốt hơn trong quá trình điều trị.
“Chúng tôi coi trải nghiệm người bệnh là một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển. Từ thiết kế không gian, cách tổ chức luồng khám, đến phong cách phục vụ - mọi chi tiết đều hướng tới mục tiêu chung: Để mỗi người bệnh đều cảm thấy được chăm sóc trọn vẹn và tử tế”, GS. Đoàn Quốc H
