Nga tung video rà phá bom mìn để phục vụ cho phái đoàn viện trợ của bà Melania Trump

Nga đang khẩn trương rà phá bom mìn trên các tuyến đường dẫn vào Alyoshki sau khi lệnh ngừng bắn cục bộ được công bố, tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ người dân mắc kẹt.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc lực lượng Ukraine suýt đẩy thành phố Alyoshki (Oleshky) vào một thảm họa nhân đạo, trong bối cảnh quân đội Nga đang khẩn trương rà phá bom mìn để mở đường cho một chiến dịch cứu trợ người dân tại đây.

Quân đội Nga đang đẩy mạnh việc thu dọn bom mìn và vật liệu nổ chưa phát nổ trên các tuyến đường dẫn vào Alyoshki. Một lệnh ngừng bắn cục bộ tại khu vực này được công bố trong tuần, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian.

Chiến dịch được đề xuất nhằm cải thiện điều kiện sống khắc nghiệt của những người dân đang mắc kẹt tại Alyoshki do xung đột Nga - Ukraine.

Đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm thứ Năm cho thấy một robot rà phá bom mìn của quân đội Nga cùng các nhân viên vận hành đang xử lý vật liệu nổ để bảo đảm tuyến đường vào thành phố. Alyoshki nằm tại tỉnh Kherson, khu vực do Nga tuyên bố sáp nhập nhưng Ukraine vẫn khẳng định chủ quyền.

Theo một chuyên gia xử lý vật liệu nổ xuất hiện trong video, phần lớn số đạn dược và vật liệu nổ được phát hiện có nguồn gốc từ nước ngoài.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhiều thiết bị nổ tìm thấy trong khu vực có xuất xứ từ các nước phương Tây. Các thiết bị này đang được kích nổ ngay tại hiện trường nhằm đẩy nhanh quá trình rà phá.

Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở Moscow, Tổng thống Vladimir Putin đề cập đến nỗ lực cứu trợ nhân đạo tại Alyoshki: “Chúng tôi đang xử lý vấn đề này, cũng như đang nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine”.

Ông Putin cáo buộc lực lượng Ukraine phong tỏa thành phố, đẩy Alyoshki đến bờ vực “thảm họa nhân đạo”. Theo nhà lãnh đạo Nga, đây cũng là tình cảnh mà Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đang tìm cách cải thiện thông qua các nỗ lực trung gian.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng ghi nhận vai trò của bà Melania Trump trong việc thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn. Ông cho biết bước đột phá này được xây dựng trên nền tảng những hoạt động hợp tác nhân đạo trước đó.

Theo ông Peskov, Đệ nhất phu nhân Mỹ đã tích cực tham gia các nỗ lực đoàn tụ những trẻ em Nga và Ukraine bị chia cắt khỏi gia đình trong cuộc xung đột.

Chiến dịch tại Alyoshki nhận được sự hỗ trợ của chính phủ Belarus, trong đó có việc cung cấp hậu cần cho các quan chức nước ngoài tham gia hoạt động. Sáng thứ Năm, truyền thông địa phương ghi lại hình ảnh các phái đoàn Nga và Ukraine cùng rời thành phố Gomel của Belarus.

Thanh tra nhân quyền Nga Yana Lantratova đã cảm ơn người đồng cấp Ukraine Dmitry Lubinets và bà Melania Trump vì góp phần thúc đẩy sứ mệnh nhân đạo.

“Mục tiêu chính của chúng tôi là chuyển hàng cứu trợ đến những người vẫn đang ở lại thành phố. Chúng tôi cũng sẽ tạo điều kiện cho bất kỳ ai muốn rời khỏi Alyoshki”, bà Lantratova viết trên mạng xã hội.

Bà nhấn mạnh: “Điều quan trọng lúc này là tiếp cận được người dân và đáp ứng những nhu cầu của họ”.

Theo RT