1. Giá vàng hôm nay 2/10: Vàng thế giới tăng, lợi suất trái phiếu Mỹ gây sức ép

Giá vàng thế giới tăng trở lại

Theo dữ liệu từ Goldprice, giá vàng thế giới sáng 2/10 giao dịch ở mức 4.183 USD/ounce, tăng khoảng 29 USD/ounce so với mức 4.154 USD/ounce của sáng 1/10.

Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank sáng nay 26.180 đồng/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132 triệu đồng/lượng, cao hơn khoảng 1 triệu đồng/lượng so với mức 131 triệu đồng/lượng của sáng 1/10.

Giá vàng thế giới sáng 2/10 tăng lên 4.183 USD/ounce, cao hơn khoảng 29 USD/ounce so với sáng 1/10. Ảnh: Reuters.

So với tuần trước, khi giá vàng ở mức 4.274 USD/ounce, kim loại quý hiện thấp hơn khoảng 91 USD/ounce, tương đương 2,1%. Trong vòng 30 ngày, Goldprice ghi nhận giá vàng giảm 213 USD/ounce, tương đương 4,9%.

Giá vàng được hỗ trợ khi dữ liệu lạm phát Mỹ thấp hơn dự báo làm giảm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10. Theo Reuters, thị trường đã hạ đáng kể khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng này, trong khi nhà đầu tư chờ thêm dữ liệu việc làm Mỹ để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ.

Tuy nhiên, đà tăng của vàng vẫn đối mặt sức ép từ lợi suất trái phiếu Mỹ ở mức cao. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm lên mức cao nhất kể từ năm 2002, trong khi đồng USD mạnh cũng hạn chế sức hấp dẫn của kim loại quý.

Giá vàng trong nước chốt phiên 1/10

Chiều 1/10, giá vàng miếng SJC tại SJC và DOJI cùng được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 139,8-144,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá mua và bán vàng miếng tại SJC và DOJI ở mức 3 triệu đồng/lượng, còn Bảo Tín Minh Châu ở mức 4,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết ở mức 139,8-143,8 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn tại cả 3 doanh nghiệp trong nhóm khảo sát cùng ở mức 143,8 triệu đồng/lượng.