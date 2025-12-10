Bạn có thể bạn đang sử dụng Siri sai cách trên iPhone 17

VietTimes - Với việc triển khai hệ điều hành iOS 26, nhiều tính năng ẩn đang cho phép người dùng khai thác tối đa sự hợp tác giữa Siri và Apple Intelligence.

Siri của Apple đã có mặt từ năm 2011, nhưng trợ lý ảo này đã tiến hóa một chặng đường dài. Từ những ngày chỉ có thể hỏi thời tiết hoặc gửi một tin nhắn ngắn, Siri trên các thiết bị như iPhone 17 đã trở nên thông minh hơn bao giờ hết.

Một trong những nâng cấp ấn tượng nhất là khả năng hiểu ngữ cảnh của Siri. Ví dụ, khi bạn đang kiểm tra lịch chiếu của bộ phim "Babe: Pig in the City" và đột nhiên thắc mắc về phản ứng của giới phê bình năm 1998 đối với bộ phim đó.

Thay vì phải lặp lại tên phim trong một yêu cầu mới, bạn chỉ cần hỏi đơn giản: "Bộ phim có nhận được đánh giá tốt khi ra rạp lần đầu?" Siri sẽ tự động hiểu ngữ cảnh và đưa ra câu trả lời mà không cần thêm bước nào.

Khả năng hiểu ngữ cảnh này giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt gánh nặng cho người dùng.

Cần lưu ý rằng dù đã ra mắt được hơn một năm, Apple Intelligence về mặt kỹ thuật vẫn đang trong giai đoạn beta. Điều này có nghĩa là các tính năng ngữ cảnh vẫn đang được hoàn thiện và chưa phải mọi ứng dụng đều hỗ trợ. Tuy nhiên, các bản cập nhật trong tương lai được kỳ vọng sẽ mở rộng phạm vi hỗ trợ của tính năng này.

Nếu bạn sở hữu một thiết bị được trang bị Apple Intelligence, Siri không chỉ là một trợ lý đơn thuần mà còn là một "hướng dẫn viên" xuyên suốt hệ sinh thái Apple. Bạn có thể đặt những câu hỏi như: "Làm thế nào để phát âm thanh TV qua HomePod?" hay "Làm thế nào để kết nối AirPods với iPhone của tôi?" Siri sẽ hướng dẫn bạn từng bước, giúp việc sử dụng các thiết bị Apple trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Một tính năng khác là bạn không nhất thiết phải nói "Hey Siri" để kích hoạt trợ lý ảo. Với tính năng Tap to Siri (Chạm để dùng Siri), bạn có thể kích hoạt Siri một cách lặng lẽ bằng cách chạm hai lần vào phần dưới cùng của màn hình iPhone hoặc iPad. Thao tác này sẽ hiển thị thanh tìm kiếm và bàn phím Siri, cho phép bạn gõ yêu cầu thay vì nói to. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ngôi nhà có nhiều thiết bị Apple, nơi lệnh đánh thức bằng giọng nói có thể vô tình kích hoạt nhiều thiết bị cùng lúc.

Apple đã hứa hẹn một Siri thông minh hơn nữa vào năm tới và một rò rỉ gần đây về Apple Intelligence cho thấy chúng ta có thể thấy một phiên bản trợ lý Apple được đại tu hoàn toàn trong vài năm tới. Nhưng trong thời gian chờ đợi, những mẹo nhỏ này có thể giúp bạn khai thác tối đa trợ lý giọng nói và Apple Intelligence ngay trong năm 2025.

Theo BGR