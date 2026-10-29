"Vua pin" Trung Quốc đưa pin mới sang châu Âu, sạc hơn 15.000 lần, dùng tới 25 năm

CATL hợp tác với Intilion triển khai 3 GWh pin natri-ion tại châu Âu vào năm 2031, trong bối cảnh công nghệ này được kỳ vọng giảm phụ thuộc vào lithium.

Nhà sản xuất pin lớn nhất Trung Quốc CATL đang lên kế hoạch mở rộng mạng lưới hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin natri-ion tại châu Âu trong 5 năm tới, sau khi ký thỏa thuận hợp tác với một doanh nghiệp Đức. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường lưu trữ năng lượng châu Âu tăng trưởng nhanh, còn công nghệ pin natri-ion được kỳ vọng giúp giảm sự phụ thuộc vào lithium.

Hôm đầu tuần này, CATL và Intilion, nhà cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng của Đức, đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm triển khai các hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin natri-ion với tổng công suất 3 GWh tại châu Âu vào năm 2031.

Theo thỏa thuận, các hệ thống pin phục vụ lưới điện quy mô lớn, cơ sở thương mại và công nghiệp sẽ được mở rộng triển khai tại Đức, Thụy Sĩ và Áo.

Giải pháp thay thế phù hợp với mùa đông khắc nghiệt

Kể từ năm 2022, CATL và Intilion đã triển khai hơn 30 dự án lưu trữ năng lượng tại Đức, trong đó có các hệ thống sử dụng pin lithium-ion. Trong thời gian tới, CATL đặt mục tiêu củng cố quan hệ hợp tác dự án hiện có với Intilion, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ pin mới ngay trong năm nay.

Tháng 6/2026, CATL giới thiệu Tener Sodium, giải pháp lưu trữ năng lượng bằng pin natri-ion đầu tiên trên thế giới được kiểm chứng trong điều kiện vận hành thực tế. Công ty dự kiến đưa sản phẩm này vào thị trường châu Âu trong năm nay.

Pin natri-ion đang được xem là một phương án tiềm năng bên cạnh pin lithium-ion nhờ khả năng duy trì hiệu suất tốt hơn trong điều kiện nhiệt độ thấp. Thay vì sử dụng lithium, công nghệ này dựa vào natri – nguyên liệu phổ biến hơn và có nguồn cung dồi dào hơn.

Việc sử dụng natri có thể giúp đa dạng hóa chuỗi cung ứng nguyên liệu sản xuất pin, đồng thời giảm mức độ phụ thuộc vào những biến động giá lithium trên thị trường toàn cầu. Khả năng hoạt động trong điều kiện giá rét cũng khiến pin natri-ion trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với các hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo, vốn cần bảo đảm nguồn điện ổn định ngay cả khi điều kiện thời tiết bất lợi.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, CATL cho biết: “Được thiết kế cho khí hậu mùa đông khắc nghiệt tại châu Âu, CATL TENER có tuổi thọ vận hành 25 năm với hơn 15.000 chu kỳ sạc, đồng thời duy trì khả năng phóng điện ở công suất cao ngay cả tại nhiệt độ -20 độ C”.

Theo công ty Trung Quốc, độ tin cậy này có thể góp phần ổn định lưới điện địa phương và tăng cường an ninh năng lượng trong khu vực.

Có thể sử dụng pin natri-ion và lithium-ion linh hoạt

CATL cho biết các hệ thống pin natri-ion được thiết kế với kích thước tương thích với pin lithium-ion. Điều này giúp người dùng linh hoạt lựa chọn giữa hai công nghệ, đồng thời hạn chế rủi ro trước những biến động khó lường của giá lithium trên thị trường thế giới.

Tháng 6/2026, CATL công bố một kiến trúc bộ pin mới cho phép tích hợp pin natri-ion và pin lithium-ion trong cùng một bộ vỏ. Thiết kế này hướng tới việc đẩy nhanh ứng dụng pin natri-ion trên xe điện, các mạng lưới đổi pin và hệ thống lưu trữ năng lượng.

Thỏa thuận mới với Intilion được công bố trong bối cảnh thị trường lưu trữ năng lượng tại châu Âu tăng trưởng nhanh chóng. Theo SNE Research, công ty nghiên cứu thị trường của Hàn Quốc, lượng pin lithium-ion phục vụ lưu trữ năng lượng được vận chuyển tới châu Âu đạt 72,7 GWh trong nửa đầu năm 2026, tăng 74% so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, vào tháng 7/2026, CATL đã ký thỏa thuận với Alfen N.V., doanh nghiệp tích hợp hệ thống năng lượng của châu Âu, nhằm triển khai các hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin natri-ion tại Tây Âu, trong đó có Hà Lan. Dự án dự kiến có công suất 5 GWh và bắt đầu triển khai từ năm 2027.

Cũng trong tháng 7, CATL ký thỏa thuận hợp tác công suất 2 GWh với Solarpro, doanh nghiệp năng lượng tái tạo tại Đông Âu.

Các thỏa thuận liên tiếp cho thấy ngành pin natri-ion của Trung Quốc đang chuyển dần từ giai đoạn nghiên cứu và phát triển trong phòng thí nghiệm sang triển khai thương mại ở quy mô lớn.

Với thiết kế bộ pin tiêu chuẩn hóa, tuổi thọ dài hơn và năng lực sản xuất vật liệu ngày càng mở rộng, các nhà sản xuất đang định vị pin natri-ion như một công nghệ bổ trợ cho pin lithium-ion, thay vì một giải pháp thay thế hoàn toàn. Hai công nghệ có thể đáp ứng những nhu cầu khác nhau, tùy thuộc vào chi phí nguyên liệu, điều kiện vận hành và mục đích sử dụng.

Theo IE