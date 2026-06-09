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Bac A Bank tiếp tục phát hành trái phiếu ra công chúng, thu hút khách hàng tích lũy an toàn, sinh lời tối ưu

Yến Linh
Yến Linh

Nhằm đa dạng hóa kênh đầu tư và tối đa lợi ích tới Khách hàng; từ ngày 8/6/2026, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) chính thức chào bán 15 triệu trái phiếu phát hành ra công chúng Lần 2 - Đợt 4 với tổng giá trị chào bán 1.500 tỷ đồng.

Trong những năm gần đây, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu, thị trường tài chính đã trải qua nhiều đợt biến động mạnh mẽ. Với các nhà đầu tư chú trọng sự ổn định, trái phiếu doanh nghiệp luôn là lựa chọn không thể thiếu trong danh mục, giống như một bộ đệm giảm chấn cho kế hoạch tài chính dài hạn.

Đáp ứng nhu cầu thực tế đó, Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK) tiếp tục phát hành trái phiếu với lãi suất cao hơn mức lãi suất tiền gửi cá nhân thông thường kỳ hạn 12 tháng với biên độ tối đa lên tới 3,1%/ năm. Thời gian nhận đăng ký mua và nhận tiền mua trái phiếu bắt đầu từ ngày 08/06 đến ngày 29/06/2026 tại trụ sở chính và hệ thống chi nhánh/ phòng giao dịch của BAC A BANK trên toàn quốc. Các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có thể dễ dàng đăng ký mua trái phiếu BAC A BANK với mệnh giá 100.000 VND/ trái phiếu cùng số lượng đăng ký mua tối thiểu 500 trái phiếu hoặc bội số của 500 trái phiếu đối với cá nhân; tối thiểu 1.000 trái phiếu hoặc bội số của 1.000 trái phiếu đối với tổ chức.

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Điểm thu hút nổi bật của trái phiếu BAC A BANK nằm ở mức lãi suất hấp dẫn và linh hoạt với biên độ cộng thêm lên tới 3,1%/ năm, định kỳ trả lãi 12 tháng/ lần; kỳ hạn 07 năm. Thời gian dự kiến mua lại trái phiếu có 2 lựa chọn: 18 tháng và 24 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng với từng ký hiệu trái phiếu. Đồng thời, nhằm minh bạch và củng cố niềm tin tới các Khách hàng, BAC A BANK thực hiện thông báo công khai thông tin về việc thực hiện quyền mua lại trước hạn và thanh toán lãi trên trang thông tin điện tử chính thức của Ngân hàng TMCP Bắc Á và của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Thời gian công bố là tối thiểu 18 ngày làm việc trước ngày thực hiện quyền mua lại/ ngày thanh toán lãi.

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Ngoài ra, Trái phiếu BAC A BANK dễ dàng được cầm cố nếu phát sinh nhu cầu vốn bất chợt cũng như giao dịch thuận tiện (sau khi được niêm yết trên sàn HNX và khách hàng lưu ký Trái phiếu tại VSDC).

“Một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến quyết định của nhà đầu tư là uy tín của đơn vị phát hành Trái phiếu. Hiện nay, trái phiếu doanh nghiệp đã được quản lý chặt chẽ dưới sự giám sát của cơ quan quản lý với khung pháp lý và công cụ minh bạch hóa hoàn thiện. Thực tế qua các lần phát hành trước đó, trái phiếu BAC A BANK luôn được các nhà đầu tư tin tưởng lựa chọn vì vừa tối ưu được lợi nhuận vừa an toàn, ổn định”, đại diện Ngân hàng TMCP Bắc Á chia sẻ.

Trong năm 2025, lần đầu tiên BAC A BANK được Fitch Ratings - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới công bố xếp hạng tín nhiệm quốc tế cho Ngân hàng ở mức “B+”, triển vọng Ổn định; xếp hạng Năng lực Tự thân ở mức “b” và Hỗ trợ Chính phủ ở mức “b+”. Đây là cột mốc quan trọng đối với BAC A BANK, thể hiện sự công nhận về năng lực tài chính, khả năng quản trị rủi ro và tiềm năng phát triển bền vững của Ngân hàng theo tiêu chuẩn quốc tế.

“Với kinh nghiệm hơn 30 năm tập trung định hướng cho vay các lĩnh vực được chính phủ khuyến khích, có tính chất ít rủi ro như nông nghiệp công nghệ cao, thực phẩm sạch, dược liệu sạch, y tế và giáo dục, BAC A BANK đã kết nối được một hệ thống khách hàng bền vững; củng cố nền tảng tài chính theo hướng ổn định.

Chúng tôi luôn đồng hành xuyên suốt quá trình cấp tín dụng cho các khách hàng lớn trong lĩnh vực này, nên có sự hiểu biết toàn diện về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như theo dõi sát sao được dòng tiền của Khách hàng” - ông Chu Nguyên Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á phát biểu.

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Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2025, BAC A BANK đã chủ động điều hành linh hoạt, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh, phát huy thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và tăng cường các giải pháp quản trị rủi ro, an toàn hoạt động để hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu được giao. Như: tổng tài sản đạt 195.936 tỷ đồng, tăng trưởng 18,3% so với năm 2024; vốn điều lệ là 10.032 tỷ đồng, tăng trưởng 12,0%; Huy động vốn khách hàng đạt 134.091 tỷ đồng, tăng trưởng 5,1%; Tổng cấp tín dụng đạt 128.026 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1%; Thu từ hoạt động dịch vụ và bảo lãnh đạt 283 tỷ đồng, tăng trưởng 70,1%; Lợi nhuận trước thuế đạt 1.468 tỷ đồng, tăng trưởng 17,9%, hoàn thành 113,0% kế hoạch.

Tỷ lệ nợ xấu 1,15% đạt kế hoạch đề ra. Việc tuân thủ đầy đủ các chỉ số an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước như hệ số CAR, tỷ lệ dự trữ thanh khoản, tỷ lệ cho vay/tổng tiền gửi, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn là yếu tố then chốt để Ngân hàng chủ động trước các biến động của thị trường, giúp BAC A BANK giữ vững đà tăng trưởng.

Thông tin chi tiết về Trái phiếu BAC A BANK, Quý khách hàng vui lòng truy cập website www.baca-bank.vn, liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 1800 588 828 (miễn phí) hoặc nhận tư vấn trực tiếp tại các Chi nhánh/ Phòng giao dịch BAC A BANK gần nhất.

Từ khóa:

#Bac A Bank #Ngân hàng TMCP Bắc Á

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