Bà Nguyễn Thị Như Loan chấp hành xong hình phạt, Quốc Cường Gia Lai đã hết áp lực?

Sau phán quyết phúc thẩm ngày 9/10, bà Nguyễn Thị Như Loan được xác định đã chấp hành xong hình phạt trong vụ án liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn.

Tuy nhiên, với Quốc Cường Gia Lai (QCG), những nghĩa vụ tài chính liên quan dự án này và khoản tiền phải hoàn trả để nhận lại dự án Bắc Phước Kiển là những vấn đề đáng chú ý.

Từ thương vụ đất công đến bản án phúc thẩm

Bà Nguyễn Thị Như Loan là cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán QCG), doanh nghiệp phát triển từ ngành gỗ tại Gia Lai đến hoạt động kinh doanh, đầu tư bất động sản, thủy điện tại TP.HCM và các địa phương khác.

Bà Loan bị đưa ra xét xử trong vụ án sai phạm liên quan khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, TP.HCM. Khu đất có diện tích ban đầu 6.201 m2, là tài sản Nhà nước được giao Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam quản lý, sử dụng.

Theo bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM ngày 10/4/2026, quá trình sắp xếp, chuyển nhượng khu đất đã xảy ra sai phạm. Việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Phú Việt Tín được xác định thực chất là chuyển nhượng khu đất nhưng không qua định giá, đấu giá theo quy định, gây thất thoát tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Trong chuỗi giao dịch này, bà Loan nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Phú Việt Tín rồi bán lại cho đối tác. Tại phiên tòa sơ thẩm, bà bị tuyên phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Trong quá trình xét xử, bà Loan cho rằng mình không được đối tác cung cấp đầy đủ thông tin về tình trạng pháp lý khu đất. Bà cũng khẳng định khoản lợi nhuận từ thương vụ thuộc về pháp nhân doanh nghiệp, không phải khoản thu nhập cá nhân.

Ngày 9/10/2026, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM chấp nhận một phần kháng cáo, giảm hình phạt của bà Loan xuống còn 11 tháng 18 ngày cải tạo không giam giữ. Do bà đã bị tạm giam 116 ngày trong quá trình điều tra, thời gian này được khấu trừ và bà được xác định đã chấp hành xong hình phạt.

HĐXX không chấp nhận đề nghị miễn hình phạt hoặc miễn trách nhiệm hình sự của bà Loan. Việc giảm nhẹ được xem xét trên cơ sở các tình tiết mới, trong đó có việc toàn bộ hậu quả vụ án đã được khắc phục.

Khu đất 39 Bến Vân Đồn hiện nay là dự án The Tresor của Novaland.

Quốc Cường Gia Lai còn đối mặt bài toán tài chính nào?

Dù hình phạt đối với bà Loan đã được giải quyết ở cấp phúc thẩm, tác động tài chính của vụ án đối với Quốc Cường Gia Lai vẫn cần được theo dõi riêng.

Theo thông tin từ Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2026, QCG cho biết đã tạm nộp thêm 156 tỷ đồng liên quan vụ án 39-39B Bến Vân Đồn. Trước đó, doanh nghiệp cũng đã có các khoản tiền nộp liên quan vụ việc. Tại thời điểm báo cáo được công bố, công ty cho biết nghĩa vụ tài chính cụ thể của doanh nghiệp chưa được xác định rõ trong bản án sơ thẩm và sẽ tiếp tục theo dõi quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, Công ty CP Quốc Cường Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần gần 81 tỷ đồng, giảm khoảng 67% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 181 tỷ đồng, tăng hơn 18 lần.

Mức lãi đột biến chủ yếu đến từ khoản thu nhập hơn 243 tỷ đồng liên quan việc chuyển nhượng ba nhà máy thủy điện IaGrai 1, IaGrai 2 và Ayun Trung, trong khi lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh vẫn âm hơn 15 tỷ đồng.

Áp lực tài chính của QCG vẫn tập trung ở dự án Khu dân cư Bắc Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM khi phải thu xếp nguồn tiền để hoàn trả khoản tiền đã nhận từ Công ty Sunny Island theo thỏa thuận liên quan dự án.

Được biết, năm 2017, QCG nhận hơn 2.882 tỷ đồng từ Công ty CP Đầu tư Sunny Island theo hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án nhưng thương vụ sau đó không thành. Theo bản án phúc thẩm tháng 12/2024, doanh nghiệp phải hoàn trả khoản tiền đã nhận để được nhận lại các tài sản, giấy tờ liên quan dự án; số tiền này được sử dụng để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án của bà Trương Mỹ Lan.

Tính đến cuối tháng 6/2026, QCG đã thanh toán tổng cộng 1.300 tỷ đồng. Trong tháng 7, doanh nghiệp trả thêm 111 tỷ đồng, nhưng vẫn còn phải thu xếp khoảng 1.471 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ liên quan.

Bắc Phước Kiển được QCG xem là dự án quan trọng đối với hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc phải huy động nguồn tiền lớn để xử lý nghĩa vụ tài chính có thể ảnh hưởng đến khả năng phân bổ vốn cho các dự án khác.

Tại ngày 30/6/2026, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Bắc Phước Kiển được ghi nhận khoảng 5.404 tỷ đồng, tương đương hơn 68% tổng tài sản của doanh nghiệp.