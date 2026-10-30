Nhiều lần thử máy nói dối không qua, tướng Mỹ lộ chuyện tuồn tin mật về Iran và Ukraine

Trung tướng Brett Sylvia bị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sa thải sau khi bị cáo buộc tiết lộ thông tin mật về Iran và Ukraine cho các nhà báo. Theo Axios, vị tướng này thừa nhận từng chia sẻ thông tin trái phép, đồng thời gặp khó khăn trong nhiều cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối.

Trung tướng lục quân Mỹ Brett Sylvia được cho là đã thừa nhận chia sẻ thông tin mật với các nhà báo và gặp khó khăn trong nhiều lần kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Theo Axios, vị tướng từng giữ vai trò hoạch định quân sự cấp cao tại Lầu Năm Góc bị cáo buộc tiết lộ thông tin nhạy cảm liên quan đến Iran và Ukraine.

Axios hôm thứ Năm dẫn các nguồn tin về cuộc điều tra nội bộ cho biết Trung tướng Brett Sylvia, cựu quan chức phụ trách chiến lược, kế hoạch và chính sách tại Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đã bị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth sa thải hồi đầu tuần.

Không nêu đích danh ông Sylvia, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm thứ Năm tuyên bố Bộ Quốc phòng Mỹ “không khoan nhượng đối với hành vi cố ý tiết lộ trái phép thông tin mật”.

Ông Parnell cho biết thêm Lầu Năm Góc đã “thực hiện các biện pháp nhân sự cần thiết nhằm bảo vệ thông tin nhạy cảm”.

Theo Axios, ông Sylvia thừa nhận đã tiết lộ thông tin từ tháng 6/2025, thời điểm phần lớn các cơ quan truyền thông vẫn chưa bị hạn chế tiếp cận Lầu Năm Góc. Vị tướng này được cho là tiếp tục liên lạc với các phóng viên thông qua ứng dụng nhắn tin mã hóa Signal.

Trong một lần, ông Sylvia thậm chí bị cáo buộc đã gặp một nhà báo tại nhà hàng để trao đổi về viện trợ quân sự dành cho Ukraine mà không được cấp trên cho phép.

“Ông ấy gặp khó khăn trong nhiều cuộc phỏng vấn bằng máy phát hiện nói dối”, Axios dẫn nội dung báo cáo cho biết.

Các quan chức điều tra được cho là nghi ngờ vị tướng này cố tình xóa lịch sử liên lạc với một phóng viên, sau đó giải thích rằng việc xóa dữ liệu chỉ là hành động vô ý. Ông Sylvia cũng bị cho là đã thừa nhận cung cấp thông tin cho một bài báo khác chỉ trích giới lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc siết chặt việc rò rỉ thông tin mật

Việc ông Sylvia rời vị trí diễn ra trong bối cảnh xuất hiện các thông tin cho rằng Mỹ và Israel đang chuẩn bị nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phát tín hiệu có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu Tehran không chấp nhận các điều kiện mà Washington đưa ra trong một thỏa thuận hòa bình.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, ông Trump đã thúc đẩy các biện pháp kiểm soát tình trạng rò rỉ thông tin trong chính phủ. Nhà lãnh đạo Mỹ nhiều lần cáo buộc các cơ quan truyền thông tiến hành chiến dịch bôi nhọ nhằm vào ông.

Hồi tháng 7, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc và Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm chung nhằm “xác định và truy tố những người làm rò rỉ thông tin”.

Trước đó, vào tháng 4/2025, ông Hegseth sa thải ba trợ lý cấp cao tại Lầu Năm Góc gồm Dan Caldwell, Darin Selnick và Colin Carroll trong khuôn khổ cuộc điều tra về cáo buộc tiết lộ thông tin nhạy cảm cho truyền thông.

Cả ba người đều phủ nhận hành vi sai trái và sau đó không ai bị truy tố hình sự. Ông Caldwell về sau quay lại chính quyền Tổng thống Trump, đảm nhận một vị trí tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ.

Theo RT, Axios