Khoa học - Công nghệ

Bắt quả tang người nước ngoài sử dụng trạm BTS giả phát tán tin nhắn

Các đối tượng sử dụng phương thức mới, đặt thiết bị BTS giả trong vali du lịch, thay đổi mã vùng của BTS liên tục, phạm vi phát sóng nhỏ, di chuyển đến các khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Thiết bị BTS giả mạo do người nước ngoài truy nhập vào mạng thông thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo. (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện)
Thiết bị BTS giả mạo do người nước ngoài truy nhập vào mạng thông thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo. (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện)

Chiều 6/11, Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng bắt quả tang đối tượng nước ngoài sử dụng thiết bị BTS giả phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo.

Vào 16h45 ngày 3/11/2025, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực I (thuộc Cục Tần số vô tuyến điện) nhận được thông tin có dấu hiệu BTS giả phát tán tin nhắn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trung tâm I đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an TP. Hà Nội sử dụng các trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng xác định nguồn phát sóng BTS giả mạo.

Tới 19h00 cùng ngày, các cơ quan chức năng đã bắt quả tang đối tượng người nước ngoài đang sử dụng thiết bị BTS giả mạo truy nhập vào mạng thông thông tin di động, phát tán tin nhắn quảng cáo, lừa đảo.

img_6114(1).jpeg
Nội dung tin nhắn giả mạo ngân hàng để lừa đảo người dùng. Ảnh chụp màn hình

Theo đại diện Cục Tần số vô tuyến điện, đây là vụ việc mà các đối tượng sử dụng phương thức mới, đặt thiết bị BTS giả trong vali du lịch, thay đổi TAC (Tracking Area Code - Mã vùng của BTS) liên tục, phạm vi phát sóng nhỏ, di chuyển đến các khu vực đông người để tránh sự theo dõi, phát hiện của cơ quan chức năng.

Trước đó, Cục Tần số vô tuyến điện đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt quả tang nhiều trường hợp sử dụng thiết bị BTS giả để phát tán tin nhắn lừa đảo tại nhiều địa phương trên cả nước.

