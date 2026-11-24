PJ.2.1, dòng phụ của Omicron, đang được WHO giám sát sau khi tỷ lệ phát hiện tăng tại một số nước.

Đo nhiệt độ để phát hiện sớm COVID-19. Ảnh: Quỳnh Trần.

Chiều 24/11, Bộ Y tế cho biết Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đã phát hiện biến thế COVID-19 mới PJ 2.1 - một dòng phụ của JN.1 thuộc biến thể Omicron và xếp biến thể này vào nhóm cần theo dõi.

Trước đó, WHO công bố báo cáo đánh giá nguy cơ ban đầu đối với biến thể SARS-CoV-2 PJ.2.1, một dòng phụ của JN.1 thuộc biến thể Omicron.

Theo WHO, tỷ lệ phát hiện PJ.2.1 trong các mẫu giải trình tự có xu hướng tăng tại một số quốc gia, chủ yếu ở khu vực châu Mỹ, đặc biệt là Canada và Hoa Kỳ. Tuy nhiên, tỷ lệ này không phản ánh tỷ lệ mắc COVID-19 trong cộng đồng và có thể chịu ảnh hưởng bởi sự khác biệt trong hoạt động lấy mẫu, giải trình tự và báo cáo giữa các quốc gia.

Đáng chú ý, WHO chưa ghi nhận bằng chứng xác định PJ.2.1 gây bệnh nặng hơn hoặc có khả năng lây truyền giữa người với người cao hơn các biến thể được so sánh.

Một số nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy PJ.2.1 có khả năng gắn với thụ thể ACE2 của người cao hơn một số biến thể đối chứng.

Dữ liệu lâm sàng hiện chưa đủ để kết luận về nguy cơ nhập viện, phải điều trị hồi sức tích cực hoặc tử vong liên quan đến biến thể PJ.2.1.

Người cao tuổi, người mắc bệnh nền cần đặc biệt cảnh giác

Trước thông tin về biến thể mới, Bộ Y tế nhấn mạnh COVID-19 vẫn có thể diễn biến nặng ở những người thuộc nhóm nguy cơ cao.

Các đối tượng cần đặc biệt lưu ý gồm người cao tuổi, người mắc bệnh nền như bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận; phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc đang điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch.

Những người này cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, đồng thời đi khám và điều trị kịp thời khi xuất hiện triệu chứng.

Cục Phòng bệnh cho biết đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ sở khám, chữa bệnh và các viện chuyên ngành để theo dõi tình hình COVID-19, giám sát sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2, số trường hợp mắc, nhập viện, bệnh nặng và tử vong. Qua đó, cơ quan chức năng đánh giá nguy cơ và kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

6 biện pháp phòng COVID-19

Theo Cục Phòng bệnh Bộ Y tế, Việt Nam đang bước vào mùa Đông - Xuân, thời điểm thời tiết có sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm. Cùng với đó, hoạt động giao lưu, đi lại và tập trung đông người có xu hướng gia tăng trong dịp cuối năm và Tết.

Những yếu tố này có thể làm tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có COVID-19, đặc biệt tại những nơi đông người, không gian kín và kém thông khí.

Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 6 biện pháp:

Thứ nhất, đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, trên phương tiện giao thông công cộng, tại nơi đông người hoặc trong không gian kín, kém thông khí. Người có triệu chứng viêm đường hô hấp cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.

Thứ hai, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

Thứ ba, giữ nơi ở, nơi làm việc thông thoáng; tăng cường thông khí, nhất là tại các không gian kín và khu vực tập trung đông người.

Thứ tư, duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp, ngủ đủ giấc và kiểm soát tốt các bệnh nền.

Thứ năm, khi có triệu chứng sốt, ho, đau họng, sổ mũi hoặc mệt mỏi, người dân cần hạn chế tiếp xúc với người khác; chủ động liên hệ cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị phù hợp, không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định.

Thứ sáu, khi có dấu hiệu nặng như khó thở, đau ngực kéo dài, rối loạn ý thức hoặc triệu chứng diễn biến nặng, đặc biệt ở người thuộc nhóm nguy cơ cao, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Cục Phòng bệnh lưu ý người dân không nên chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước thông tin về các biến thể mới của SARS-CoV-2. Việc WHO đưa PJ.2.1 vào nhóm biến thể cần theo dõi là hoạt động giám sát thường xuyên nhằm phát hiện, đánh giá kịp thời những thay đổi của virus, không đồng nghĩa với việc biến thể này đã được xác định gây bệnh nặng hơn.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình dịch bệnh, cập nhật các đánh giá của WHO và dữ liệu giám sát trong nước, cung cấp thông tin kịp thời, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân.